La guerra de precios en China se cobra sus primeras víctimas

El mercado de vehículos eléctricos en China ha alcanzado un hito. Por primera vez en la historia, los coches electrificados –cero emisiones e híbridos enchufables– han supuesto más de la mitad de las ventas durante el mes de julio, hasta cerrar el mes con un 50,7% de cuota.

Esto se debe, en parte, a que el Gobierno de Xi Jinping ha decidido combatir una demanda ralentizada de los vehículos eléctricos doblando las subvenciones que tenían en marcha hasta los 20.000 yuanes (unos 2.500 euros) y aplicándolas de forma retroactiva desde el pasado abril.

China ha tenido un ritmo de ventas más tranquilo que el que había visto en los últimos años, al presentar síntomas de una recesión económica –uno de los problemas a los que se enfrenta es una creciente tasa de desempleo para los recién graduados–, lo que llevó a marcas como Tesla rebajar sus precios para mantener su volumen de matriculaciones y cuota de mercado.

La competencia creciente por parte de marcas nacionales enfocadas en coches cero emisiones, como BYD, Geely, Li Auto o Chery –además de un cambio en la percepción de los compradores chinos– ha hecho que vender en ese país sea más difícil para marcas occidentales.

La decisión de Tesla provocó que se iniciara una guerra de precios a principios de este año. Comparativamente, comprar un coche eléctrico en China es hoy un 13% más barato que hace un año. Contraintuitivamente, esto ha traído efectos nefastos para las ventas.

Los compradores, al no tener la certeza de que su compra potencial no vaya a recibir un descuento considerable dentro de unas semanas, posponían su decisión y el inventario de los concesionarios no hacía más que crecer.

Crecer también lo hizo el impacto económico sobre las marcas, hasta el punto que una de ellas, HiPhi, ha tenido que declararse en bancarrota ante el Tribunal Popular de Yancheng –donde se encuentra su fábrica–, alegando que sus activos ya no podían cubrir las deudas en las que habían incurrido.

Según el juez, Human Horizons –la matriz de la marca automovilística– cumple las condiciones de reestructuración y nombrará un administrador para que supervise el proceso durante los próximos seis meses.

HiPhi había comenzado a vender su berlina Z GT y su SUV X en los mercados alemán y noruego, y había anunciado planes de expansión en el resto de Europa. Sin embargo, su producción se detuvo el pasado febrero, al no poder hacer frente a los pagos a sus proveedores y viéndose en la obligación de cerrar concesionarios.

Se estima que más de 100 marcas de coches eléctricos en China están involucradas en la guerra de precios y ya hay otros actores pequeños, como WM Motors o la división de coches eléctricos de la inmobiliaria China Evergrande que están al borde del colapso.