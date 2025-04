Stellantis prepara el relevo de Carlos Tavares con cambios en su organización

Canal Motor Viernes, 11 de octubre 2024, 14:31 Comenta Compartir

Stellantis ha anunciado cambios de gestión específicos, con efecto inmediato, bajo el liderazgo del CEO Carlos Tavares para redoblar el enfoque de la compañía en sus prioridades comerciales clave y afrontar los desafíos globales a los que se enfrenta la industria.

La compañía también confirmó que ya está en marcha el proceso formal para identificar a un sucesor de Carlos Tavares, cuando se retire al final de su mandato como CEO a principios de 2026. Esto está siendo liderado por un Special Committee of the Board presidido por John Elkann y completará su trabajo en el cuarto trimestre de 2025.

Según Tavares «nuestro deber y responsabilidad ética es adaptarnos y prepararnos para el futuro, mejor y más rápido que nuestros competidores para ofrecer una movilidad limpia, segura y accesible. Los nuevos miembros del equipo de liderazgo harán sus valiosas contribuciones a la determinación general de nuestro equipo para abordar los desafíos que se avecinan, reforzando y acelerando nuestra transformación para convertirnos en la compañía tech de movilidad preferida. Me gustaría dar las gracias a todos los que han contribuido a sentar las bases del éxito futuro de Stellantis«.

Antonio Filosa es nombrado North America Chief Operating Officer, además de su cargo como Jeep brand CEO, sucediendo a Carlos Zarlenga, cuyo próximo puesto será objeto de un nuevo anuncio. Tras haber liderado con éxito el excelente rendimiento de la región de Sudamérica de Stellantis, impulsando el aumento de los ingresos, la calidad y la cuota de mercado, Antonio aporta una gran experiencia empresarial y de liderazgo a este nuevo cargo.

Jean-Philippe Imparato es nombrado Chief Operating Officer Enlarged Europe, además de su cargo como CEO de Pro One, sucediendo a Uwe Hochgeschurtz, que dejará la compañía. Con casi 34 años de experiencia en marcas, business units y gestión de redes comerciales con la compañía, Jean-Philippe reforzará el desempeño comercial de la región durante el período crítico de la transición energética, con su enfoque particular en las ventas.

Doug Ostermann es nombrado Chief Financial Officer, sucediendo a Natalie Knight, que dejará la compañía. Doug tiene más de 19 años de experiencia en finanzas en tres grupos internacionales, incluido Stellantis y otro OEM, y anteriormente fue Stellantis China's Chief Operating Officer. Doug tiene una amplia experiencia en la industria del automóvil, así como en gestión de P&L y finanzas.

Gregoire Olivier es nombrado Chief Operating Officer China y sigue siendo el Liaison Officer to Leapmotor, aprovechando su conocimiento experto y experiencia en el mercado chino.

Santo Ficili es nombrado CEO de Maserati y Alfa Romeo y miembro del Top Executive Team, aprovechando su amplio conocimiento del sector del automóvil y las operaciones comerciales. El próximo puesto de Davide Grasso será objeto de un anuncio posterior.

Para impulsar el rendimiento comercial, la organización de la Supply Chain se transferirá de la Purchasing Division a la Manufacturing Division liderada por Arnaud Deboeuf, permitiendo a Maxime Picat dedicar un enfoque y experiencia aún mayores a las mejoras de rendimiento que se lograrán con nuestros partners proveedores.

John Elkann, Chairman of the Board of Directors, afirmó: «El Board of Directors es unánime en su apoyo a Carlos Tavares y a los cambios decisivos anunciados hoy. Estamos seguros de que estos pasos para simplificar nuestra organización fortalecerán a nuestro equipo de liderazgo a medida que trabajan para restaurar el desempeño de la Compañía a niveles líderes en la industria«.

Temas

Automóviles

Motor