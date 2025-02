Nissan lanzará en 2028 un eléctrico con las revolucionarias baterías de estado sólido

Unai Mezcua Lunes, 29 de noviembre 2021, 20:51 Compartir

Durante años las baterías de estado sólido han sido una suerte de Santo Grial de la automoción. Prometen ser la solución a gran parte de las carencias de los coches eléctricos actuales, mejorando su autonomía y reduciendo el tiempo de carga a la vez que aminoran sus mayores costes de adquisición. Gigantes como Volkswagen, BMW o Toyota (que ya tiene incluso un prototipo rodando en Japón) trabajan en esta tecnología. Pero ahora Nissan se ha adelantado al ser el primero en poner una fecha para el primer lanzamiento comercial a gran escala de un vehículo que la incorpore: 2028.

El fabricante nipón acaba de presentar su programa estratégico a largo plazo Amibition 2030, en el que avanza la llegada de un modelo con baterías ASSB «durante el ejercicio fiscal de 2028» (para las empresas japonesas comienza el 1 de abril de un año dado y termina el 31 de marzo del siguiente). Como paso previo, en 2024, empezará a operar una fábrica piloto en Yokohama, que le permitirá desarrollar esta tecnología de cara a su comercialización masiva.

La tecnología ASSB permitirá que los vehículos eléctricos sean más eficientes, prácticos y accesibles. Según las propias estimaciones de Nissan, reducirá en un tercio el tiempo de recarga. Al mismo tiempo, permitirá recortar el precio de las baterías desde los 130 dólares por kWh actuales hasta los 75, o incluso a los 65, lo que permitirá equiparar el coste de adquisición de un vehículo eléctrico al de un coche de gasolina.

En su Ambition 2030 Nissan ha desvelado los prototipos Hang Out; Surf Out y Chill Out; y ha anunciado la introducción de 23 nuevos vehículos eléctricos y modelos híbridos con tecnología e-Power durante los próximos cinco años.

Además, aumentará su tasa de ventas de modelos electrificados. De cara al ejercicio fiscal de 2026 serán en Europa más del 75% de sus ventas, en Japón más del 55%, en China más del 40% y en Estados Unidos, más del 40%. Para cumplir con estas metas, acelerará sus planes de electrificación con una inversión de 2 trillones de yenes en los próximos 5 años.

