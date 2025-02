Industria publicará las resoluciones del Perte VEC en octubre

S.M. Martes, 20 de septiembre 2022, 10:52 Compartir

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que el Gobierno publicará «a principios de octubre» las resoluciones definitivas en relación con los proyectos presentados para recibir las ayudas vinculadas al Perte del vehículo eléctrico y conectado (VEC).

En el marco de un desayuno informativo organizado por Europa Press, Maroto afirmó que el Ejecutivo está evaluando las alegaciones presentadas por las tres empresas (de las 13 que acudieron a la convocatoria) cuyos proyectos se quedaron fuera del reparto inicial de los fondos del Perte VEC, como fueron los liderados por Stellantis (para Madrid y Galicia), Rieju y Envision.

«Ahora estamos evaluando las alegaciones, me consta que todas las empresas se han esforzado para justificar algunos de los elementos que los técnicos han considerado insuficientes y estamos en disposición de incrementar ese presupuesto inicial que asignamos, que era de unos 700 millones", apuntó la ministra.

En cuanto a la situación de Ford, que decidió no presentar ninguna iniciativa para optar a las ayudas, Maroto quiso «dar confianza» y subrayó que el que no acudiera al Perte no significa que no tenga compromiso con la inversión en su planta de Almussafes (Valencia).

Así, añadió que desde el Gobierno se va a seguir acompañando a este y a otros proyectos que por su calendario no han encajado en el Perte VEC, que exige que las inversiones estén finalizadas a mediados de 2025. Algunas asociaciones del sector, como Faconauto, han criticado el Perte.

Microchips

Por otro lado, la titular de la cartera de Industria, Comercio y Turismo manifestó el apoyo del Ejecutivo al desarrollo de la industria de semiconductores, con un Perte dotado con 12.250 millones de euros.

Así, apuntó que ahora se está hablando con los principales fabricantes y se está haciendo un mapa de las capacidades industriales, en línea con la forma de actuación que se llevó a cabo con el proyecto del vehículo eléctrico y conectado.

En esta línea, destacó que España tenía que estar a la altura tras el paso dado en Europa para impulsar esta industria, debido a la dependencia existente en la región europea. Así, afirmó que España puede tener plantas de producción de chips, pero señaló que no hay que competir en Europa, sino sumar y optar por traer el mejor proyecto.

«Queremos traer a España las fábricas de chips, somos ambiciosos, pero somos conscientes de que, ante la vulnerabilidad de la industria europea, si hay un proyecto europeo tractor, España lo va a apoyar, pero hemos querido liderar un proyecto», subrayó.