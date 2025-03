La enseñanza de las glorietas en las autoescuelas perjudica la fluidez

J. A. Polo BADAJOZ. Lunes, 25 de noviembre 2024, 09:11 Comenta Compartir

Es normal ver en las glorietas al coche de la autoescuela circular por el carril exterior, aunque el segundo o el tercer carril interior estén libres, y así recorre todo el anillo hasta abandonarla por la tercera salida o incluso llegar a la cuarta arteria, por la que entró, al utilizar la glorieta para realizar un cambio de sentido.

Esta forma de usar la glorieta no es correcta en ciudad, pues la DGT indica que en dichas plazas giratorias elegiremos el carril que consideremos se ajusta mejor a la dirección que vayamos a seguir, en la terminología legal «el que más convenga a su destino».

Es una forma de enseñar a conducir muy cómoda: 'tú te colocas en el carril derecho y sigues hasta que salgas, como no cambias de carril no tendrás problemas, no tienes que usar los intermitentes y no tienes que controlar los espejos para ver si un vehículo está ocupando el carril al que no pretendes usar, porque no te desplazas del carril derecho'. Pero eso destroza el espíritu por el que se crearon las glorietas: dar fluidez en las intersecciones. Ese fue el leitmotiv del ingeniero francés que en 1907 creó la primera glorieta en París. Lo correcto es que el coche de la escuela ocupe el carril interior, facilitando el acceso a los enlaces siguientes, y como va a salir por la 3ª, a partir del 2º enlace intermitente a la derecha y se desplaza al carril exterior, así podrá salir cuando llegue a la 3ª salida. Si por la densidad del tráfico no puede estar en el carril exterior, otra vuelta a la glorieta e intentar salir de nuevo.

Es la ventaja que tiene la glorieta sobre un cruce. En la gran glorieta del Arco del Triunfo, en París, con 12 salidas y entradas, no hay marcas viales, no existen semáforos y no está regulada por agentes de tráfico, su amplitud es de unos 7 u 8 carriles. Entras por el 2º o 3º, y debes ir desplazándote poco a poco hasta estar en el exterior del anillo y tomar el vial por el que pretendes salir. Si el flujo circulatorio no te ha dejado colocarte en el exterior, nueva vuelta a la glorieta y busca el exterior en el siguiente intento.

Rodear toda la glorieta por el exterior es impedir que los que pretenden acceder puedan hacerlo, pues el carril de entrada siempre está ocupado. La enseñanza de ir siempre por el exterior es para que no tenga problemas al cambiar de carril, pero eso no es enseñar a circular.

Temas

José Antonio Polo