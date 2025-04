El sector de la moto salta en contra del secretario general de Movilidad Sostenible

Juan Roig Valor Lunes, 17 de junio 2024 | Actualizado 18/06/2024 13:00h. Comenta Compartir

La polémica está servida: el viernes pasado, Álvaro Fernández, secretario general de Movilidad Sostenible, acusó a las motos eléctricas que circulan por la ciudad de tener «baja calidad», usándolas como argumento para incentivar la compra de bicicletas eléctricas.

La asociación que representa el sector español de las dos ruedas, Anesdor, no tardó en manifestar su rechazo total: «el sector está haciendo importantes esfuerzos para llevar a cabo la producción y distribución de motos eléctricas que cuenten con las últimas novedades tecnológicas».

José María Riaño, el secretario general de la asociación, afirmó que solicitan «una rectificación pública por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en la que se ponga en valor el esfuerzo que el sector de la moto y el vehículo ligero está haciendo por la reducción de emisiones».

Fernández señaló que no entendía el precio de las bicicletas eléctricas actuales, «que cuestan lo mismo que las motos cero emisiones. Si no ayudamos desde el punto de vista del Gobierno a que la opción de compra sea la bicicleta, nos vamos a encontrar con motos eléctricas de baja calidad en las calles de nuestra ciudad, que efectivamente no tienen un efecto tan positivo en la movilidad ciclista».

Anesdor afirma: «La bicicleta y la moto eléctricas son vehículos diferentes, con propósitos y prestaciones diferentes y son perfectamente complementarios. La moto puede contribuir sensiblemente a la movilidad sostenible, pues es el vehículo motorizado que presenta una huella ambiental más reducida».

Además, desde la asociación subrayan que uno de sus últimos miembros, Yadea, ha comenzado a comercializar modelos con baterías de sodio, una de las tecnologías más punteras en lo que a acumulación energética se refiere.

