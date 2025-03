Juan Roig Valor Miércoles, 12 de junio 2024, 10:00 Comenta Compartir

Ahora que Mercedes-Benz ha unificado los mercados español y portugués, la persona al frente de ellos es Reiner Hoeps, que estuvo los últimos siete años dirigiendo el ruedo francés. ABC ya tuvo ocasión de conocer su postura con respecto a los planes de electrificación del fabricante en la presentación del nuevo AMG GT, pero el directivo celebró un encuentro con prensa en el que ahondó sobre otras incógnitas de la industria el automóvil.

«Es probable que se revise la prohibición al motor térmico de 2035 después de las elecciones», afirmó el alemán. «Está claro que el futuro es eléctrico pero tenemos que ser flexibles en los tiempos para la electrificación».

«Si la Unión Europea mantiene que todos los coches deban de ser eléctricos, es difícil imaginar que vamos a llegar a una red suficiente cuando solo el 6% de los cargadores públicos son rápidos», sentenció.

La decisión de prohibir el motor de combustión atiende principalmente a motivos medioambientales, pero también a criterios de lavado de imagen, algo que el directivo considera que no han facilitado. «Como industria, hemos contribuido a destruir la imagen del diésel, a pesar de que técnicamente es muy limpio».

A finales del año pasado, la marca apreció indicadores que recomendaban revisar la decisión de vender exclusivamente modelos cero emisiones de cara al año 2030. A principios de este año, el consejero delegado de la empresa, Ola Källenius, afirmó que, en esa fecha, el mix de ventas eléctricas e híbridas enchufables debía de ser un 50% del total.

«Es posible que nos adelantáramos un poco», bromeó, «pero es importante tomar las decisiones de rectificar con coraje».

Esto, a su juicio, de debe a que la velocidad de implementación del eléctrico varía mucho entre los diferentes mercados. Puso como ejemplo Francia, donde todas las estaciones de servicio cuentan con cargadores eléctricos y «no tienen que esperar más de un año para recibir sus incentivos a la compra».

«Además, hemos visto que el coche eléctrico es muy sensible al precio: cuando el Gobierno alemán decidió eliminar los incentivos, vimos que la demanda desapareció, prácticamente de la noche a la mañana», señaló.

Afrontar los costes de la electrificación supone también una revisión constante de la gama. «El Clase A es un producto que se vende casi exclusivamente en Europa, no es como un Clase C o un GLC, que son populares en todo el mundo». Así, explicó que el compacto no recibirá una actualización cuando llegue al final de su vida comercial en 2025.

Con respecto a incrementar los aranceles a los vehículos chinos, Hoeps se mostró en contra. «Las barreras no son buenas y lo relevante es que Europa tenga una industria fuerte», insinuando que la competencia con los fabricantes del Yang-Tsé será positiva para las marcas europeas. Un 36% de las ventas de Mercedes-Benz en 2023 fueron en el país asiático.