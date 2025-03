Kia prevé vender 62.000 coches en España

Canal Motor y Patxi Fernández Viernes, 10 de febrero 2023, 10:25 Compartir

La firma automovilística Kia prevé vender 62.000 unidades este año en España, un 6,3% más que los 58.412 vehículos comercializados en 2022, y también se ha fijado como objetivo mantener la rentabilidad de sus concesionarios en un nivel similar al del cierre de 2022, cuando se situó en el 3%.

Según el director general de la marca, Eduardo Dívar, durante el ejercicio pasado la empresa facturó en España en torno a 1.200 millones de euros, lo cual supone un incremento de alrededor del 10% en relación con el ejercicio anterior.

Entre las principales novedades para este año que acaba de arrancar se encuentran el modelo cien por cien eléctrico EV9, que será el nuevo 'buque insignia' de la firma y del cual han encargado en torno a 500 unidades para España. Con siete plazas y cinco metros de longitud, saldrá al mercado con un precio de alrededor de 80.000 euros.

Kia ha cerrado un año 2022 espectacular en España y Europa, en el que ha ampliado su gama de modelos electrificada y ha conseguido los dos galardones más importantes de la industria del motor: el «Car of the year 2022» para el Kia EV6 y el Premio ABC al «Mejor Coche del año en España» para el Kia Sportage.

Kia ganaba de este modo y por primera vez el premio más prestigioso de la industria de automoción en España y que celebra su 51 aniversario. Para Eduardo Dívar, Director General de Kia Iberia «recibir el premio de Mejor Coche del Año ABC 2023, significa un reconocimiento no solo a la calidad de nuestro producto sino a la gran evolución que ha sufrido nuestra marca en los últimos años».

El nuevo Sportage ha sido un éxito desde su lanzamiento. Emilio Herrera, presidente de Kia Iberia, explica que «la nueva generación del Kia Sportage está teniendo una gran aceptación en España, con más de 13.000 unidades comercializadas. El Sportage sigue escalando posiciones y se ha convertido en uno de los modelos más vendidos en nuestro país». Es la continuación del éxito de un modelo histórico para Kia, el más vendido por la marca coreana, que ya acumula más de 174.700 unidades matriculadas en nuestro país desde su lanzamiento.

Medidas fiscales que incentiven la venta de eléctricos

Por otro lado, presidente de Kia Iberia, Emilio Herrera ha instado al Ejecutivo español a incentivar la compra de vehículos eléctricos en el país a través de distintas medidas fiscales, como que las ayudas no tributen via IRPF o que los usuarios las reciban en el momento de la compra y no tiempo después.

Estas medidas son las mismas que han solicitado distintas organizaciones y empresas del sector automovilístico español, como la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), si bien ha puesto en duda que en un año con diversas convocatorias electorales en el país se vaya a atender algunas de estas peticiones.

Asimismo, ha criticado la dificultad de instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos en el país. De hecho, desde el sector se apunta a la necesidad de establecer una red de carga sólida para impulsar la compra de este tipo de automóviles en el país.

En ese contexto, ha calificado de «pésimos» los niveles de electrificación del parque de automóviles en España dado que en 2022 el porcentaje de turismos de este tipo «no llegó ni al 10%», cuando en Europa la media ronda el 20%.