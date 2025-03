«Podemos decir que 2022 ha sido un año perdido para la electrificación»

Noelia Soage Jueves, 11 de mayo 2023, 05:04 Comenta Compartir

Los concesionarios han pedido esta misma semana a todos los grupos parlamentarios que voten a favor de un cambio legal mínimo que respalda su actividad empresarial y protege el empleo.

Además, desde Faconauto acaban de presentar el estudio «Preferencias de movilidad y tendencias de compra 2023» con una muestra de 700 personas, se desprende que las preferencias por los vehículos alternativos (híbridos y PHEV) empiezan a ganar peso entre la población, copando la segunda y tercera posición, respectivamente.

El diésel, que hace pocos años reinaba en los listados de ventas, queda relegado a un cuarto lugar, mientras que el vehículo eléctrico puro (BEV) continúa a la cola.

De estas cuestiones y de los retos a los que se enfrentan los concesionarios y el sector de la automoción hemos hablado con Marta Blázquez, vicepresidenta ejecutiva de la patronal que integra las asociaciones de concesionarios oficiales de las marcas automovilísticas, vehículos industriales y de maquinaria agrícola presentes en el mercado español.

Las ventas aún no se recuperan, la crisis de los semiconductores continua, los precios al alza... ¿Saldremos de esta?

No tenemos que más opción que salir, porque nuestro sector es clave para la economía. Es cierto que el mercado este año ha arrancado mejor de lo esperado, pero aún está por ver si esta «recuperación» se convierte en tendencia y nos acerca, esperemos el año que viene, a superar el millón de unidades matriculadas, que es a lo que debemos aspirar como mínimo. Pese a este buen arranque, hay que recordar que estamos todavía cerca de un 30% por debajo de las matriculaciones que se registraban antes de la pandemia. La pandemia fue un punto de inflexión porque desencadenó, entre otras muchas cosas, los cuellos de botella en el aprovisionamiento de vehículos y también lo que mencionabas en tu pregunta, un incremento en su precio medio, sobre todo por la escalada en las materias primas. Sobre el precio medio de los vehículos hay que hacer una puntualización y es que este incremento en los precios venía de antes de la pandemia, vinculada al esfuerzo tecnológico tan fuerte que está haciendo el sector para avanzar en la descarbonización de sus modelos.

¿Cómo cree que afectará al sector la prohibición, a partir de 2035, de la venta de vehículos de motor de combustión? ¿Ve futuro con los ecocombutibles?

La prohibición de la venta de vehículos de motor de combustión a partir de 2035 es un objetivo ambicioso difícil de cumplir en el punto en el que nos encontramos actualmente. Nosotros siempre hemos abogado porque esa transición sea progresiva y teniendo una visión más amplia en cuanto a las tecnologías, ya que nos parece que esa transición no puede basarse solamente en la electrificación que, por cierto, no está funcionando. El mercado de eléctricos avanza, pero no a la velocidad a la que las administraciones nos marcan y la que nosotros también queremos. La realidad es que un gran porcentaje de familias no pueden permitirse un vehículo eléctrico. No podemos hacer una transición que no tenga en cuenta la realidad de la sociedad española y, sobre todo, nuestra renta per capita. Pero hay otro factor determinante, y es que España está a la cola de Europa en lo que respecta a la instalación de puntos de recarga de acceso público.

Apostemos pues, por todas las tecnologías, incluyendo los ecocombustibles que creo que pueden tener un papel más que relevante en la transición hacia la movilidad sostenible, especialmente en el corto y medio plazo, mientras se desarrollan y se adoptan tecnologías más avanzadas. Los ecocombustibles pueden ser una solución para reducir las emisiones de los vehículos de combustión interna actuales, al mismo tiempo que se fomenta la investigación y el desarrollo de tecnologías más avanzadas.

¿Forma todo esto parte de la desorientación de los ciudadanos, de no saber qué vehículo comprar?

Quizá la mayor confusión es la que ha sentido el ciudadano cuando se han lanzado mensajes antes de tiempo respecto a tecnologías que todavía tienen que jugar un papel esencial para el ciudadano en este periodo de transición que vivimos. No hay que confundir vender con circular: hasta 2035 es posible adquirir vehículos de combustión, que podremos usar hasta 2050. En los últimos años hemos echado de menos mensajes tranquilizadores tanto desde España como desde Europa… hubiera sido de gran ayuda para evitar el empobrecimiento de las matriculaciones. Debemos tomar conciencia de que sin un mercado más dinámico los objetivos de descarbonización que nos están planteando van a ser todavía más inalcanzables.

¿Está el futuro del automóvil realmente asentado y asegurado con la electrificación del parque? En la encuesta se ve que está a la cola, aunque los consumidores se interesan cada vez más por los PHEV e híbridos.

Tenemos la percepción de que la apuesta que se está haciendo desde las Administraciones Públicas por la movilidad eléctrica, y que está secundando el sector con fuertes inversiones, no se está concretando en una afianzamiento de esta tecnología, ni en matriculaciones ni en instalación de puntos de recarga. En ambos aspectos, podemos decir que 2022 ha sido, de alguna manera, un año perdido. Estamos asistiendo a una auténtica revolución industrial pero las herramientas que se nos están dando, en términos de ayudas o de mejoras regulatorias, no son suficientes para avanzar con más rapidez, y el resultado es que España está perdiendo su oportunidad de liderar esa transición hacia una movilidad más sostenible. Mientras, el coche, en general, pero particularmente el eléctrico, se está convirtiendo en un lujo para una base amplia de la población, y eso va a contracorriente de la descarbonización de la movilidad y, sobre todo, del papel democratizador que ha supuesto el automóvil desde hace más de un siglo. No se está haciendo bien esa transición. ¿Qué nos dice el informe que hemos presentado con PwC España? Pues que para los españoles el vehículo privado y de gasolina es la primera opción a la hora de resolver su movilidad. Resulta necesario activar todas las palancas posibles y fijarnos en las políticas que se están llevando a cabo en otros países como Noruega, lugar donde la bajada del IVA en los vehículos eléctricos está impactando positivamente en el resultado de las matriculaciones

¿Qué papel jugarán las alternativas como el coche en suscripción, la micro movilidad y el carsharing?

Creo que debemos considerar estas fórmulas como complementos, porque lo cierto, como ya he adelantado, el vehículo privado y también el transporte público son los reyes de la movilidad en nuestro país, seguidas por opciones como el taxi o los VTCs.

Pero como en todo, nosotros tenemos una visión amplia. Por ejemplo, el coche por suscripción puede atraer a aquellos consumidores que no quieren adquirir un vehículo propio, pero que podrían considerar la posibilidad de usar un vehículo por un período determinado de tiempo. Además, las opciones de micromovilidad y carsharing pueden resultar especialmente atractivas para aquellos consumidores que viven en entornos urbanos y que prefieren alternativas de transporte más eficientes y sostenibles. Por cierto, todas estas opciones las vemos también como una oportunidad de nuevas nichos de negocio que los concesionarios están empezando a explorar como parte de su transformación.

Hay algo que está preocupando enormemente a los compradores. Adquieren un coche con un precio, pero hasta que llega, la mayoría de las veces 8 meses más tarde, ha podido cambiar de valor, ¿Cómo se gestiona esto?

Ha sido otra de las consecuencias no deseadas de la pandemia y que, por cierto, explica en parte el nivel tan bajo de matriculaciones que arrastramos. Tanto concesionarios como marcas vienen haciendo un importante esfuerzo por minimizar esta situación. Es importante decir que los concesionarios, casi desde el principio de esta crisis, están disponiendo de stock de entrega inmediata para los clientes que los necesiten.

¿Cómo nos afectaría la entrada en vigor de la Euro 7? ¿Dañaría las fábricas españolas, tal y como se comenta?

La Euro VII establece importantes obstáculos para que los fabricantes y el sector continúen con su rápida evolución hacia las cero emisiones, o sea hacia el vehículo eléctrico. Para cumplir con la norma Euro VII, los fabricantes se verían obligados a transferir importantes recursos financieros y de ingeniería de los vehículos eléctricos al de motor de combustión interna. Además, nos llevaría a un incremento en los precios. No solo frenaría su hoja de ruta de electromovilidad, sino que potencialmente la haría retroceder. Volvemos a pedir que la transición se haga con cabeza y sin poner en peligro la competitividad de un sector tan importante como el nuestro.

En la encuesta se refleja que los usuarios todavía quieren personarse en un concesionario, ver y probar el producto, pero las marcas están apostando por lo digital.

La desaparición de los concesionarios es una especie mantra que llevamos años escuchando, pero lo cierto es que nuestra visión es que el concesionario seguirá siendo clave en el proceso de compra. Así, lo dice nuestro estudio, con el 96% de los encuestados opinando que serán imprescindibles en el futuro y, por ello, se están transformando. Nuestra visión de esa transformación se llama «eConcesionario» que pasa por el ecosistema del vehículo eléctrico, la eficiencia energética y la digitalización.

El objetivo es que, de la mano de un profundo proceso de digitalización, se conviertan en los principales prescriptores de movilidad, aprovechando sinergias y la cohesión territorial que aseguran las redes de distribución, diversificando, transformando sus modelos de negocio, creando nuevos perfiles profesionales y atrayendo al talento joven y femenino.