Griffiths toma las riendas de Anfac para mantener la competitividad del sector

«He llegado a ANFAC en plena transformación del sector. Una transformación que tiene riesgos y oportunidades. Yo prefiero pensar en las segundas. Además, no me gusta hablar de objetivos a largo plazo, quiero centrarme primero en lo que podemos hacer este año. Hay que pensar en mantener la competitividad del sector de la automoción española». Con esta filosofía se ha presentado el nuevo presidente de la patronal de los fabricantes de automóviles en España (Anfac), el CEO de Seat y Cupra, el alemán de origen inglés Wayne Griffiths, tras la toma de posesión de su cargo. Griffiths reemplaza al español José Vicente de los Mozos, miembro del comité ejecutivo mundial de Renault y presidente de Renault España, que llevaba en el cargo desde 2018.

Entre los retos que tendrá que afrontar Griffiths durante su mandato en Anfac destacan el reparto de los fondos del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de Automoción, así como con la entrada en vigor, desde el 1 de enero, del nuevo impuesto de matriculación más estricto, o la revisión de la fiscalidad del automóvil que está pendiente de actualización por parte del Ejecutivo.

Griffiths señala que España,que actualmente es el segundo productor de vehículos del continente, no puede estar a la cola de la electrificación en Europa. «Hay que ser competitivo y España puede ser competitiva, pero no podemos dejar pasar el tiempo. Hay que fabricar coches eléctricos para venderlos en España, no solo para exportar».

Naturalmente, para aumentar las ventas de este tipo de vehículos es necesario aumentar la red de recarga, destaca Griffiths. En España no llegamos al 8% en la cuota de coches electrificados matriculados. «Esto es porque estos vehículos no dan respuesta a las necesidades de los clientes. Hay que mejorar en este aspecto», señala Griffiths, para poder mejorar las ventas de automóviles electrificados.

«España tiene que salir a ganar», por lo que el principal directivo de Seat y Cupra apuesta por la implementación de medidas a corto plazo para seguir siendo atractivos para las inversiones de las marcas a la hora de apostar por nuestro país. Griffiths destaca que con los fondos europeos existe «una oportunidad».

De los Mozos, por su parte, destaca que para mantener la competitividad de España «hay que trabajar en la cadena de valor. Tiene que ser un tema de país en el que tienen que estar implicadas todas las administraciones. Francia y Alemania están por delante de España en estos aspectos y por eso tenemos que acelerar y para ello deberíamos tener un interlocutor único en la administración».

El presidente saliente de Anfac explicó que España va con retraso en la adaptación al vehículo eléctrico, por lo que demanda una colaboración público-privada para lograr que el país siga siendo puntero en fabricación de vehículos.

En cuanto a la competitividad de nuestras fábricas, De los Mozos apuntó que el problema no está en los salarios de los empleados del sector, «sino en el coste total del vehículo eléctrico». Un coste en el que influyen aspectos como la distancia a las plantas desde donde se fabrican los componentes, la logística de transporte, el coste de la energía, además de otros factores, como las ayudas a la compra, muy superiores y más fáciles de conseguir en otros países europeos.

El anterior presidente de Anfac destaca que él es partidario de la importancia de la prevalencia del convenio colectivo de las empresas y de que exista una flexibilidad laboral. Esto lo argumenta porque «en este sector nunca se sabe qué acogida va a tener un modelo en el mercado, por lo que hay que ir corrigiendo y adaptando la producción a la demanda».

Por otro lado, el nuevo presidente de Anfac indicó que se solicitaron sendas reuniones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.