Toyota, lista para vender solo coches sin emisiones en 2035 «si hay infraestructura»

Toyota se prepara para la venta a largo plazo exclusivamente de vehículos sin emisiones en Europa. En línea con la propuesta de la Comisión Europea de acabar entonces con los coches que emiten CO2 de manera directa, la automovilística ha esbozado una hoja de ruta que pasa por ofrecer al menos un 50% de vehículos sin emisiones en 2030, y ampliar incluso esa cifra, como paso previo al adiós definitivo al coche térmico e híbrido cinco años después. Ahora bien, lo fía a que haya demanda y, sobre todo, infraestructura, poniendo la pelota en manos de las administraciones.

«Más allá de 2030 esperamos que la demanda de ZEV se acelere aún más«, según Matt Harrison, presidente y CEO de Toyota Motor Europe (TME). «Toyota estará lista para conseguir una reducción del 100% de CO2 en todos los vehículos nuevos para 2035 en Europa Occidental, siempre que entonces haya infraestructuras suficientes de carga eléctrica y de hidrógeno, así como incrementos en las capacidad de energías renovables», afirmó Harrison.

En el evento anual Kenshiki, en el que la compañía expone su estrategia de futuro y avanza sus próximos lanzamientos, mostró por primera vez en Europa el SUV eléctrico bZ4X, el primero de su nueva sub marca Beyond Zero. El modelo promete altas capacidades off-road y, sobre todo, una mínima degradación de la batería incluso aunque se recargue frecuentemente con carga rápida. De hecho, según avanzó Harrison, la garantía de la batería será de hasta un millón de kilómetros, y su capacidad se mantendrá al 90% incluso tras recorrer 240.000 kilómetros en un período de diez años.

El fabricante, propietario también de la marca Premium Lexus, ha anunciado una inversión de 11.500 millones de euros en baterías. Acaba además de comenzar la producción comercial de la primera batería bipolar de níquel-metalhidruro (NiMh), más pequeña y barata pero a la vez más eficiente que sus predecesoras, para sus modelos híbridos.

Según ha explicado, aplicar lo aprendido a las baterías de iones de litio de los coches eléctricos le permitirá reducir hasta un 50% el coste de los mismos a finales de esta década. Al mismo tiempo, planea introducir baterías de estado sólido en vehículos híbridos y, posteriormente, eléctricos.

Más allá de la electrificación, el grupo apuesta también por el hidrógeno, tanto como pila de combustible como para alimentar motores térmicos. En este sentido, va a comenzar la producción de la segunda generación de módulos de pila de combustible en Bruselas. También ha presentado dos nuevos prototipos impulsados por hidrógeno: el deportivo GR Yaris H2 y el buggy ROV Concept para Lexus.

«Para reducir las emisiones en todo el mundo hay que recurrir a todos los instrumentos a nuestro alcance, incluidos los híbridos eléctricos, enchufables, eléctricos de batería y eléctricos de pila de combustible«, aseguró Gill Pratt, jefe técnico de Toyota.

Durante el evento Kenshiki el grupo anunció también el próximo lanzamiento de un nuevo SUV del segmento C, el Corolla Cross; así como la llegada, en la primera mitad del año que viene, de un nuevo SUV eléctrico para Lexus, el RZ, con la plataforma e-TNGA. Además, acaba de presentar el nuevo Aygo Cross para el segmento A, un nuevo acabado deportivo para el Yaris denominado GR Sport; y la evolución del mítico bi plaza GT 86, denominado ahora GR 86 al quedar bajo el paraguas de su nueva rama deportiva Gazoo Racing.

El grupo cerrará este año con unas ventas de 1,07 millones de vehículos en 2021, 80.000 más que en 2020, con una cuota de mercado récord del 6,3% en Europa; y acumula pedidos para cuatro meses a la espera de entrega por la situación derivada de la crisis de los chips. España, con un 7%, se situará como su mejor mercado entre los principales europeos, según el presidente y CEO de Toyota España, Miguel Carsi.

En 2022 TME espera vender alrededor de 1,3 millones de unidades, con una cuota del 6,5%. Mientras, Lexus se ha marcado el objetivo de duplicar sus ventas hasta 2025, con 130.000 unidades y el 3% de cuota del mercado Premium, según avanzó su director general para Europa, Spiros Fotinos.

