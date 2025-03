El 1 de enero habrá limitaciones de tráfico a más de 8 millones de turismos Los que no tengan etiqueta ambiental no podrán circular por varias calles de Badajoz, Cáceres y Mérida y otros 143 municipios

J. A. Polo BADAJOZ. Lunes, 9 de septiembre 2024, 08:02 Comenta Compartir

Cuando los 'padres de la patria', también llamados Diputados en Cortes, aprobaron la Ley del Cambio Climático y Transición Energética, la 7/2021, de 20 de mayo, no calcularon el problema económico que se le acarreará a millones de automovilistas cuyos turismos, llegado el año 2025 (en cuatro meses), si no disponen de la etiqueta ambiental.

Los que rigen los destinos de los españoles decidieron que todos los municipios de España con más de 50.000 habitantes (entre los que figuran Badajoz, Cáceres y Mérida) creasen una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), por cuyas calles no podrán circular los vehículos que carezcan de la etiqueta ambiental.

Uno de cada tres no cumple

Eso significa que uno de cada tres turismo no cumple con el requisito para poder lucir la etiqueta y por tanto va sin ella, y es porque se trata de un turismo o furgoneta ligera de gasolina matriculada con fecha anterior a enero de 2000, o es un diésel con antigüedad anterior al 2006. En número absolutos son 8,5 millones de turismos y furgonetas que ya no sirven para circular por determinada vías, lo cual implica que sus propietarios están forzados a sustituir el coche, lo que portea un gasto económico que la gran mayoría de sus titulares no pueden afrontar, pues su antigüedad delata que la economía no es boyante.

Exención fiscal

Para Automovilista Europeos Asociados, AEA, y referido a Madrid, «tampoco se tuvo en consideración la pérdida de ingresos de cerca de 32 millones para las arcas municipales en concepto de IVTM, dado que, aunque no se modificara la correspondiente ordenanza fiscal, no se pueden cobrar impuestos sobre vehículos que no pueden circular por Madrid, aunque sigan dados de alta en Tráfico».

Por ello AEA ha pedido al alcalde de Madrid la aprobación de una moratoria de al menos dos años, de la prohibición de acceder y circular por las vías públicas urbanas del ámbito territorial de Madrid ZBE, así como la exención fiscal de los vehículos inscritos en el Padrón del IVTM del Ayuntamiento de Madrid que no estén autorizados a circular por las vías públicas urbanas del ámbito territorial.

Temas

José Antonio Polo