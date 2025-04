Renault inaugura el primer Refactory español en Sevilla para dar una segunda vida a sus coches

Patxi Fernández Sábado, 3 de diciembre 2022, 11:40 Compartir

Un año después de la presentación del proyecto de Economía Circular del Plan Estratégico Renaulution llamado Refactory Sevilla, Renault ha inaugurado este viernes con la presencia de la ministra de Industria Reyes Maroto, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y el Presidente director General de Renault Group, el español José Vicente de los Mozos, unas unas instalaciones que se convierten en el primer centro de Economía Circular que permite dar una segunda vida a los vehículos.

Esta instalación contó con 1,42 millones de euros de ayuda procedente de los Fondos PERTE, y es uno de los 10 proyectos concedidos a Renault España, que recibirá un montante total de 40 millones de los 870 articulados a través de los fondos europeos Next Generation EU.

Esta inauguración es además uno de los últimos actos oficiales de José Vicente de los Mozos al frente de la compañía del rombo, ya que el directivo anunció que el próximo día 15 de enero abandona sus cargos en Renault Group. De los mozos fue recibido a la entrada de la factoría sevillana con aplausos por parte de los trabajadores.

El todavía director Industrial de Renault Group y presidente director general de Renault España ha declarado que con esta inauguración se pone en marcha el primer proyecto de economía circular dedicado de forma integral a la movilidad en España «que ofrece vehículos usados de calidad Premium respondiendo a los desafíos de sostenibilidad a los que actualmente se enfrenta la industria automovilística. Con más de 50 años de historia consolidada en el tejido industrial andaluz, Refactory Sevilla se reinventa y se sitúa en el epicentro de la nueva era de la movilidad».

Además, De los Mozos realizó a la ministra de Industria la petición de incluir en el próximo Perte a los vehículos híbridos, «ya que la automoción está en un período de transición ordenada, en el que los vehículos híbridos todavía tienen mucho recorrido, con una o dos generaciones más hasta llegar a la electrificación total».

Ampliar José Vicente de los Mozos, rodeado de trabajadores de Renault en la Refactory de Sevilla F.P.

Respecto a su salida de la compañía, en la que ha desarrollado toda su trayectoria profesional desde que entró como aprendiz, de los mozos ha afirmado que se trata de una decisió personal, ya que «en Renault España los empleados se están yendo con 59 y 60 años y yo no he querido ser diferente. Si todo el mundo por tanto se va con esa edad, yo quiero ser igual«. Respecto a su futuro, ha descartado por el momento incorporarse a ninguna empresa relacionada con el sector de la automoción, y ha desmentido los rumores respecto a su posible paso a la política. En este sentido el directivo español se ha mostrado tajante: »Yo no soy un político. Yo soy un empleado que empezó de aprendiz y desde entonces he seguido trabajando. Tengo 60 años y llevo 12 años yendo de lunes a viernes a París, y ahora necesito vivir. Mi familia me necesita, por eso quiero volver a mi país. Son muchos años y es hora de volver a casa y hacer cosas en mi país«.

El directivo se refirió a la inauguración de Refactory en la planta de Sevilla como uno de los importantes proyectos incluidos en el Plan Industrial Renaulution España 2021-2024, que tiene el objetivo de convertir a España en el Polo de Electrificación de Renault Group. Las adjudicaciones incluían 5 nuevos vehículos y una nueva familia de motores para las plantas de Castilla y León. En el marco del mismo plan, se anunciaba que la fábrica de Sevilla recibiría un novedoso proyecto de Economía Circular y dos nuevas cajas de velocidades híbridas para montar en la nueva gama de vehículos híbridos e híbridos enchufables de Renault Group.

Hoy en día, ya fabrica una de estas dos cajas híbridas además de la reductora de velocidad para motores eléctricos puros, que se montan en vehículos de la gama de Renault como son el Megane E-Tech 100% eléctrico y el nuevo Renault Austral. Esto la convierte en el centro de Renault Group donde se concentra la producción de todas las cajas de velocidades híbridas del Grupo.

Este centro Refactory permitirá dar una segunda vida a los vehículos usados, ofreciendo vehículos de ocasión de calidad Premium y a precios competitivos, gracias a la combinación de útiles industriales eficaces y estandarizados con el saber hacer industrial de Renault Group.

La actividad se va a estructurar en torno a cuatro líneas que acompañarán toda la vida útil del vehículo, actuando sobre las principales palancas de la Economía Circular.

En la línea Re-Trofit, hoy se inauguran unas instalaciones 4.0 que acogen en 5.000 m2 todas las actividades necesarias para el reacondicionamiento de vehículos usados multimarca, lo que permitirá dar una segunda vida y alargar la vida útil a más de 11.000 vehículos por año.

Las nuevas instalaciones consumen el 100% de su energía eléctrica de origen renovable y cuentan con un proceso totalmente digitalizado con alto rendimiento en sus tiempos de ejecución, que permite economizar energía y recursos, ofreciendo un vehículo reacondicionado en un plazo máximo de 12 días, una reducción del 50% respecto a un taller.

Tras un lavado exhaustivo, en el que sólo se consumen 3 litros de agua, se comienza por el peritaje de los daños del vehículo, que incluye un innovador escaneado de las huellas de los neumáticos que permite diagnosticar y corregir la alineación del vehículo si fuera necesario.

El peritaje permite la elaboración de un presupuesto, que al ser aceptado por el cliente, lanzará el pedido de las piezas que serán necesarias para su reparación.

Las instalaciones cuentan con puestos de mecánica y carrocería así como una estación de pintura pionera que concentra en muy poco espacio: una zona de preparación para el lijado, espacio especialmente aspirado y filtrado; una zona de secado por infrarrojos (smart repair) y una cabina de pintura climatizada que permite ofrecer un proceso optimizado en flujo continuo sin interrupciones.

Una vez reacondicionado, se realiza una revisión de 100 puntos de control, además de la gestión de la ITV. Tras recibir el aprobado de calidad, el ciclo termina con una nueva limpieza exhaustiva y un reportaje de fotográfico y de vídeo, como pasos previos al almacenamiento o transporte.

Este taller, dedicado en exclusiva al vehículo de ocasión, ofrece gracias a sus sistemas digitalizados de información el seguimiento unitario de cada vehículo, permitiendo al cliente conocer en todo momento el estado de su vehículo y en qué fase del proceso se encuentra.

La segunda fase, RE-ENERGY, lleva a escala industrial el potencial de uso de las baterías eléctricas, desarrollando aplicaciones en la segunda vida de los módulos que ya no sean operativos para el vehículo -pero puedan utilizarse para el almacenamiento estacionario de energía-, y la gestión del final de su vida útil.

Por su parte RE-CYCLE contribuirá a una gestión eficiente de los recursos y del flujo de suministro de piezas y materiales y RE-START promoverá e identificará nuevas actividades que permitan continuar innovando en materia de economía circular, desarrollando la formación de nuevas competencias. Refactory de Sevilla será un ecosistema abierto en el que en colaboración con la factoría francesa de Flins, el Centro I+D+i de Valladolid, diferentes socios, startups y centros universitarios permitirá acelerar la investigación y la formación sobre la movilidad del futuro.