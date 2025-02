Cuánto gana un conductor de camión y qué puestos se necesitan

Canal Motor y Patxi Fernández Lunes, 4 de noviembre 2024, 07:59 Comenta Compartir

Según el Observatorio del Transporte y la Logística en España (OTLE), este representa un 4,39% del PIB y acumula el 5,4% de las personas trabajadoras en nuestro país.

Ante este contexto la plataforma de empleo InfoJobs ha realizado un análisis desde el punto de vista del mercado de trabajo, profundizando en aspectos clave como la empleabilidad o los desafíos y recabando los principales datos en la plataforma para realizar una radiografía del sector.

Según los últimos datos provenientes del Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT), en España hay 382.790 vehículos pesados autorizados para el transporte de mercancías por carretera.

En el caso de los transportistas de mercancías, el 72% supera los 50 años, según datos proporcionados por la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), lo que demuestra el envejecimiento de la fuerza laboral en el sector en España.

Las empresas de logística y transporte, por su parte, tienen dificultades para encontrar profesionales capacitados y garantizar el relevo generacional de las plantillas atrayendo talento joven —la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) cifra en 15.000 nuevos profesionales los que necesita incorporar el sector—, y también a mujeres. El transporte tiene una baja representación femenina: ellas apenas suponen el 2% de los conductores profesionales de camión (en Europa, son el 3%), según los datos que maneja la Organización del Transporte por Carretera (IRU).

Los datos extraídos de InfoJobs en profesionales específicos del sector dejan entrever el perfil de candidato: mayoritariamente masculino y de más de 35 años.

En relación con el género, conductor/a de camión de transporte de mercancías peligrosas (95% hombres vs. 5% mujeres), conductor/a de vehículo de reparto (92% hombres vs. 8% mujeres), conductor/a de camiones pesados (98% hombres vs. 2% mujeres) o conductor/a de autobús (83% vs. 17% mujeres) son algunos de los perfiles que afirman la tendencia generalizada: se trata de un sector con gran influencia masculina.

Por otro lado, y en cuanto a edad, se confirma la escasez de talento joven (con las sucesivas consecuencias ligadas al relevo generacional). Los candidatos a conductor/a de camiones pesados tienen en un 34% de los casos entre 45 y 54 años, y en un 32% entre 35 y 44 años. Esto ocurre también en conductor/a de autobús (34% con 35 y 44 años, y 32% entre 45 y 54) y conductor/a de camión de transporte de mercancías peligrosas (36% entre 35 y 44 años y también entre 45 y 54). La única excepción viene de conductor/a de vehículo de reparto, donde el 35% de los candidatos tiene entre 25 y 34 años. Aun así, el porcentaje de quienes tienen entre 35 y 54 años es bastante elevado, con el 37%.

Sueldos

En lo correspondiente al salario, conductor/a de camión de transporte de mercancías peligrosas es el perfil profesional que mayor remuneración registra (datos del primer semestre de 2024)* con 34.067 euros. A este le sigue, conductor/a de vehículo de carga (con 33.600 euros), conductor/a de autobús (con 32.401 euros) y conductor/a de camiones pesados (30.517 euros). En contraposición, los perfiles que menor salario contabilizan son conductor/a de camión de mudanzas (21.750 euros) y conductor/a de vehículo de reparto (22.780 euros).

Por tener contexto sobre este tema, el salario mínimo interprofesional (SMI) actualmente se sitúa en los 1.134 euros brutos mensuales repartidos en 14 pagas. O lo que es lo mismo, 15.876 euros brutos anuales.

En el arranque de la campaña comercial más importante del año, la categoría de compras, logística y almacén lidera en número de vacantes en la plataforma, con más de 7.400 desde el 1 de septiembre hasta finales de octubre (+31% vs. el mismo periodo del año pasado). Dentro de esta, destaca la subcategoría de distribución y logística por ser la que mejor se ha comportado en estas fechas: registra más de 3.700 puestos de trabajo ofertados, duplicando así su cifra frente a 2023, cuando contabilizó 1.700. Este fenómeno se debe, principalmente, al crecimiento del comercio electrónico, que ha impulsado la demanda y contratación de profesionales en transporte y almacenamiento, una actividad que alcanza niveles históricos, con 1.250.000 ocupados, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Esta cifra representa un aumento del 2,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Uno de los puestos más demandados en InfoJobs, relacionados con el sector del transporte es conductor/a de vehículo de reparto, el cual aparece en sexto lugar dentro de la categoría de compras, logística y almacén y, dentro del listado global, se posiciona en noveno lugar, con un total de 44.500 vacantes ofertadas en el acumulado de 2024.

Otro de los profesionales destacados, a nivel general, es conductor/a de autobús. Este acumula más de 6.000 puestos de empleo ofertados desde enero de 2024. Le siguen conductor/a de camiones pesados, con 5.600; conductor/a de motocicleta de reparto, con 4.620; conductor/a de ambulancia (casi 480); y conductor/a de grúas de asistencia en carretera (más de 200).

