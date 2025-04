Patxi Fernández Jueves, 1 de junio 2023, 14:05 Comenta Compartir

Las ventas de turismos y todoterrenos suman hasta mayo un total de 318.506 unidades, un 26,9% mejor que el año anterior pero todavía un 28% menor que los registros prepandemia de 2019. El mes de mayo se ha cerrado con un aumento del 8,3%, con un total de 92.025 unidades matriculadas, y encadenando cinco meses en positivo.

Según las cifras facilitadas por la Asociación de Fabricantes Anfac, la mejoría en los ritmos de producción está permitiendo responder con mayor agilidad a los pedidos procedentes de los concesionarios, principalmente, de los canales de rent-a-car y empresas, que son los que están impulsando las cifras.

Por su parte, las ventas a particulares se observan con preocupación que se sitúan todavía un tercio por debajo del ritmo previo a la pandemia.

Desde Anfac explican que «la incertidumbre de ciudadanos y empresas sobre qué coche comprar sigue latente y más, ahora, con la convocatoria de elecciones generales que suele paralizar la actividad económica. Así, desde su punto de vista «el mercado particular no termina de arrancar y está a la expectativa de lo que ocurra no sólo en los comicios sino también de si la inflación logra contenerse y se estabilizan las subidas de tipos de interés». Además entienden que en estos últimos encarecen la financiación de un vehículo nuevo «lo que no beneficia a la renovación de un parque móvil que ya supera los 14 años de antigüedad».

Desde la Asociación de Concesionarios Faconauto entienden que la recuperación en el volumen de matriculaciones está siendo muy lenta. «Estamos un 25% por debajo de las ventas que se hacían en el año 2019 y esa recuperación se está haciendo muy mediatizada por una menor capacidad de compra por parte de las familias que tienen menos renta disponible y menos capacidad de ahorro«. Desde esta organización, y pese a encadenar cinco meses de subida en las ventas de vehículos, mantienen la cautela y prevén que este año acabe con unas 950.000 matriculaciones realizadas, »dejando para el año que viene el superar el millón de ventas, lo que nos acercaría a cierta normalidad«.

Por su parte desde la Asociación de Vendedores de Automóviles Ganvam valoran estas cifras en un contexto en el que la inflación se modera, lo que permite que «las compras de particulares se sitúan un 30% por debajo de los niveles prepandemia. Por tanto, el comprador sigue necesitando, y ahora más que nunca, certidumbre tanto económica como tecnológica, además de acceso a una movilidad más asequible». En este sentido valoran la importancia de que, en año electoral, «se alcance un horizonte de estabilidad cuanto antes para conseguir recuperar un mercado que en 2023 se volverá a quedar por debajo del millón de unidades por cuarto ejercicio consecutivo».

Emisiones de CO2 y vehículos comerciales

Las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos en mayo se quedan en 117,4 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 3,7% inferior que la media de emisiones de los turismos nuevos vendidos en el mismo mes de 2022. Durante 2023, las emisiones se sitúan en 118,7 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 1,61% menos que el mismo periodo del año anterior.

En mayo, las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses logran un notable aumento del 27,4%, con un total de 2.486 unidades. En los cinco primeros meses, se alcanzan las 12.636 ventas, mejorando un 20,8% el mismo periodo del año anterior. Por tipología, los vehículos industriales siguen su racha de crecimiento, con un 25,1% en mayo y 2.219 unidades Por su parte, los autobuses, autocares y microbuses, con 267 ventas en el mes, mejoran un 50%.

Las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros logran en el quinto mes 12.048 unidades, un incremento del 10% respecto al año pasado. Hasta el mes de mayo, el mercado registra una mejoría del 22,1%, alcanzando las 56.842 unidades. Respecto a las ventas canales, únicamente las empresas logran crecer respecto al año anterior, con una mejora del 27,4%, con 8.730 unidades. Por su parte, las ventas a autónomos y alquiladores caen un 25,3% y un 10,9%, respectivamente.