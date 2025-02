ERTEs y pérdidas millonarias en automoción: las consecuencias de la falta del Plan Moves

A. Noguerol Lunes, 24 de febrero 2025, 13:57 Comenta Compartir

El ecosistema industrial, tecnológico y de servicios de la movilidad eléctrica acumula, por la falta de un plan de ayudas y tras la paralización del mercado desde el 22 de enero, pérdidas mensuales tanto en facturación, por más de 500 millones de euros, como en empleos, con el despido de, al menos, 260 trabajadores.

Son los cálculos que realizan desde la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) debido a la falta de prórroga del Plan Moves cada mes se pierden 500 millones de euros de facturación y 260 empleos.

Aseguran también que algunas empresas del sector se plantean la puesta en marcha de ERTEs que les permitan afrontar el incremento en plantilla que planificaron para responder a una situación que se preveía muy favorable para el vehículo eléctrico en 2025, debido a los objetivos de reducción de emisiones del reglamento europeo CAFE y por el crecimiento de matriculaciones a principios de año, antes de que las ayudas prometidas a finales de 2024 quedaran sin efecto el pasado 22 de enero.

AEDIVE ha realizado los cálculos, teniendo en cuenta la información proporcionada por el ecosistema de empresas, la pérdida media de ventas e ingresos mensuales por la comercialización de vehículos eléctricos, así como la inversión mensual media en instalación de infraestructuras de recarga y en la fabricación nacional de puntos de recarga.

Si bien el arranque del año ha sido positivo para las matriculaciones de vehículos eléctricos, desde el sector de la automoción ya están notando las consecuencias de la no renovación del Plan Moves, que ha paralizado las reservas de modelos eléctricos en espera de su próxima reactivación. Así, Josep María Recasens, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ha destacado durante la quinta edición del Foro ANFAC que «es necesario tener un plan para liderar la carrera tecnológica usando como palanca el sector del automóvil. Este plan no debe implicar solo al sector de la automoción, sino que debe incluir a otros actores como el energético, digital, financiero, seguros o servicios, así como al estado, las autonomías, los municipios y la representación social. Un plan de país que sea sostenible en el tiempo y que nos permita posicionar a España en el liderazgo tecnológico» y, además, se ha de hacer en un contexto en el que «nunca antes el sector ha hecho frente a tantos retos de forma simultánea».

José López-Tafall, director general de ANFAC ha destacado la necesidad de contar con un plan propio con el vehículo eléctrico como vector de crecimiento, la descarbonización como meta y la competitividad como camino. Además ha destacado la necesidad de un plan de choque para este año, donde ha resaltado la urgencia de dotar de ayudas a los ciudadanos y a las empresas para poder abordar este cambio. «Los ciudadanos deben ver accesible el vehículo electrificado y, sin un plan de ayudas urgente, no será posible. Las empresas, por su parte, deben poder tener un contexto general que incentive el cambio, en este punto la fiscalidad es la palanca que puede impulsarlo. Todo ello, teniendo en cuenta que hay que acelerar la instalación de puntos de recarga de acceso público».

«La reactivación de las ayudas del MOVES 3 y otros programas comprometidos no han de relajar, en cualquier caso, la ambición del Gobierno por promover un modelo de incentivos con ayudas directas a la compra y medidas fiscales valientes -que manden las señales adecuadas al mercado y permitan cumplir con los objetivos del PNIEC-, y que ya aplican otros países donde el impulso del vehículo eléctrico está siendo exitoso», exolicab desde AEDIVE. esta Asociación. Por ello la patronal de la movilidad eléctrica a todos los grupos políticos el consenso necesario para la reactivación inmediata del Moves 3, así́ como la publicación de las órdenes de bases de los MOVES Corredores y MOVES Flotas Plus, porque el anuncio del futuro carácter retroactivo de las ayudas no está́ generando, por sí mismo, suficiente confianza en el mercado para reactivar las ventas.

Desde AEDIVE solicitan a todos los grupos políticos y al gobierno el consenso necesario para publicar, cuanto antes, un Real Decreto Ley específico con las ayudas, con la seguridad de que se convalidará posteriormente en el Congreso de los Diputados, para acabar con la incertidumbre del mercado «tras más de un mes sin una solución a la angustia de las empresas y profesionales del sector, que no pueden esperar más, mientras ven cómo, día a día, se están desmoronando sus negocios».

