Eléctricos de carreras

Con el nuevo EQE, Mercedes-AMG presenta otro hito en su estrategia de electrificación: el primer SUV totalmente eléctrico de la marca de automóviles deportivos y de altas prestaciones. Su interior variable y su concepto de conducción orientado a las prestaciones, lo hacen el vehículo eléctrico más versátil de Mercedes. El nuevo modelo también ofrece un generoso espacio para los pasajeros y el equipaje. Sus dos potentes motores eléctricos y su tracción integral totalmente variable constituyen la base de la experiencia de conducción dinámica típica de AMG.

Entre los dispositivos más destacable ente una pléyade de estos, se encuentran la suspensión neumática AMG RIDE CONTROL+ con amortiguación de ajuste adaptativo, la dirección del eje trasero y el AMG ACTIVE RIDE CONTROL, un sistema de estabilización del balanceo de la carrocería específico de AMG. A esto hay que añadir el nuevo sistema de sonido SOUND EXPERIENCE y el diseño exterior e interior. Hay dos variantes disponibles del nuevo SUV de altas prestaciones de Mercedes: el modelo EQE 43 4MATIC y el aún más deportivo EQE 53 4MATIC plus.

Muchos elementos de diseño característicos de la marca deportiva AMG garantizan un alto refuerzan el estilo deportivo del EQE. Esto incluye la calandra del radiador Black-Panel específica con puntales verticales cromados estampados en caliente, la estrella de Mercedes integrada y el distintivo de la marca en el capó con el emblema AMG en lugar de la estrella de Mercedes. Los faros DIGITAL LIGHT de serie disponen de una proyección específica de AMG al abrir y cerrar el vehículo. A ello se suman las llantas de aleación ligera AMG optimizadas aerodinámicamente de 21 ó 22 pulgadas.

Los nuevos EQE recrean para sus ocupantes un ambiente interior deportivo, entre otros de los asientos con diseño individual de los módulos de acolchado y tapizados especiales en símil de cuero con microfibra y costuras de adorno en color rojo. Las teclas AMG incorporadas de serie dan acceso a los programas más importantes de conducción sin necesidad de separar las manos del volante. Los menús en la tecla izquierda del volante pueden completarse, sustituirse o reducirse de forma individual. Para ello se muestra una lista en el visualizador multimedia táctil, que incluye más de 15 posibilidades de información y de ajuste con acceso directo mediante las teclas en el volante. Ambos modelos EQE pueden equiparse opcionalmente con la innovadora pantalla Hyperscreen MBUX. Esta amplia unidad de visualizado de superficie alabeada se extiende de lado a lado del salpicadero. Tres pantallas dispuestas bajo un cristal cobertor configuran una unidad visual. El sistema de información MBUX Hyperscreen también permite al conductor obtener acceso a una amplia gama de servicios de streaming

Los nuevos SUV EQE de Mercedes-AMG cuentan con un concepto de propulsión optimizado en prestaciones con dos motores eléctricos. La potente cadena cinemática eléctrica, formada por un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero, hace posible además una tracción integral completamente variable, que convierte de forma ideal la fuerza de propulsión en prestaciones en cualquier situación de conducción. La escala de potencia abarca desde los 350 kW (476 CV) del EQE 43 4MATIC hasta los 505 kW (687 CV) del EQE 53 4MATIC con el paquete opcional DYNAMIC con función boost. El par motor máximo va desde los 858 hasta los 1.000 newton-metro, una cifra comprable a la que desarrolla un Formula 1. El par motor se comprueba 160 veces por segundo y se ajusta si es necesario. La distribución del par motor entre ambos ejes se regula en función del programa de conducción seleccionado. Destacar también el tren de rodaje AMG RIDE CONTROL+ con suspensión neumática y amortiguación variable adaptativa, basado en un eje de cuatro brazos en la parte delantera, un eje multibrazo trasero, brazos de suspensión y estabilizadores transversales de mayor rigidez. Ambos modelos EQE están equipados de serie con dirección activa del eje trasero, par mejorar la maniobrabilidad en curvas lentas o en tráfico urbano. A velocidades inferiores a 60 km/hora, las ruedas traseras giran en sentido opuesto al de las ruedas delanteras. A partir de una velocidad de 60 km/h, las ruedas traseras giran en el mismo sentido que las ruedas delanteras.

Los nuevos Mercedes-AMG EQE están equipados con una batería de alta potencia con una tensión de 328 voltios. La batería dispone de un contenido energético útil de 90,6 kWh, con el que se consigue una autonomía de 469 kilómetros. Otra novedad es la posibilidad de realizar actualizaciones del sistema de gestión de la batería utilizando la técnica inalámbrica OTA (over the air) para implementar las mejoras sucesivas. Una ventaja adicional de esta nueva generación de baterías son los tiempos de carga cortos. El acumulador de energía permite la carga con corriente continua en estaciones de carga rápida con una potencia de hasta 170 kW. En este caso, la electricidad para recorrer hasta 170 kilómetros puede cargarse en tan sólo 15 minutos. Gracias al cargador de a bordo, el EQE electrificado puede cargarse en el garaje particular o en estaciones de carga públicas con corriente alterna y una potencia de 11 kW o en estaciones de carga rápida de corriente continua de hasta 170 kW.

A esto se suman programas inteligentes de carga, que pueden activarse automáticamente en función de la ubicación. Algunas funciones aumentan la eficiencia de la carga, como los modos de carga que ayudan a preservar la batería. La suma de todas las medidas de gestión inteligente de la temperatura y la carga permite mantener durante mucho tiempo corrientes de carga elevadas. La bomba de calor estándar utiliza el calor residual de la unidad de propulsión eléctrica (inversor y motor eléctrico) y la batería de alto voltaje para calentar el interior. Esto reduce la necesidad de energía de la batería para la calefacción y, por lo tanto, aumenta la autonomía. La garantía de la batería cubre una vida útil de diez años o un kilometraje de 250.000 kilómetros.

Ficha técnica Mercedes -AMG EQE 43 4MATIC:

-Motor: Dos, eléctricos

-Potencia: 350 kW (476 caballos)

-Tracción: Integral 4MATIC

-Cambio: Automático

-Velocidad: 210 km/h.

-0 a 100: 4,5 segundos

-Autonomía: 469 kilómetros

-Consumo: 23,1 kWh/100 km.

-Etiqueta DGT: CERO

-Largo: 4,88 m. Ancho: 1,93 m. Alto: 1,67 m.

-Peso en vacío: 2.600 kilos

-Maletero: 520 litros.

Precio: Desde 118.134 euros

