La incertidumbre acecha al sector de la automoción en España para 2023

A comienzos de 2022 el sector de la automoción encaraba este año con optimismo, con la perspectiva de superar la crisis motivada por el Covid-19 y de los semiconductores para recuperar los niveles de ventas pre-pandemia.

Pero con el paso de los meses este optimismo fue dejando paso a un conformismo y a la incertidumbre de cara a 2023, ya que son pocos los fabricantes que se aventuran a hacer un pronóstico. Las cifras hablan claro: el sector de la automoción español cerrará con un leve retroceso en 2022, pese a la tendencia de subidas que se ha dado en los últimos meses. El mercado nacional se situará, en el mejor de los escenarios, en torno a 830.000 unidades y una caída del 3% respecto al año 2021.

Es ya el tercer cierre de año negativo en comparación con las cifras antes de la pandemia, con un descenso del 34% respecto a 2019. La incertidumbre económica, marcada por la fuerte inflación y el aumento de costes energéticos y de materias primas, y la crisis de los microchips siguen siendo los principales factores que determinan la evolución de las matriculaciones.

A la crisis de los semiconductores, situación que ha condicionado el ritmo de fabricación de automóviles desde finales de 2020, se le ha añadido este año otros factores derivados de la guerra en Ucrania y las consecuencias de la pandemia que han provocado que la producción de vehículos en España vaya a cerrar en torno a los 2,2 millones de unidades en 2022, con un ligero incremento respecto a 2021. Y un reciente problema contribuye a que pocos se atrevan a hacer un pronóstico mínimamente acertado: la logística. El transporte de vehículos desde y hacia España es el último factor que preocupa tanto a fabricantes como a vendedores, ya que está provocando importantes retrasos en las entregas en algunas marcas.

Brecha respecto a Europa

Desde Anfac estiman que el mercado de turismos y todoterrenos se va a situar por encima de los registros de 2022, pero todavía muy por debajo de las cifras previas a la crisis del Covid-19. En cuanto al mercado de turismos electrificados, España se sigue alejando del ritmo necesario para cumplir los objetivos de reducción de emisiones establecidos en el PNIEC, abriendo aún más la brecha con el entorno europeo en que la media de electrificados se sitúa en el 20% de las ventas totales.

Las fábricas están también muy lejos de llegar a las cifras previas a la crisis, en las que la producción estaba en torno a los 2,8 millones de vehículos.

Ese es el objetivo a conseguir, pero desde Anfac su director general cree que «no va a ser ni este año ni el que viene».

Políticas de incentivo

Según José López-Tafall son unos datos y unas perspectivas preocupantes ya que «España tendría que estar alcanzando, con cerca de 1,5 millones de ventas de vehículos anuales, de los cuáles 1,2 millones corresponderían a turismos. Mantener este ritmo de mercado y de producción supone un importante riesgo para nuestra industria ya que podría ocasionar la destrucción de empleo y la pérdida de competitividad».

Para 2022, el mercado nacional alcanzará un total aproximado de 80.000 unidades de turismos electrificados (eléctricos puros e híbridos enchufables) un 20% más que el año anterior, pero una cifra que no alcanza el hito de 120.000 unidades marcadas para este año y que solamente representa una de cada 10 ventas del mercado total.

«En Europa se está produciendo una fractura, entre unos países que ya superan el 20% de electrificación, y otra mitad en la que está incluida España, en la que no se llega al 10%», afirma López-Tafall.

En un sentido similar se pronuncia el presidente de la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam). Para Raúl Palacios es necesario «reenfocar las políticas en materia de descarbonización, al no ser capaces de detener el envejecimiento del parque y, pese a liderarlas un Gobierno progresista, excluir de su modelo de movilidad a grandes capas de la población que, por motivos económicos, no tienen acceso a un vehículo eléctrico».

Además desde esta asociación piden al Gobierno que se garanticen fondos europeos para apoyar la transformación digital de las 42.000 pymes y 35.000 autónomos de la venta y reparación de vehículos «que actualmente, y sin justificación alguna, están fuera del reparto de las ayudas». Insisten en la necesidad de poner en marcha una nueva convocatoria del PERTE de automoción que incluya el apoyo a vendedores y reparadores; una iniciativa que ya cuenta con el apoyo del Partido Popular.

Desde Ganvam destacan el riesgo económico y laboral de la estrategia llevada a cabo por el ministerio de Industria, argumentando que «mirar para otro lado pone en riesgo 20.000 empresas y 70.000 empleos, prácticamente el equivalente a la totalidad de los puestos de trabajo que genera la fabricación en España».

Desde Faconauto, la patronal que integra las asociaciones de concesionarios oficiales, no contempla un cambio de tendencia en el mercado de la automoción de cara a 2023 y prevé que las matriculaciones en nuestro país sólo crezcan un 5%. Desde su punto de vista no se prevé «que las situaciones que han venido influyendo sobre las ventas de vehículos en 2022 se solucionen en el corto plazo, principalmente el de oferta, por falta de stock que viene condicionando la actividad de los concesionarios. Además, el precio de los combustibles y de los propios vehículos serán circunstancias que seguirán marcando el devenir del mercado». De igual modo, el actual contexto de alta inflación, de incremento de los tipos de interés y de incertidumbre de los hogares no dejarán de lastrar la capacidad de consumo de los españoles, penalizando particularmente las matriculaciones por cuarto año consecutivo.

Zonas de Bajas Emisiones

Además reclaman actuaciones inminentes por parte de los ayuntamientos ya que en 2023 los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán que presentar sus medidas para la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Según la Asociación Nacional Empresarial de Vehículos de Alquiler (Aneval) las ZBE «afectarán a 149 municipios en los que residen 25 millones de españoles, el 53% de los habitantes de España, pero solo una veintena, el 13%, han iniciado la presentación de sus planes».

Por este motivo, demandan unas medidas definidas a nivel nacional, ya que las directrices a seguir serán competencia de cada ayuntamiento «evidenciando la ausencia de un marco común que permita conocer con claridad las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de los vehículos clasificados por su nivel de emisiones».