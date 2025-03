«Es esencial que sigamos trabajando para cerrar la brecha de género»

Juan Roig Valor y Patxi Fernández Viernes, 8 de marzo 2024, 08:13 Comenta Compartir

Marta Blázquez es desde el año 2023 la presidenta de Faconauto, la patronal de los concesionarios de automóviles. Es licenciada en Derecho y MBA por el IE Business School, lleva vinculada al sector de la automoción más de veinte años, donde ha sido directora en las áreas de marketing, comunicación, ventas y retail en las diferentes entidades del Grupo PSA-Citroën y Banque PSA Finance. Previamente, fue jefa del equipo de ventas directas y departamento de marketing en Citibank y senior mánager en la consultora suiza Krauthammer International.

En 2018, se incorporó a Faconauto, donde ha ocupado el puesto de vicepresidenta ejecutiva hasta hoy. En la actualidad, también es consejera de niw.es, la «startup» digital para la venta de vehículos usados y de movilidad.

Parte importante de Faconauto es «faconauto Woman», la primera red de cooperación de hombres y mujeres, creada para atraer y potenciar el talento femenino y de los jóvenes a un sector estratégico de la economía y la sociedad española. Con estas premisas, charlamos con Marta Blázquez sobre la presencia de la mujer en el sector de la automoción.

En la automoción ya es frecuente ver a mujeres ocupando puestos del primer nivel de responsabilidad, considera que, en lo que respecta a oportunidades profesionales, ¿sigue existiendo una brecha de género?

La presencia femenina en puestos de liderazgo en la automoción ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, lo cual es alentador. No obstante, todavía persisten desafíos y estereotipos que pueden limitar las oportunidades profesionales para las mujeres en este sector. Es esencial que sigamos trabajando para cerrar esa brecha de género, promoviendo la igualdad de oportunidades y fomentando un entorno inclusivo que valore la diversidad en todos los niveles. En Faconauto ya estamos comprometidos a impulsar cambios positivos entre los concesionarios con iniciativas como Faconauto Woman, que ya cuenta con una comunidad de más de 3.500 mujeres y hombres que buscan, que buscamos, una mayor presencia de mujeres y de talento joven entre nuestras redes

¿Las mujeres se enfrentan a más obstáculos en sectores tradicionalmente masculinos, como la automoción o estos están generalizados?

Sectores como el nuestro han sido considerados tradicionalmente masculinos, lo que ha llevado a que las mujeres, en ocasiones, tengan que enfrentarse a obstáculos adicionales para avanzar en estas áreas. Esto incluye estereotipos, falta de modelos a seguir femeninos o percepciones erróneas sobre ciertas habilidades de las mujeres en determinados puestos de los concesionarios. Aunque la situación ha evolucionado mucho respecto a hace unos años, aún quedan barreras que debemos derribar para lograr una mayor igualdad de género en la automoción y, en general, en todos los sectores.

¿A qué retos se tuvo que enfrentar usted personalmente?

Mentiría si dijera que en mi carrera en el sector no he encontrado resistencias, sobre todo hace años. Eso me ha llevado, siempre que he podido, a promover iniciativas y cambiaran la cultura empresarial. Y debo decir que ese granito de arena ha servido, en muchas ocasiones para mucho. Es justamente lo que estamos intentando ahora con Faconauto Woman.

¿Cuáles cree que deberían ser las medidas para trabajar por la igualdad en el futuro?

Algunas de las medidas que pueden contribuir a cerrar la brecha de género y promover un entorno laboral más justo para todos pasan por la promoción de la diversidad, donde se fomente un ambiente inclusivo en todos los niveles, la implementación de programas de mentoría que conecten a mujeres con profesionales más experimentados del sector, la promoción al acceso equitativo a la educación y formación en áreas STEM, las más perjudicadas en cuanto a representación femenina o la puesta en marcha de políticas de conciliación reales que permitan un equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida personal.

¿Qué porcentaje de mujeres trabaja en los concesionarios?

Aproximadamente, hoy el 75% de los concesionarios españoles está dirigido por un hombre. El estudio que hicimos junto a PwC España en 2021 se porcentaje era del 81%, o sea que algo hemos mejorado. Eso sí, sólo el 20% de las mujeres ocupa el puesto de gerente.

¿Cómo hacemos que los concesionarios sean un lugar más atractivo para las mujeres profesionales?

Entre todos podemos hacer que los concesionarios sean un lugar más atractivo para las mujeres mediante programas de formación, mentoría y networking, la visibilización de referentes y la promoción de mujeres que les permitan desarrollar sus habilidades y avanzar en sus carreras. Estas iniciativas contribuyen a crear un entorno más inclusivo y diverso en el sector automotriz, fomentando igualdad de oportunidades y eliminando barreras. Juntos, podemos lograr que los concesionarios sean espacios donde todas las profesionales, independientemente de su género, encuentren un ambiente propicio para su desarrollo y crecimiento.

En el estudio al que antes me refería, se veía que el desconocimiento del sector (39%) y la falta de atractivo (32%) son claves cuando las encuestadas se refieren a las barreras a la hora de acceder al sector de la automoción. Pero también hay un 21% que hace referencia a que históricamente las plantillas han sido más masculinas y un 20% lo achaca a la dificultad de conciliar.

¿Qué desempeño ha tenido la iniciativa de Faconauto Woman?

Estamos muy contentos con la acogida que ha tenido Faconauto Woman desde el principio. La iniciativa ha logrado destacar y promover la participación activa de las mujeres en el sector automotriz. Hemos visto un aumento en la visibilidad de mujeres profesionales, así como un impulso en la representación femenina en roles de liderazgo dentro de los concesionarios. La respuesta y el apoyo de la automoción a Faconauto Woman han sido alentadores, y continuaremos trabajando para fortalecer y expandir estas iniciativas que promueven la igualdad de género en nuestra industria.

A la hora de contratar personal, considera que los concesionarios aplican criterios de género? ¿Cree que son efectivos los criterios de paridad en el entorno laboral? ¿Y necesarios?

Es fundamental que promovamos entornos laborales inclusivos y aplicar criterios de mérito y capacidad al seleccionar al personal en los concesionarios.

La igualdad de oportunidades debe ser un principio fundamental en todas las etapas del proceso de contratación, evitando así cualquier tipo de discriminación de género. La aplicación de criterios de paridad contribuye a garantizar un equilibrio justo y diverso en nuestros equipos, promoviendo una cultura laboral más rica y representativa. Por ello, considero que son efectivos y necesarios para fomentar la diversidad y la igualdad en el entorno laboral.

