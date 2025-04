Guía definitiva de ayudas para la compra de coche

Patxi Fernández Madrid Jueves, 27 de enero 2022, 18:16 Compartir

Reducir los efectos adversos del transporte es uno de los principales objetivos políticos de la UE. Se pretende cumplir con el 'Pacto Verde Europeo', y convertir a Europa en 2050 en el primer continente del mundo climáticamente neutro. Para ello, y con el objetivo de ayudar a fabricantes y compradores en la transición hacia el coche eléctrico, los diferentes gobiernos han puesto en marcha sus planes de incentivos a la compra de vehículos de bajas o nulas emisiones.

Pero además de las dudas que genera el propio coche eléctrico, tanto en cuanto a su precio más elevado respecto a los de combustión como por su autonomía y la disponibilidad de puntos de recarga, en España los diferentes planes puestos en marcha hacen que en ocasiones los consumidores no tengan claro qué tipo de ayudas pueden obtener para la compra de coches más eficientes.

En la actualidad en todo el estado está ya vigente el Plan Moves III, pero recientemente, desde el pasado 19 de enero, ha entrado también en vigor el Plan Moves Flotas, al que hay que sumar las ayudas puestas en marcha desde los gobiernos autonómicos y locales, aunque en este caso, muchos de ellos han dejado de estar vigentes con la entrada del año 2022.

Además, no todas estas ayudas son aplicables a los mismos vehículos, ya que según donde uno resida, puede acceder a una subvención para un coche de combustión convencional, o únicamente para la compra de un híbrido enchufable o 100% eléctrico. Cada uno tiene sus particularidades.

Plan Moves III

Desde el pasado 10 de abril de 2021 están disponibles las ayudas del Plan Moves III, un programa de ayudas que se extenderá hasta el año 2023.

Está destinado a turismos, motos, furgonetas y cuadriciclos 100% eléctricos, de pila de combustible o híbridos enchufables. Es decir, no se puede aplicar a vehículos con un motor solo de diésel o gasolina (con distintivo medioambiental 'C'), ni a los híbridos 'no enchufables' o los vehículos a GLP o GNC (con pegatina 'ECO' de la DGT). También están excluidos los autobuses, camiones o bicis.

El Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico a través del IDAE coordina el programa, pero cada comunidad autónoma gestiona sus convocatorias de ayuda. Por lo tanto, para solicitarlas se deberá acceder a cada una de las páginas web. Esto en la práctica significa encontrarse con dos tipos de situaciones: o solicitar la ayuda directamente, o a través de una entidad colaboradora, que normalmente son los concesionarios y marcas adheridos al Plan.

Preguntas frecuentes ¿Qué es el programa MOVES III? Es un programa de incentivos a la compra de vehículos eléctricos y a la instalación de puntos de recarga ¿Cuál es su presupuesto? El programa cuenta con un presupuesto inicial de 400 millones, con posibilidad de ampliarse en los próximos años si hay suficiente demanda hasta 800 millones de euros ¿Dónde puedo encontrar información más detallada? En la página web del IDAE. https://www.idae.es/contacto ¿Quién gestiona las ayudas? IDAE coordina el programa y cada CCAA publica y gestiona sus convocatorias de ayuda. ¿Cómo puedo comprar un vehículo eléctrico con ayuda? Se puede acceder a las ayudas en compras mediante pago directo o financiado, contrato de renting o leasing para adquisición de turismos, furgonetas, motocicletas o cuadriciclos, pero no para la compra de ciclomotores. El Moves III es sólo para vehículos eléctricos o de pila de combustible (H2) ¿Cómo accedo a las ayudas autonómicas? Actualmente hay ayudas en las comunidades autónomas de Galicia y Cantabria, ya que en el resto de autonomías los plazo de solicitud ya han finalizado. En Galicia se puede solicitar la ayuda a través de las entidades colaboradoras, que actualmente ascienden a 74 concesionarios. Este plan es incompatible con el Moves III. Más información en la página web de la Xunta de Galicia inega.gal. En Cantabria se puede solicitar el Plan Renove a través de la red de concesionarios adheridos. Estas ayudas son para vehículos de combustión e híbridos no enchufables, por lo que no son incompatibles con el Moves III. Se puede consultar en la web https://dgicc.cantabria.es/ o pinchando en este [ACCESO DIRECTO]

Moves Flotas

Desde el 20 de enero, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha abierto la convocatoria del Programa de ayudas a proyectos de electrificación de flotas de vehículos ligeros, Moves Flotas. En este caso pueden solicitar la ayudas desde 250 hasta 5.000 euros todo tipo de empresas, con independencia de su tamaño; así como el sector público institucional, siempre que se solicite el incentivo para adquirir vehículos ligeros electrificados (ciclomotores, motos, cuadriciclos, turismos o furgonetas). Es requisito imprescindible que contemplen la compra de 25 a 500 vehículos.

Las solicitudes de ayuda podrán presentarse desde el día siguiente a la publicación del Extracto de la Resolución de 12 de enero de 2022 de la convocatoria del programa Moves Flotas y durante un plazo de dos meses. El plazo de vigencia de la convocatoria será por tanto hasta el 21 de marzo de 2022 a las 24.00 horas. Para ello el IDAE ha dispuesto un correo electrónico para consultas y dudas: Moves.flotas@idae.es.

Ayudas para vehículos industriales La secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha anunciado un programa de ayudas para impulsar la transformación sostenible y digital de las flotas de transporte profesional por carretera. Estará dotado con 174 millones de euros con cargo al presupuesto de 2021. Estará vigente hasta el 30 de abril de 2024, y se ampliará en función de la demanda hasta los 400 millones de euros. Se concederán ayudas por achatarramiento de vehículos de transporte matriculados en España antes del 1 de enero de 2019, y a la adquisición de vehículos de energías alternativas (eléctricos, de hidrógeno, híbridos e híbridos enchufables y de gas ). También se subvenciona la conversión de vehículos de combustibles fósiles a cero emisiones.

En Galicia

Además del Plan Moves, desde el 17 de enero la Xunta de Galicia abrió el plazo de solicitud de las ayudas del programa Renove Automoción. Se pueden conseguir entre 3.000 y 4.000 euros de los que la Xunta aporta 2.000 y 3.000, respectivamente, y el concesionario 1.000. Como las ayudas son para coches con emisiones inferiores a los 135 g de CO2,/km, se podrían aplicar a coches como el Seat Ibiza de 80 CV de gasolina o Citroën C3 diésel de 100 CV. El ahorro por vehículo de este plan contempla una parte a la ayuda pública y otra a un descuento antes de impuestos asumido por el fabricante/importador o punto de venta. El pago de la ayuda pública se realizará directamente al concesionario, por lo que el beneficiario final ya no tendrá que desembolsarla previamente.

En Cantabria

Finalmente, el Gobierno de Cantabria publicó el 15 de junio la convocatoria de las ayudas del Plan Renove para la renovación de la flota de vehículos de uso particular y profesional que se adquieran desde el 16 de junio de 2021 hasta el 31 de mayo de 2022.

En concreto, se trata de ayudas de concesión directa que cuentan con un presupuesto estimativo de 1 millón de euros y recogen partidas de 1.000 euros para vehículos de motor y 1.500 para híbridos no enchufables, que se sumarán además un descuento comercial de 750 euros por parte de los concesionarios para los vehículos de motor. Será necesario dar de baja para su achatarramiento un vehículo con antigüedad mínima de 7 o 10 años.