Midas cierra el año con su máximo histórico de facturación

Midas ha cerrado el año en el que se celebra su 35 aniversario de actividad en España con unas cifras de ventas históricas. ya que más de la mitad del perímetro de talleres de Midas ha alcanzado cifras de ventas récord y han visto incrementado en un 7% del tráfico en el taller.

Otro aspecto a destacar es el crecimiento del peso del canal de venta digital, que en este ejercicio ha significado un 22% más con respecto al anterior.

En términos de ventas, ha alcanzado los 74,3 millones de euros, una cifra que supone un incremento del 16% con respecto al año 2022. En un curso no exento de dificultades, debido a la crisis internacional y los conflictos bélicos, el director general de la compañía, Ramón Rueda, nos explica cómo ve el futuro de la automoción, con el importante reto de la electrificación como objetivo.

- En estos últimos 3 años el sector de la automoción y la economía en general ha atravesado un período de crisis o por lo menos de incertidumbre. ¿Cómo han capeado este temporal?

Los últimos años de la industria de la automoción están siendo realmente convulsos. Vivimos un cambio de paradigma en la movilidad a todos los niveles y que tiene varios pilares que nos afectan muy claramente: el económico, el medioambiental, el tecnológico y el comportamental. Es lo que nosotros denominamos como la Transición automovilista y es el referente que utilizamos para toda nuestra planificación estratégica. Hemos adaptado nuestra estrategia de ventas al contexto actual, cuidando al máximo el margen y la rentabilidad de nuestro negocio para mantenerlo atractivo para nuestra Red. Asimismo, hemos mantenido nuestra apuesta por la expansión, aumentando nuestra red de talleres en todo el territorio nacional. Hemos desplegado nuestro universo digital, evolucionado el papel de nuestros canales digitales.

- ¿Con qué objetivos encaran el nuevo año?

En primer lugar, consolidar nuestros fundamentales de negocio para asegurar el crecimiento y rentabilidad de nuestro negocio hoy. En este sentido, seguir avanzando en nuestro plan de expansión, con un objetivo de alcanzar 24 nuevas aperturas en los próximos 12 meses y continuar mejorando la excelencia operacional y productividad taller son prioridades fundamentales en este primer objetivo.

El segundo lugar, continuar con la transformación de nuestro negocio a través de nuevos servicios y productos adaptados a la transformación tecnológica y los nuevos comportamientos y necesidades de los automovilistas y de las nuevas movilidades. Hacer todo ello con un fuerte enfoque en la sostenibilidad y responsabilidad social serán un elemento clave que trabajaremos con toda nuestra Red.

Un tercer objetivo será desde luego enriquecer la experiencia cliente para garantizar el crecimiento del tráfico en nuestros centros: para ello será importante reforzar nuestra estrategia omnicanal evolucionando el canal de venta digital.

Por último, nuestro cuarto objetivo estratégico será continuar desarrollando nuestro carácter de marca empleadora y desarrolladora de talento. Ofrecer sólidos planes de formación y enriquecimiento competencial tanto técnico como de gestión, para preparar a nuestros equipos para el futuro y fomentar el desarrollo profesional de nuestros equipos animando y ayudando en su caso al desarrollo del emprendimiento de negocios.

- La patronal de los talleres de reparación de automóviles está preocupada por la falta de mecánicos y personal especializado. ¿Cómo les afecta a ustedes?

Efectivamente, la penuria global de personal cualificado es una realidad que obviamente nos afecta. Sin embargo, nos hemos propuesto asumirlo como un reto y una oportunidad para convertir el sector de la reparación en una opción laboral atractiva para las nuevas generaciones. Y es que la mecánica de la automoción es un territorio profesional con una gran proyección de carrera y que actualmente tiene una tasa de desempleo prácticamente inexistente.

- ¿Cómo afrontan el reto de la electrificación, ya que los vehículos híbridos ya han superado en ventas al diésel, y los 100% eléctricos comienzan a tener ya algo de presencia en el parque español?

La electrificación es la palabra estrella de la última década (o más) en el sector de la movilidad. Lo cierto es que, aunque aún estamos lejos de tener un parque circulante sostenido en la electricidad, año tras año la flota ECO aumenta. Y no solo la de cuatro ruedas, ya que también se vislumbra el auge de los vehículos de movilidad personal (bicicletas, patinetes eléctricos) y las motos eléctricas. Nuestra apuesta es clara: formación continua de nuestros equipos que evolucionan hacia expertos en electromecánica.

- ¿Cómo nos comportamos los españoles ante el taller? ¿Somos más preventivos o acudimos cuando no queda más remedio?

Sin duda, el contexto socioeconómico ha influido positivamente en el auge de la toma de conciencia de la importancia que tiene cuidar el vehículo de forma recurrente. Es innegable que el hábito del cuidado del vehículo para alargar su vida útil está estrechamente ligado al poder adquisitivo de las personas, que en los últimos años ha experimentado una importante caída. Aunque también quiero destacar que la divulgación que hacemos desde el sector de la posventa ha motivado en cierta medida este cambio de tendencia. Y es que no es solo por no poder comprar un coche nuevo, es por el compromiso de cuidado de la propiedad y de nuestro entorno. Un vehículo a punto contamina menos, requiere menos inversión para su mantenimiento y favorece un consumo responsable de los recursos.

Tradicionalmente los españoles revisábamos el vehículo antes de las vacaciones de verano. Hoy, aunque sigue siendo el momento álgido de nuestro negocio, vemos cómo se empieza a desestacionalizar el momento de la revisión. Los puentes o vacaciones de Semana Santa o Navidad empiezan a ser momentos de gran afluencia que no sustituyen al verano, sino que lo complementan, siendo un punto intermedio de contacto y actualización del estado de salud del vehículo. Un gesto que a la larga favorecerá tanto la salud del vehículo como la de la economía de los conductores.

- ¿Nos atrevemos a hacer pequeñas reparaciones nosotros mismos?

Es cierto que la pandemia impulsó la tendencia DIY (Do It Yourself). Sin embargo, a grandes rasgos no se vislumbra un porcentaje destacado de españoles y españolas que asuman las operaciones mecánicas por su cuenta. Los «manitas» en este sector no son muy habituales, y la gran mayoría prefiere dejar su vehículo en manos de profesionales. Además, es importante recalcar que el mantenimiento del vehículo es clave para garantizar la seguridad de todos en las carreteras, por lo que siempre recordamos que esta tarea debe realizarse por expertos preparados para ello.

