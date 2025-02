SEAT nombra a Arantxa Alonso nueva jefa de marca y anuncia nuevos modelos de combustión

El grupo automovilístico SEAT S.A. ha nombrado a Arantxa Alonso Brand Officer de SEAT, un cargo de nueva creación que tendrá como objetivo «impulsar el éxito continuado de la marca», según han informado desde la empresa. Alonso, actual responsable de la Oficina de Proyectos ... CUPRA en Volkswagen Anhui, en China, asumirá su nuevo cargo el 1 de septiembre, reportando directamente a Sven Schuwirth, vicepresidente ejecutivo de Ventas, Marketing y Posventa de SEAT S.A.

Como jefa de marca de SEAT, Arantxa Alonso liderará la estrategia a largo plazo y será la encargada de desarrollar e implantar planes de ciclo de vida para reforzar el volumen y los beneficios para la marca. También deberá crear un equipo para «garantizar el correcto posicionamiento de la gama de modelos en el mercado y desarrollar las campañas de marketing de la marca», esplican.

«La marca SEAT seguirá lanzando vehículos híbridos enchufables y coches de combustión de bajo consumo mejorados que se adaptan perfectamente a las necesidades de la sociedad», ha expresado Sven Schuwirth, vicepresidente ejecutivo de Ventas, Marketing y Posventa de SEAT S.A. «Entre ellos se incluyen los renovados Arona e Ibiza, así como versiones actualizadas del Ateca y el León. La amplia experiencia de Arantxa garantizará el éxito de estos lanzamientos y fortalecerá la sólida posición de la marca en el mercado».

Arantxa Alonso cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo del marketing y la gestión dentro del sector de la automoción. Habla con fluidez francés, alemán, inglés y español, y ha trabajado en varios proyectos internacionales desde que comenzó su carrera en SEAT S.A. en 2005. Inicialmente trabajó como Infotainment Systems R&D Project Manager, siendo ascendida a Global Head of R&D Infotainment Systems de SEAT al año siguiente. En septiembre de 2010, fue nombrada Global Product Manager del SEAT León y, en mayo de 2014, se convirtió en Global Head of Product Marketing de los coches compactos de SEAT S.A. Posteriormente, en noviembre de 2019, Arantxa Alonso fue nombrada Head of CUPRA Project Office en Volkswagen Anhui, en China, su puesto actual.

Es Ingeniera Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Posteriormente obtuvo un Máster en Ingeniería de Producto de Automoción por la Universidad de Cranfield en el año 2000. Además, realizó un Executive Master en Ventas y Marketing en ESADE Business School y un programa sobre Inteligencia Artificial y sus implicaciones para la Estrategia, la Gestión y el Liderazgo Empresarial en el Massachusetts Institute of Technology.

«La marca SEAT desempeña un papel clave en el crecimiento rentable a largo plazo de la compañía», ha afirmado Wayne Griffiths, CEO de SEAT y CUPRA. «Para asumir este cargo, necesitábamos a alguien con la ambición y la visión necesarias para impulsar el éxito continuado de la marca. Arantxa es sin duda la persona indicada para este papel. Acepta los retos y consigue alcanzar el éxito. Estoy seguro de que, con su dedicación, la marca SEAT seguirá creciendo y atrayendo a nuevos clientes.»

Arantxa Alonso asume este rol crucial en un momento de cambios rápidos en la industria de la automoción, con la marca SEAT anunciando recientemente nuevas versiones de algunos de sus modelos más icónicos.