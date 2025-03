«La marca que en 2030 no sea eléctrica estará muerta»

J. R. Alonso Nápoles Jueves, 28 de abril 2022, 01:08 Compartir

El francés Jean-Philippe Imparato (1966, Sète –Francia-) llegó a la máxima dirección de Alfa Romeo en enero de 2021 tras concretarse la fusión entre PSA y FCA de la que salió el grupo automovilístico Stellantis. En un año le ha dado la vuelta a la legendaria marca deportiva italiana con un ambicioso plan que pasa por dar el salto a la electrificación, además de completar la gama con nuevos modelos en los próximos años.

El primero de los lanzamientos pilotado por Imparato es el SUV Tonale, que empezará a rodar por las carreteras este verano. Para su producción ha renovado por completo una de las líneas de montaje de la fábrica de Stellantis en Pomigliano, que producirá el modelo en exclusiva para el mundo.

Imparato se ha enfrentado desde su llegada a la cúpula de Alfa Romeo a un panorama hostil que está castigando la economía mundial. Tras la pandemia se desencadenó la crisis de los semiconductores, los problemas de abastecimiento, la invasión de Ucrania y una crisis energética.

-¿Cómo está afectando a Alfa Romeo la crisis provocada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, así como la falta de semiconductores?

- En el caso del Tonale, que estamos en proceso de su lanzamiento, por lo que todavía no hay volumen, está protegido por el paraguas global de Stellantis. Sin embargo, en los casos del Stelvio y el Giulia esta crisis es una pelea diaria. Sin embargo, por el momento estamos encontrando soluciones y en el primer cuatrimestre del año la producción está saliendo según lo previsto, que era repetir los datos de producción del año anterior y no vamos a perder demasiados coches. Sin embargo en este contexto es muy difícil dar una previsión de lo que puede ocurrir porque cambia mucho la situación de un mes para otro. El lado positivo es que tenemos muchos proveedores y nos permiten encontrar soluciones rápidamente. Aunque, por ejemplo, en abril no sabemos cuál va a ser el suministro real, es una gran sorpresa. En relación al Tonale, que verá la luz en junio-julio, tenemos que esperar para ver cuál es la situación en ese momento.

-¿El pronóstico en términos de venta cual es?

-No tenemos pronóstico. El Tonale está aquí y creemos que Alfa Romeo crecerá gracias a este modelo.

-Stellantis mencionó que las marcas premium incrementarían sus ingresos del 4% al 11%. ¿Cuánto de estos serán de Alfa Romeo?

-No tengo el mix exacto de lo que aportará Alfa en este 11%. Habrá un lanzamiento importante cada año durante los próximos cinco años, así que habrá un efecto importante en el balance de la marca. Este crecimiento estará basado en el plan de Alfa, DS y Lancia. Cuando sumas las tres marcas, es enorme y supondrá renovar completamente la gama y electrificarla.

-Tonale es un coche muy esperado para la marca. ¿Cree que el Tonale es lo que necesita Alfa ahora o lo que necesitaba en 2019?

-Alfa Romeo lo necesita, dado que el segmento C SUV es uno de los más importantes en Europa. Para aumentar los ingresos de Alfa hay que tener un coche en esta categoría. También completaremos nuestra oferta en 2024, entrando en el segmento más vendido del Viejo Continente. Con el Tonale, podemos competir con el Volkswagen Tiguan o el BMW X1, algo que no podíamos hacer hasta ahora, y menos en España. Es necesario pero no es suficiente y estamos yendo en la dirección correcta. Al mismo tiempo, vamos a mantener el Stelvio y Giulia, porque son coches fantásticos y, en Italia, tienen una cuota del 47% en sus segmentos. Uno de cada dos coches del segmento D de combustión en Italia es Stelvio o Giulia. Tenemos que desarrollar nuestra gama paso a paso. En cierta medida, ya hice eso en mi anterior responsabilidad en Peugeot, así que haremos lo mismo, en lo que respecta a frecuencia de lanzamientos. Tampoco queremos lanzar 50 coches porque los compradores no pueden absorberlos.

-Habló de la importancia de la calidad ante la cantidad. ¿Cuál es el margen de ventas de Alfa y cuál es el objetivo para alcanzar por unidad? ¿El doble de lo actual?

-Claro que lo sé, pero no te puedo dar el dato, ni una diferencia comparativa al dato actual. Si decimos el doble, mi mente dice que claro, Alfa tiene que duplicar todos sus indicadores. En un año, hemos vuelto a los números negros, y no ha sido por hacer lo mismo de siempre. La receta es aumentar la productividad y reducir el coste.

-¿Qué posición ocupa España en las ventas globales de Alfa?

-Es baja, porque estáis en torno a las 2.000 o 2.500 matriculaciones. Lo que noto cuando voy a España es que hay mucha pasión por la marca, pero que los clientes están esperando que haya una oferta acorde con lo que esperan. Eso sí, en España hoy se necesitan coches híbridos, convencionales y enchufables. Creo que eso es lo que quiere el mercado español.

De momento, la normativa no ha cambiado y se mantiene en alcanzar el Euro 7 en 2027. Y ésta impone reducir el CO2 en un 75% este año. El que no sea eléctrico en 2030 estará muerto. No veo que esta normativa cambie en los próximos años y, si lo hace, cambiaremos. Todos están invirtiendo en infraestructura de carga y eléctricos, aunque algunos sueñan con que haya cambios, yo no lo creo.

-Alejandro Mesonero trasladó su ilusión sobre los clientes y que el camino de trabajo es mantener el ADN de Alfa, aunque sea en coche eléctrico. ¿Cómo imagina el nuevo Stelvio o el nuevo Giulia?

-Estamos trabajando ahora en ello con Alejandro Mesonero Romanos. Tenemos que ver el diseño de los nuevos modelos que vendrán. Hay varias cosas que hay que potenciar. Por un lado inyectar el ADN de Alfa. Dotarlos de un nivel alto de prestaciones, que es lo que los clientes esperan, incluso en modelos eléctricos. Y en tercer lugar, el diseño interior. Hoy, todo el mundo está intentando diseñar un coche con una pantalla táctil enorme, casi una televisión. ¿Realmente queremos eso? La respuesta es no, estamos orientados al conductor. Estamos convencidos de que, en el futuro, en 2024, queremos espacios libres de pantallas. Yo lo que quiero es proteger vuestra libertad de elección y de movilidad. Siempre teniendo muy en cuenta el diseño del volante, de las llantas, de la iluminación… Me parece fundamental. Una cosa que he dicho fue, elegid cómo os gustaría tener la pantalla y vamos a apostar por ello. Y algo que tenemos muy claro en Alfa Romeo es que jamás apostaremos por sonidos falsos, inventados, en el eléctrico. Así que muy pronto Alejandro Mesonero y yo os mostraremos cómo será esta futura generación en nuestros coches.