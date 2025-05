«En el primer trimestre de 2024 llegará otro nuevo smart»

Alex Adalid Viernes, 23 de junio 2023, 10:59 Comenta Compartir

Alberto Olivera (46), es el director general de smart en España, una posición que ya ocupó durante cinco años antes de marchar brevemente a Endesa X después de una larga carrera profesional en Mercedes-Benz. En 2021 regresó a la 'nueva' smart, y con ocasión de la apertura de los nuevos puntos de venta en la red Mercedes-Benz, hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo para descubrir qué prepara la marca en esta nueva etapa de su historia

- ¿Qué expectativas genera la apertura de la red de puntos de venta Smart en España?

Estamos muy contentos con la llegada del nuevo #1 y la apertura de puntos de venta en las principales ciudades en España, es un punto de inflexión para empezar a vender nuestro nuevo producto y, como le digo al equipo, pasar del Power Point al Excel.

- ¿Cómo es el nuevo modelo?

El 'etiqueta 1' o 'tag-one' es un SUV premium del segmento B con 4,20 metros de largo, hasta 440 kilómetros de autonomía, 5 plazas y 408 litros de maletero, un coche muy diferente en tecnología, tamaño, público y precio a los anteriores modelos de smart.

- ¿Cómo ha sido la recepción del mercado?

La acogida ha sido muy buena, de hecho, hemos recibido muchas solicitudes de conducción y estamos convencidos de que una vez que prueben el coche, muchos reservarán uno, y descubrirán que funciona muy bien en carretera, tiene acabados de alta calidad y cuenta con asistentes a la conducción de nivel '2-plus', lo que significa que puede frenar solo y realizar maniobras evasivas, entre otras funciones.

- Smart tiene una gran cartera de clientes con coches eléctricos en España. ¿Cómo van a transmitir el cambio del segmento urbano a uno más polivalente con el modelo #1?

Ese es nuestro principal desafío. Hasta ahora, smart era una marca de nicho con coches pequeños, pero ahora estamos lanzando un SUV premium en el segmento B, y después de 25 años y 1,2 millones de coches urbanos, es un desafío emocionante para nosotros. Tenemos un coche más grande y estamos trabajando a fondo para transmitir que ya no es solo un coche para la ciudad, sino que también se puede utilizar en otros contextos.

- Han anunciado la llegada de un nuevo modelo ¿Cómo están abordando el cambio de ser una marca netamente urbana a ser una marca más polivalente?

Estamos realizando muchas acciones promocionales para mostrar que el nuevo smart es más versátil. Ahora puedes viajar con tu familia, ya que tiene 5 plazas y un maletero amplio de hasta 408 litros, y estamos trabajando en transmitir que no es solo un coche para la ciudad, sino que también es ideal para viajar. Esta idea se reforzará con el #3, aún más grande y que estará a la venta en el primer trimestre de 2024.

- El #1 llega con tres versiones entre 40.000 y 50.000 euros a los que se puede restar los hasta 7.000 de ayudas del Plan Moves. ¿Cómo está siendo la respuesta del público?

Nos ha sorprendido que el modelo más demandado es el smart Brabus, que es el más caro: tiene un precio de 49 600 euros y cuenta con 428 CV, una aceleración de 0 a 100 en 3,9 segundos (similar a los superdeportivos) y tracción a las cuatro ruedas. Es el más especial de nuestra gama y el más pedido, lo que significa que nuestros clientes tienen un poder adquisitivo medio-alto y compran este coche tanto para su uso diario en la ciudad como para salidas ocasionales fuera de ella, un segundo coche premium.

- ¿Qué opina de la obsesión por una alta autonomía?

Nuestra gama tiene una autonomía mínima de más de 400 km, y en mi opinión es suficiente, porque más que ansiedad por la autonomía hay ansiedad por lo desconocido. En España, el trayecto medio diario es de alrededor de 50 km. y los que conducimos vehículos eléctricos sabemos que al principio puede haber cierta ansiedad, pero luego no existe, lo que hace falta es una buena velocidad de carga, y el smart carga hasta 150 kw en corriente continua, y una buena planificación porque la red de recarga es mucho mayor de lo que el público en general cree. Por eso, para alguien que no está familiarizado con los coches eléctricos, animamos a la gente a llevarse el coche de pruebas durante dos días para darse cuenta de que la autonomía no es un problema.

- ¿Cómo ve la velocidad en la adopción del coche eléctrico, obligatorio a partir de 2035?

Lo que hemos observado es un gran interés del público por saber cuál será su próximo coche. Un alto porcentaje considera los eléctricos como una opción, y la llegada de restricciones en ciudades como Madrid y Barcelona supuso una inflexión en las ventas, restricciones están a punto de llegar a Valencia y muchas otras ciudades debido a una obligación legal de la Unión Europea. A ello se suman las medidas de discriminación positiva, como el parking gratuito en zona azul en Madrid o Valencia o algunos peajes gratuitos en Barcelona, por citar las ciudades más grandes. El objetivo de las autoridades es evitar la concentración de gases como el óxido de nitrógeno en las ciudades, y tiene todo el sentido reducir las emisiones al máximo y proteger la salud de nuestros ciudadanos.

- Además de nuevos modelos, también hay cambios en la marca. ¿Qué diferencia hay entre la nueva smart y la que conocíamos hasta ahora?

Desde su fundación hace 25 años smart pertenecía totalmente a Mercedes-Benz, ahora Mercedes-Benz tiene el 50 por ciento de la marca y se encarga del diseño del vehículo, y se ha unido un nuevo socio industrial chino, Geely -propietaria de Volvo, Polestar o Lynk&Co.- que se encarga de la fabricación y la ingeniería del coche. Esto nos brinda una gran oportunidad, ya que nos permite renacer como marca a través de nuevos productos, contar con las sinergias de Mercedes, ya que los smart se venderán y repararán en concesionarios de la marca, y la producción en China nos permite ofrecer un coche competitivo en términos de precio. La nueva smart combina lo mejor de dos mundos: diseño alemán y fabricación asiática.

- Han hecho una apuesta clara por mantener los puntos de venta y servicio con Mercedes. ¿Cómo se combina esto con un mundo cada vez más digital?

El concepto de concesionario ha evolucionado y nos centramos en ofrecer una experiencia en el punto de venta. Somos una marca que vende coches tanto a través de internet como de forma presencial, y el cliente decide cómo interactuar con nosotros. Tenemos la capacidad de realizar ventas directas a través de una plataforma de comercio electrónico, donde el cliente puede configurar el coche desde su casa, comprarlo, financiarlo y solicitar un cargador e incluso puede optar por que le entreguen el coche en su domicilio. Pero por otro lado, si el cliente prefiere una interacción más tradicional, puede visitar un concesionario smart, donde será asesorado por un vendedor para configurar, comprar, financiar y recibir el coche. Lo habitual es que el cliente comience la experiencia configurando el coche desde su casa y acuda después a un concesionario. En definitiva, el cliente elige cómo interactuar con nosotros, y nosotros siempre brindamos la misma respuesta, ya que todo se gestiona desde una base de datos unificada.

- ¿Qué le diría a alguien que esté considerando comprar un smart?

Animo a todo el mundo a que se acerque a los concesionarios, vea el nuevo vehículo y lo prueben. Descubrirán lo divertido que es conducirlo, la tecnología que ofrece y lo silencioso que es. Tenemos claro que aquellos que prueban un vehículo eléctrico ya no vuelven atrás.

