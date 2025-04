«No hay nada peor que la incertidumbre» en el proceso e electrificación

Teresa Cabello Martes, 19 de marzo 2024, 04:46 Comenta Compartir

Eric Laforge es desde hace poco más de un año (febrero 2023) el máximo responsable de la marca Jeep en Europa, coincidiendo con ha arrancado su proceso de electrificación. Francés de nacimiento, su corazón ya es italiano tras una larga carrera, primero en las marcas del grupo Fiat y luego en FCA y en los últimos años responsable de vehículos comerciales. Ahora vive la pasión de Jeep desde su cuartel general en Turin.

Aprovechamos la presentación del nuevo Avenger e-Hybrid, la tercera motorización de este Jeep que fue el primer 100% eléctrico de la marca, para saber cómo van las ventas.

Laforge nos develo que representan actualmente en Europa el 33% de los pedidos de este modelo y prevé que este año el eléctrico y el hibrido supongan el 50% de las ventas.

Jeep había previsto vender el Avenger con motor de gasolina solo en Italia y España, donde la penetración de los eléctricos es aún muy baja, pero ese plan ha cambiado, nos revela Eric Laforge

«Ahora le hemos introducido en otros mercados. No estaba previsto al principio, pero hemos visto que había clientes franceses y alemanas que viajaban a Italia y España para comprarlos lo es suponía un problema de postventa y mantenimiento. Si no vendes un producto en un país la red no está formada, así que decidimos formar a la red y darles la posibilidad de vender el térmico», reconoció.

Aprovechamos este quiebro de estrategia para saber qué opina él de retrasar la desaparecen de los coches térmicos en la UE y los cambios de normativas y nos comentó que «No hay nada peor que la incertidumbre». «Nosotros no podemos cambiar la estrategia cuando estamos en un proceso de inversión que es casi el más importante de nuestra historia». Añadió que hasta 2035 (fecha prevista por la UE para la desaparición de los térmicos) «son 12 años, más de un ciclo de producto y nosotros tenemos soluciones graduales para acércanos al full electric (como el nuevo Aveger hibrido que no es enchufarle pero puede circular en modo eléctrico a bajas velocidades aunque sea poco tiempo). Laforge cree que en estos 12 años se va a producir además un enorme avance en las investigaciones de nuevas tecnologías.

Añadió que «los chinos van un paso por delante de los europeos porque empezaron antes pero no podemos no podemos no reaccionar, somos dependiente de ellos pero hemos empezado a invertir para compensar esta debilidad, tenemos acuerdos y estamos desarrollando para extraer nuestras materias primas».