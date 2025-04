Riberas (Gestamp), nuevo presidente de la patronal de fabricantes de componentes Sernauto

Unai Mezcua Madrid Jueves, 11 de noviembre 2021, 13:11 Compartir

La Asamblea General de la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) ha ratificado este jueves, a propuesta de la junta directiva, a Francisco J. Riberas, como nuevo presidente de la asociación. Sustituye en el cargo a Maria Helena Antolin, que ha finalizado los seis años de mandato, tiempo máximo de permanencia establecido por los Estatutos.

Riberas es presidente ejecutivo de Gestamp, multinacional especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos de alta ingeniería para los principales fabricantes de vehículos. «Constituye una persona muy destacada en el sector y reconocida en el mundo empresarial, con excelentes capacidades para representar a la industria española de componentes de automoción», ha afirmado la junta directiva de la asociación en un comunicado.

Tras su elección, Riberas ha tenido sus primeras palabras al frente de la patronal en el marco del VIII encuentro de Sernauto. En él ha asegurado que los volúmenes de producción de vehículos serán «similares a los de 2020" por culpa de la crisis de los semiconductores. También se refirió a la doble transformación que afronta el sector, de cara a la producción de vehículos eficientes y con un mayor contenido digital.

«Estamos en una pelea»

«Estamos en una pelea para producir los vehículos del futuro y Francia y Alemania ya están dando pasos en este sentido», ha asegurado. No obstante, sobre las crecientes exigencias medioambientales -como el acuerdo de varios países y fabricantes para desterrar el coche de combustión a partir de 2035-, también ha afirmado que "España no se puede permitir el lujo de ser un Quijote y que los coches que ahora se producen aquí se hagan en otros sitios con otras reglas diferentes" (...)."A veces ponemos fechas y no nos damos cuenta de que hablamos de realidades industriales complejas. A veces tengo dudas de que seamos pragmáticos, hablando más de Europa. España tendrá que buscar su camino para ser pragmática dentro de Europa". (...).

Precisamente sobre la asignación de los fondos europeos, Riberas ha considerado que "la asignación de los recursos podemos hacerla de una manera más colaborativa en la gestión de los recursos", pidiendo un mayor protagonismo por parte de las empresas privadas. "Estamos mezclando la buena voluntad con el realismo", ha considerado.

En el acto también ha participado la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, que ha destacado el papel del sector de componentes como estratégico de nuestro país. Asimismo, se ha mostrado "convencida" de que se podrá aprobar la convocatoria para solicitar las ayudas del Perte del vehículo eléctrico y conectado (Perte VEC) antes de final de año.

Riberas, por su parte, se ha mostrado agradecido por la confianza depositada en su persona. «Asumo con ilusión y responsabilidad la presidencia de Sernauto", afirmó. La industria auxiliar factura más de 30.000 millones de euros, generador de 212.000 empleos directos, siendo uno de los mayores exportadores de la economía española, según destacó.

Sernauto ha agradecido también la labor realizada por la presidenta saliente Maria Helena Antolin durante sus seis años al frente de la asociación, «en los que ha destacado por su férrea defensa del sector, el impulso a iniciativas encaminadas a mejorar la competitividad de las empresas y por las medidas lideradas en la interlocución con la Administración. Entre otros hitos, bajo su presidencia, se celebró el 50º Aniversario de Sernauto, se llevó a cabo el cambio integral de la imagen corporativa, se reforzó significativamente la visibilidad de la asociación y se pusieron en marcha proyectos internacionales de envergadura para potenciar la Marca España fuera de nuestras fronteras».

