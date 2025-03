Europa concede 837 millones a España para la producción de baterías

A. Noguerol Jueves, 11 de mayo 2023, 13:42 Comenta Compartir

La Comisión Europea ha aprobado conceder a españa un total de 837 millones de euros en ayudas para apoyar la producción de baterías de vehículos eléctricos y conectados con el fin de fomentar la transición a una economía de cero emisiones netas.

Estas subvenciones están en consonancia con el Plan Industrial del Pacto Verde, que busca impulsar la competencia de la Unión Europea en la producción de industrias 'limpias'.

Podrán beneficiarse de estas subvenciones las empresas que produzcan baterías, sus componentes esenciales y las materias primas necesarias con un importe máximo de la ayuda por beneficiario de entre 100 y 300 millones de euros para las inversiones en el ámbito de las baterías, dependiendo de si se realiza en una zona asistida o no; no superior a 100 millones de euros para las inversiones en componentes esenciales, y no superior a 25 millones de euros para las inversiones en materias primas.

La Comisión ha concluido que este régimen español es necesario, adecuado y proporcionado para acelerar la transición ecológica y facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas y considera que se ajusta a las condiciones establecidas en el Marco Temporal de Crisis y Transición, ya que la ayuda incentivará la producción de equipos pertinentes para la transición hacia una economía con cero emisiones netas y se concederá a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

España, a la cola en electrificación

En el último año, España ha conseguido apenas una mejora de 3 puntos en el barómetro, lejos de la media europea que crece hasta 7 puntos, según la Asociación de Fabricantes ANFAC. En el año 2022, el indicador de penetración del vehículo electrificado logra una valoración media de 23,2 puntos, que representa un crecimiento de 3,6 puntos. Con esta puntuación España se posiciona en el antepenúltimo puesto del ranking del Barómetro de Electromovilidad. La media europea logra un incremento de 7,4 puntos, el doble que España, situándose en un total de 51,2 puntos sobre 100. El indicador refleja el ritmo tan desigual que países como Alemania, Noruega o Países Bajos están obteniendo con crecimientos por encima de los 10 puntos y encabezando el ranking europeo.

España está lejos de asegurar el mercado eléctrico. En la actualidad hay contabilizados alrededor de 180.000 vehículos eléctricos. La agenda 2030 exige 5 millones de vehículos eléctricos entre turismos, furgonetas, autobuses y motos; de los cuales, unos 3 millones serán turismos.

Las matriculaciones de vehículos electrificados (100% eléctricos + híbridos enchufables) de todo tipo (turismos, dos ruedas, comerciales e industriales) subieron un 21,8% en abril, hasta alcanzar las 9.661 unidades, según datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (GANVAM). En lo que llevamos de año acumulan un ascenso del 31,7%, hasta las 40.951 unidades.

Según los datos recogidos en el «Anuario de la Movilidad Eléctrica 2022-2023 AEDIVE» el año 2022 cerró con 21.573 puntos de recarga públicos operativos en territorio español, de los que el 65% son de una potencia de 22 kW en adelante y de estos, el 30% son rápidos y de alta potencia hasta 400 kW, lo que desdice las opiniones que señalan que la mayoría de los puntos de carga en España son de baja potencia.

El Anuario destaca que solo en 2022 se instalaron 8.200 puntos de recarga nuevos, que suponen el 38% de las IRVEs públicas operativas en España. Además, se instalaron otras 7.400 IRVEs públicas que no pudieron ponerse en marcha y que, de no haber tenido los problemas existentes en nuestro país en materia de concesión de licencias y permisos por parte de las administraciones públicas y de la gestión con las compañías distribuidoras, habrían incrementado ese porcentaje al 54%.

Uno de los sectores más destacados del informe es el de los fabricantes nacionales de puntos de recarga, una industria floreciente que facturó en 2022 la cantidad de 300 millones de euros y exportó el 87% de su producción.