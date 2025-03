«La política medioambiental europea es un disparate»

Patxi Fernández Jueves, 3 de noviembre 2022, 22:03 Compartir

Tras el acuerdo de la Unión Europea sobre los objetivos de CO2 (dióxido de carbono) para automóviles y furgonetas, la Asociación de Constructores Europeos ACEA ha instado a los responsables políticos europeos a acelerar el paso para implementar las condiciones propicias para una movilidad sin emisiones.

Una aceleración que, si cabe, es más urgente en España, ya que nuestro país se sitúa a la cola de electrificación en Europa. El sector de la automoción es clave para la industria en España, y también para los concesionarios, afectados por la crisis del Covid-19 y de la guerra de Ucrania. el presidente de la asociación de concesionarios Faconauto, Gerardo Pérez, analiza para ABC este y otros aspectos relacionados con la movilidad, la fabricación y la venta de vehículos.

- Pese al descenso de ventas debido a la crisis (Covid, Ucrania), los fabricantes siguen presentando resultados positivos, y algunos incluso con más beneficios. ¿Sucede lo mismo con los concesionarios?

Los concesionarios hemos hecho un gran trabajo en todas las crisis que nos han venido y esta no podía ser de otra manera. La estamos solventando de manera sobresaliente. Somos organizaciones muy profesionales y muy concentradas y que sabemos organizar nuestros procesos en los momentos en los que hay menos ventas. Potenciar la venta de vehículos nuevos, de vehículos usados y sobre todo una posventa líder es lo que está haciendo que los concesionarios tengamos unos resultados en beneficios que nunca nos habríamos imaginado en momentos previos a esta crisis.

- La vicepresidenta Teresa Ribero aseguraba a ABC que entiende «la perplejidad del ciudadano que quiere apostar por un coche eléctrico y se encuentra dos problemas: uno que es muy caro y otro que va al concesionario y le recomiendan que no lo haga». ¿Comparte estas afirmaciones?

No es cierto. Concesionarios y fabricantes hemos hecho grandes inversiones para poner en marcha una revolución tan complicada, un cambio de mentalidad en el cliente tan complicado como es ir de un motor de combustión a uno eléctrico.

Los fabricantes han puesto más de 200 modelos a disposición del consumidor y los concesionarios hemos puesto en marcha una red de aproximadamente 15 mil puntos de recarga en las 5.000 instalaciones que tenemos repartidas a lo largo y ancho del territorio nacional. Los que realmente no han hecho su trabajo han sido las administraciones públicas y concretamente el Gobierno.

Nosotros hemos sido siempre asesores de nuestros clientes y como comprenderéis es muy fácil prescribir, y así lo hacemos, un vehículo eléctrico en las grandes capitales como Madrid o Barcelona, donde ya hay algunos puntos de recarga. Pero es muy complicado para un comercial de Logroño, de Écija o de Linares recomendar la compra de un vehículo eléctrico cuando no hay, en algunos casos, ni un solo punto de recarga en la vía pública. El comercial recomendará con más intensidad la compra de un eléctrico en aquellas zonas donde las administraciones públicas hayan hecho su trabajo. Ese trabajo es fundamentalmente poner cargadores en la vía pública o facilitar que los haya. Que tarde un año y medio una autorización administrativa para poner un cargador de alta potencia en vía pública no ayuda, pero no sé si eso lo sabe la ministra.

Las declaraciones de la ministra muestran un gran desconocimiento de la realidad del vehículo eléctrico y sobre todo del consumidor. Hoy el consumidor está tratando de pagar su hipoteca, poder ir al supermercado, vestirse y cubrir sus necesidades mínimas. Y cuando la ministra pide que todos los consumidores que todos compren un vehículo eléctrico es que no conoce la realidad y eso es preocupante.

- ¿Se sienten los concesionarios perseguidos por la administración?

No, nosotros no nos sentimos perseguidos por la Administración, pero sí sentimos que la Administración está persiguiendo al motor de combustión y al fin y al cabo lo que está persiguiendo es a los consumidores con menor poder adquisitivo.

La gran revolución del vehículo eléctrico hoy solamente la pueden asumir el 15% de la población, que es la población que tiene una renta superior a 30 mil euros. El resto son ajenos y se muestran perplejos porque ya no pueden cambiar su coche, no pueden tener un coche menos contaminante y más seguro y tienen que ir al mercado de ocasión donde la gran estrella es el vehículo de más de 10 años.

Cuando hablamos de Estado de Bienestar hablamos de todo, también de que puedas viajar con tu familia en condiciones de seguridad. Y este Gobierno con sus políticas está dificultando el acceso de las rentas más débiles a comprar un coche más seguro y menos contaminante.

- ¿Han funcionado los planes Moves? ¿Cómo cree que deberían de ser estas ayudas para la compra de coches eficientes?

No podemos estar satisfechos del funcionamiento del Plan Moves cuando hay muchos consumidores que tributan en renta antes de conseguir el incentivo. La amalgama de 17 Comunidades autónomas haciendo planes diferentes y con velocidades diferentes está haciendo que no todos los españoles tengan las mismas oportunidades de acogerse a estos planes.

También es cierto que la mayor parte de los planes se están utilizando en las grandes capitales y ciudades, cuando en la España vaciada el funcionamiento es muy diferente. Aquí hay que resaltar que algunas CCAA lo están haciendo muy bien y otras ni lo hacen ni parece que les interese. Pero luego algunas de ellas penalizan la utilización de motores de combustión en sus ciudades.

- ¿Qué tipo de incentivos creen que serían necesarios?

El incentivo debe ser mucho más profundo del que se ha planteado. Para una revolución de este calibre, no vale con darle un incentivo al que compra un coche de más de 50 mil euros. Eso no tiene sentido. Y, además, pedir que se achatarre un vehículo cuando ese cliente nunca ha conducido un vehículo de esas características.

Los incentivos, como hemos dicho, serían que en los vehículos 0 emisiones haya un IVA 0 y que, además, haya beneficios por utilizar estos coches en las ciudades. Pero sobre todo la infraestructura de recarga de la cual como venimos diciendo se necesitan 350 mil puntos y no hay ni 20 mil. Vamos por detrás de toda Europa donde en algunos casos ya están dando marcha atrás a los incentivos porque está cumpliendo sus objetivos sobradamente. Y en España parece que no se cumplen por culpa del concesionario… Esa respuesta de la ministra es que no tiene desperdicio…

- En España contamos con un parque cada vez más envejecido. ¿Qué medidas habría que adoptar para solucionarlo?

Está claro que las dos palancas por las que viene abogando Faconauto. En primer lugar, la palanca decidida de infraestructura de recarga pública y planes MOVES que se pueda desgravar el cliente en su propia declaración de la renta para que no le impacte en la fiscalidad antes de recibir el incentivo como ya hemos dicho que ocurre en muchos casos. Y, en segundo lugar, una palanca de comprar vehículos de combustión que todavía el cliente va a poder utilizar hasta 2050 y achatarrar un vehículo viejo.

No podemos estar orgullosos de tener el parque más antiguo de Europa, no podemos estar orgulloso de tener el parque más contaminante de Europa, no podemos estar orgullosos de tener el parque más inseguro de Europa. Y eso, sin lugar a dudas, sí es responsabilidad del Gobierno, que es el que tiene que implantar medidas que funcionen. Nosotros desde el primer momento dijimos que esto no iba a funcionar y así está siendo.

- Alemania ha decidido dar un giro a su estrategia de neutralidad climática, reduciendo los incentivos a los vehículos eléctricos y cuestionando el final de la comercialización de vehículos de combustión a 2035. ¿Qué políticas de movilidad deberían adoptarse en España?

La política medioambiental de la Comisión Europea es un disparate. Y lo venimos diciendo desde los inicios. Es cierto que hay algunos países en los que la movilidad 0 emisiones está funcionando, pero no así en el sur de Europa, sobre todo en España. Tenemos que ver que algo estamos haciendo mal cuando en Portugal la situación es muy diferente. ¿Allí los concesionarios sí recomiendan el vehículo eléctrico?

Si alguien piensa que en 2035 podemos dejar de vender combustión y en 2050 dejar de utilizarla no sabe de lo que está hablando. A no ser que queramos que mucha gente no disponga de coche propio y que no pueda tener la libertad de movilidad que hoy tiene. Si es así, se podrá conseguir. Si queremos que cada español medio tenga un coche poco contaminante y seguro, eso no va a ocurrir de ninguna de las maneras con las rentas que tenemos ahora mismo. Pero hacen previsiones para 2035-2050 donde ninguno de los políticos que tenemos ahora mismo seguirá y no tendrán que rendir cuentas. Nosotros sí estaremos y recordaremos que llevábamos razón.