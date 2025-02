Los parkings públicos de más de 20 plazas deberán instalar puntos de recarga Los edificios no residenciales privados y los aparcamientos no adscritos a edificios tendrán que instalar tomas antes del 1 de enero de 2023. La instalación estará eximida de la obtención previa de licencia de obra, de funcionamiento o de actividad. Cepsa y Endesa sellan una gran alianza para impulsar la electromovilidad

Jornada de impulso a la movilidad eléctrica, desde el Gobierno y desde compañías como Cepsa y Endesa. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aprobado un Real Decreto para digitalizar las redes de distribución de electricidad e impulsar la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos en la vía pública y que estará dotado con 525 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PERTE).

Así lo ha avanzando la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, incidiendo en que los beneficiarios tendrán que implantar herramientas digitales de mejora de atención al consumidor, incluyendo sedes electrónicas para gestionar expedientes relativos al acceso y la conexión de instalaciones de autoconsumo y de puntos de recarga, según recoge Ep.

Concretamente, destacan las medidas fiscales para nuevas infraestructuras de recarga con el objetivo de disponer de 100.000 puntos en 2023. Los ayuntamientos podrán aplicar bonificaciones hasta el 50% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), hasta el 50% en la Cuota Municipal en locales de actividad económica y hasta el 90% del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Por otro lado, los edificios no residenciales privados y los parkings no adscritos a edificios tendrán que instalar puntos de recarga cuando tengan más de 20 plazas de aparcamiento antes del 1 de enero de 2023, de un modo proporcional al número de plazas. Para agilizar la implantación de una red de recarga solvente, la instalación de estos puntos de recarga queda eximida de la obtención previa de licencia de obra, de funcionamiento o de actividad, entre otras.

Asimismo, el Gobierno facilitará la implantación de puntos de recarga en los terrenos circundantes a las carreteras del Estado, de cara a la instalación masiva en las estaciones de servicio. También se incorpora al ordenamiento jurídico un régimen sancionador para las distribuidoras de electricidad en casos de incumplimiento de plazos a la hora de facilitar información sobre las condiciones de la instalación de puntos.

«Valoramos positivamente las medidas», aseguró el director general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos, Anfac, José López-Tafall. «El hecho de que sea obligatorio para 2023 la instalación de puntos en parkings no residenciales privados y en otros no adscritos a edificios así como la instalación masiva en todas las estaciones de servicio y en terrenos circundantes a las carreteras del Estado refleja una vocación de cumplir unos objetivos de puntos de recarga y de que no todos los puntos estén en las capitales de provincia, de modo que el vehículo electrificado pueda cumplir la función de recorrer largas distancias con autonomía suficiente», afirmó en un comunicado.

Acuerdo Cepsa-Endesa

La aprobación ha coincidido con el anuncio por parte de Cepsa y Endesa de una alianza para impulsar las redes de recarga en España. Así, se desplegará una nueva red de recarga ultrarrápida (de puntos de 150 kW situados en todos los corredores y principales vías de comunicación) que se unirá a los planes de desarrollo de infraestructura de recarga que ya tiene Endesa X de esta tecnología y que, a día de hoy, le han llevado a tener instalados 75 puntos de recarga ultrarrápidos en 25 ubicaciones por toda España. Estos equipos permitirán que los usuarios puedan recargar el 80% de la batería de sus vehículos eléctricos en aproximadamente 10 minutos.

Los clientes de Cepsa y Endesa podrán usar todos los cargadores públicos de ambas compañías a través de sus respectivas plataformas digitales (apps). Es decir, serán redes de recarga totalmente interoperables.

