Fotinos (Lexus): «Nadie va a tirar un cable de un tercera para cargar el coche»

Spiros Fotinos, director de Lexus Europa, describe el nuevo NX como «el coche que define nuestras aspiraciones para el próximo capítulo» de la movilidad. El también responsable de planificación eléctrica de Toyota repasa para ABC las claves de su estrategia durante la presentación del modelo.

-¿Cuándo se recuperarán las matriculaciones a niveles pre-Covid?

-En 2019 el mercado en Europa era de 3,8 millones de vehículos. Durante la pandemia, el año pasado cayó a 3,2 millones. Para este año estimamos 3,4 o 3,5. Probablemente 2022 nos lleve a los niveles de 2019, asumiendo que no haya otra ola.

-¿Cómo les afecta la falta de chips?

-Somos afortunados porque la hemos manejado bastante bien. Nos hemos asegurado el suministro en línea con nuestras ambiciones para este año, que pasan por consolidar las cifras del pasado, dada la situación del mercado. Es un ejercicio de día a día, semana a semana, en el que hay que hacer un manejo continuado y apropiado. Pero en algunos modelos incluso vamos a incrementar la producción.

Ampliar Lexus NX 2021 con versión híbrida enchufable

-Algunas marcas se han comprometido a vender solo eléctricos en 2030 ¿Seguirá Lexus esa estrategia?

-El objetivo no debe ser cuál es el mix de vehículos que vendes, sino la neutralidad climática. Entiendo que algunos competidores opten por la electrificación, porque no pueden seguir invirtiendo en otras tecnologías. En nuestro caso tenemos unos cimientos muy sólidos con la hibridación y ahora con la hibridación enchufable. No hay ninguna necesidad en este punto de hacer ese tipo de anuncio innecesario. Aunque estemos comprometidos con la neutralidad en carbono.

-¿El siguiente lanzamiento será un eléctrico con plataforma dedicada?

-No diré que sea el próximo modelo, pero en 2022 vendrá un modelo cien eléctrico con plataforma E-TNGA.

-¿Veremos un Lexus de hidrógeno?

-No es improbable que lo veamos. La tecnología está en el grupo. Lo interesante del hidrógeno no es solo cuando lo ves en el interior del coche, sino como solución para la sociedad, en qué otras aplicaciones puede utilizarse.

-¿Qué margen de mejora ve aún para la tecnología híbrida?

-Desde la primera a la cuarta generación hemos incrementado la potencia en un 20% y reducido el consumo en un 10%. Eso demuestra que la tecnología híbrida aún tiene espacio para evolucionar, y estamos comprometidos con ello. Tienes un motor de combustión, una batería, un motor eléctrico y un inversor. Si miras cada elemento por separado, ves la evolución tecnológica. Todos esos elementos han mejorado. No puedo imaginar a nadie en el centro de Madrid lanzando un cable desde un tercer piso para cargar su vehículo. Quizá si vives en La Moraleja, entonces sí. Pero como fabricante, para nosotros es difícil decir hoy: solo conducirás eléctricos. ¿Cómo se lo tomará alguien que vive en «el centro»? (lo dice en castellano, idioma que maneja tras su estancia como responsable de marketing de Toyota España).

-¿Qué papel tiene España en la estrategia de Lexus?

Para mí personalmente tiene un papel muy especial. Es un mercado muy importante para nosotros por varias razones. Primero porque hemos tenido un gran crecimiento en los últimos años. En segundo lugar porque el consumidor de lujo en España ha abrazado con convicción el híbrido. Y en tercer lugar, España es uno de los mercados líderes a la hora de distribuir la experiencia de cliente de Lexus. Creo que la razón para ello es doble: tenemos un equipo muy dedicado en Lexus España que hace que cada cliente se sienta como en casa. Y en segundo lugar el consumidor español es muy exigente. Esa relación entre un cliente que nos empuja junto a un equipo que cree en ello hace que sea un mercado líder en términos de experiencia.

-¿Qué debe ofrecer, para usted, un vehículo Premium para ser capaz de diferenciarse en el mercado?

Un vehículo Premium debe ser lujoso. Si no, no sería Premium. Por encima del rendimiento, el lujo significa lujo, auténtica distinción. Tenemos una marca hermana, usted lo sabe, muy muy exitosa. Nosotros servimos a un consumidor Premium, y debemos ser capaces de ofrecerle una experiencia de lujo. Si no somos capaces, ya nos podemos ir olvidando.