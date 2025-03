Los SUV y los diésel dominan el mercado de seminuevos

Canal Motor Martes, 25 de abril 2023, 04:59 Comenta Compartir

Los SUV 4x4 (41% +6 puntos vs 2022), los compactos (35% -3 puntos vs 2022) y las furgonetas (6% misma cifra que en 2022) forman el TOP 3 de coches más demandados en el mercado de segunda mano en lo que va de 2023. En cuanto al combustible, el diésel sigue liderando el ranking con un 48% de las ventas (pero con una bajada de 12 puntos desde 2022), el segundo puesto lo ocupan los coches de gasolina (37% +7 puntos vs 2022), cerrando el combustible ECO con un 15% (+3 puntos vs 2022).

Peugeot, Citröen y Volkswagen se convierten en las 3 marcas favoritas de los conductores españoles en lo que va de 2023, según datos de Clicars. La compañía de venta 'online' de vehículos de segunda mano, perteneciente a Aramis Group (Stellantis), facturó 382 millones de euros en 2022, lo cual supone un incremento de casi el 53% en relación con los 250 millones de euros del ejercicio anterior, según las cifras presentadas este lunes por la compañía.

De este modo, desde el inicio de su actividad en 2016 la empresa acumula una facturación de 809 millones de euros. En concreto, en 2016 la cifra de negocio fue de 5 millones de euros, en 2017 ascendió a 14 millones de euros, en 2018 logró un total de 30 millones de euros, en 2019 ingresó 37 millones de euros, en 2020 elevó los ingresos hasta 91 millones de euros y en 2021 se situaron en 250 millones de euros.

El consejero delegado de la compañía, José Carlos del Valle, ha destacado que alrededor de la mitad de los clientes financia la adquisición del vehículo. Asimismo, el 85% de los usuarios que compran un coche a través de su plataforma lo hacen sin ver el automóvil de forma física, ha relatado.

En cuanto a la estrategia de la compañía para este año, el directivo ha explicado que se basa en la profesionalización del sector, en ofrecer coches «de buena mano» con tres años de garantía, en mejorar la experiencia de cliente y en el fomento de la economía circular.

En ese sentido, la planta de reacondicionamiento que la compañía tiene en Villaverde (Madrid) tiene capacidad para 25.000 vehículos.