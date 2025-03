«Con el Gobierno, ha habido buenas intenciones, pero malos resultados»

Juan Roig Valor Viernes, 10 de febrero 2023, 00:19 Compartir

Como portavoz de los concesionarios oficiales, Gerardo Pérez siente que el Gobierno no ha hecho todo lo que estaba en su poder para fomentar la venta de vehículos eléctricos en su legislatura.

¿Cómo calificaría el trabajo que ha hecho Industria hasta ahora?

Hay que reconocer que Reyes Maroto intentó que toda la cadena de valor tuviera representación. Ellos han reconocido que tenemos que impulsar la movilidad cero emisiones pero sin atacar y ayudando a los que pagan las inversiones del coche eléctrico, es decir, los productores de motores de combustión. Desgraciadamente, han tenido el Ministerio de Transición Ecológica por encima en cuanto a toma de decisiones, por lo que no han podido hacer lo que querían en el sector. Por lo tanto, han sido buenas intenciones pero malos resultados y las ventas en España hablan por sí mismas.

¿Cuánta capacidad tiene el Gobierno de devolver la salud a la automoción?

Lo primero que tienen que hacer los distintos Gobiernos es darle a Industria la importancia que realmente tiene, algo que nunca ha ocurrido. La cartera de Industria aglutina el 70% del empleo en este país y necesita contar con una capacidad de decisión al menos equivalente a la de otros ministerios. Se debe impulsar el coche eléctrico a través de los Perte, los Moves y otros mecanismos. Si vemos que el ritmo de los cero emisiones en España es así de lento, se le debe trasladar al consumidor que los motores de combustión le servirán durante mucho tiempo. Si las cosas se hubieran hecho de otra manera, la automoción contaría con 150.000 matriculaciones más.

¿Van a ser las ZBE un aliciente para la compra del coche eléctrico?

En absoluto. Las Zonas de Bajas Emisiones impactan directamente en los coches muy viejos, y estos suelen ser propiedad de familias que no se pueden permitir comprar un coche nuevo. Al final es una cuestión de renta y no creemos que vayan a generar volumen de ventas. Si lo hicieran, estaríamos encantados.

El Gobierno va a mantener el Moves 3 en 2023. ¿Lo reformaría de algún modo?

Los consumidores que pueden hacerse con un coche eléctrico, incluso con el Moves, son el 20% de la población. Hay un 80% del público que ni se lo puede plantear. Es como subvencionar un hotel de cinco estrellas en las Bahamas. El objetivo del Moves es intentar equiparar los precios de los coches eléctricos a los de combustión. Pero, sobre todo, lo que hay que hacer es renovar el parque. Y el Gobierno dice que «hay países que ya no lo hacen» y efectivamente, pero cuentan con vehículos más jóvenes y menos contaminantes. ¿Es que los coches viejos que circulan por nuestras ciudades no nos importan? Mejorando los plazos, podríamos pasar de un 4 a un 8% de cuota. Pero no vamos a conseguir nada hasta que se vendan coches térmicos modernos.

¿Un Gobierno de otro color subvencionaría los motores de combustión?

Eso nos lo han dicho PP y Vox, las alternativas al Gobierno actual, que comparten nuestro discurso: «electrificación lo más rápido posible, pero con planes de renovación del parque». Es de sentido común que, en un país con coches de 14 años de antigüedad, se tenga que rejuvenecer el parque para proteger el medio ambiente.

Otros países están retirando sus incentivos al eléctrico. ¿Puede ocurrir algo similar en España?

Si se eliminasen, no podríamos alcanzar los objetivos de ninguna de las maneras. La única manera de acercarnos a las metas de 2035 y 2050 es que se redoble la apuesta del Gobierno a las ayudas. Si no, por renta per cápita es imposible. Un coche eléctrico cuesta prácticamente lo mismo en Noruega que en España.

El Gobierno tiene una cuenta atrás para aprobar la segunda pata del Perte VEC, ¿considera que ha sido una buena herramienta?

El Perte ha sido incompleto, porque solo se ha centrado en la fabricación de coches. Tenemos que ser un gran productor a nivel mundial. Pero el problema al que nos enfrentamos es que estamos a la cola de Europa en la venta de estas tecnologías, con lo cual haber tenido en cuenta a toda la cadena de valor habría sido un detalle importante.