El precio y las alternativas de movilidad alejan a los jóvenes del carné de conducir

El interés por conducir cae entre los jóvenes. Hace 15 años, cumplir 18 era sinónimo de sacarse el carné de conducir y tener un coche en propiedad para ir a la universidad o tener independencia para viajar con tus amigos. En la actualidad, los nuevos hábitos de movilidad y las normativas han cambiado esta tendencia.

En detalle, en 2022, último año contabilizado, se sacaron el carné de coche 256.946 jóvenes de entre 18 y 20 años, un 26,5% menos que hace 15 años, cuando en 2007 lo obtuvieron 325.114. Incluso en comparación con una población mayor de jóvenes de esas edades en 2007, con 1.478.095, supone que un 22% de ellos se hicieron con el permiso de conducir, frente a un 17,6% del pasado 2022, con un número total de 1.459.946 jóvenes registrados.

Una tendencia a la baja en la que influyen, varios factores. «El primero, la economía. Tengo 50 años para mi generación el carné de conducir era prioritario, sobre todo para tu independencia; hoy, para pagarse el carné o lo hacen los padres, o para los jóvenes resulta muy caro, además de que ya priorizan otras cosas», detalla Yolanda Delgado, vicepresidenta de la Asociación de Autoescuelas (Anaes).

Es más, «las generaciones más jóvenes le dan más importancia al precio de compra y mantenimiento de un coche», señalan desde la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles Anfac. Desde esta institución también achacan esta tendencia a «un cambio en los hábitos de consumo de los jóvenes».

«No tenemos claro si es porque no quieren o porque no pueden tener un vehículo, no sabemos si hay una parte económica o si la dificultad para moverse en coche por las zonas urbanas, junto a las ofertas de movilidad que encuentran, les lleva a tener otras prioridades como las nuevas tecnologías o viajar», admiten.Lo que parece no afectar es el precio, ya que las tarifas no han sufrido un gran incremento en el último lustro. «Las autoescuelas han mantenido precios más o menos estables, aunque si se compara por provincias, sí se pueden apreciar diferencias, debido, sobre todo, al distinto costo de la vida presente en ellas», puntualiza Delgado. «En los últimos años, y debido al incremento de los combustibles, se ha apreciado que parte del sector ha incrementado ligeramente el precio de matriculaciones y clases prácticas, alrededor de un 2%», añade.

El segundo factor es la denominada nueva movilidad. En la actualidad existen numerosas alternativas para desplazarse por su ciudad, como transporte público, VTC, taxi, u opciones de micromovilidad como patinetes y bicicletas eléctricas. «Los jóvenes van a por lo fácil. Los patinetes hoy en día es otra forma de moverse sin sacarse el carné de conducir, sobre todo en las grandes ciudades; pero ya ha llegado a los pueblos», subraya Delgado. «Y no creo que vaya a cambiar de nuevo esta tendencia, habría que cambiar muchas cosas, entre ellas, el número de exámenes que se realizan para que fuese más rápido el proceso; además de que se mejorara la capacidad de examinadores ya que mucha gente de la que se apunta –un alto porcentaje por motivos de trabajo–, se agobia y lo deja por las largas listas de espera. Esto ya viene sucediendo desde hace varios meses», concluye la vicepresidenta de Anaes.

Pero la nueva movilidad también trae cambios para los menores de 18 años, quienes posiblemente puedan alzar esta cifra finalmente. En primer lugar, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha dado un paso significativo hacia la transformación del panorama de conducción en España al aprobar el carné de conducir B1, destinado a jóvenes a partir de los 16 años. Este nuevo permiso, representa una apertura en las opciones de movilidad privada para los jóvenes menores de edad: conducir cuadriciclos y triciclos.

Una medida realmente aceptada por las Asociaciones como Anaes por ejemplo, quienes sostienen que «siempre y cuando venga acompañada de una buena formación previa en las autoescuelas. Estos aspirantes a conductores, deben formarse primero en las autoescuelas, y una vez estén hayan superado las pruebas para obtener su permiso, estaremos seguros de que pueden circular con garantías por nuestras carreteras».

Una opinión igualmente aceptada en lo que al último anuncio del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se refiere. Este año se modificará previsiblemente el reglamento de circulación para que los menores de 17 años puedan conducir acompañados, tras superar el examen correspondiente –examen teórico y 20 horas de clases prácticas–, y siempre y cuando lo hagan con un mayor de 24 que tenga el carné desde al menos cinco años.

Una medida que ya está vigente en otros países europeos como Francia o Alemania, y que «arroja resultados positivos en la reducción de accidentes porque promueve que los conductores más jóvenes acumulen horas de experiencia al volante», subraya el ministro.

Más de cuatro meses para examinarse del práctico

La situación de los exámenes en muchas Jefaturas de Tráfico y Oficinas Locales es «catastrófica». Así lo califica Yolanda Delgado, vicepresidenta de la Asociación de Autoescuelas (Anaes), al tiempo que explica que «hay provincias en las que las listas de espera para examinarse del práctico de conducción son de varios meses. Ciudad Real, Granada, Barcelona, Castellón o Valencia son algunas de ellas».

«Y todo se debe a la falta de examinadores que sufren muchas de ellas y a las dificultades de muchas jefaturas de cubrir bajas, jubilaciones y vacaciones de su personal», añade. Situación que hace que las escuelas tengan incluso «menos cupo de alumnos para poder examinar y genera embotellamientos de alumnos que quieren examinarse, pero no pueden porque no hay plazas ni examinadores para supervisarles la prueba», concluye.

Por ejemplo, actualmente en Gipuzkoa 4.318 alumnos tienen aprobada la prueba teórica, y teniendo una plantilla adecuada, se examinarían unas 120 personas al día. No obstante, debido a la falta de examinadores, «se están realizando un máximo de 60 exámenes diarios», alertan desde la Asociación de Autoescuelas de Gipuzkoa (GAE). Por su parte, a finales de 2023, el portavoz de Movilidad y Transporte del PP en Valencia, José Forés, exigía «adoptar medidas para solucionar el tapón de 30.000 personas para obtener el carnet de conducir, con una media de espera superior a los cuatro meses».

Adiós a llevar una moto de 125 sólo con el carnet de coche

Grande-Marlaska ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo curso para conducir motos de 125 centímetros cúbicos; vehículos que, hasta la actualidad, pueden conducir los poseedores del carné A1 o quienes tienen más de tres años de antigüedad con el permiso B. «No dejan de ser vehículos a motor, con una gran potencia, que hay que saber controlar y manejar», defiende la vicepresidenta de la Asociación de Autoescuelas (Anaes).

Desde Anesdor, Asociación de Empresas de Dos Ruedas, creen que esta medida es «ineficaz y con impactos importantes no solo para el sector de la moto, sino para la sociedad en su conjunto, pues perjudicaría severamente la nueva movilidad».

La medida ha despertado dudas, sobre todo por si los conductores que ya circulan en moto con el carné tipo B tendrá, que superar este curso. Según el ejemplo de Francia, quedarían exentos quienes tengan asegurada y usen una motocicleta desde el 1 de enero de 2011.