La encuesta de Musk en Twitter esconde una factura fiscal de 13.000 millones

Elon Musk, el CEO de Tesla Motors, vive abonado a la polémica en Twitter. El magnate volvió a levantar una de sus acostumbradas polvaredas en la red social el pasado fin de semana, cuando sometió a votación entre sus seguidores si debía o no desprenderse del 10% de los títulos que posee del fabricante de vehículos eléctricos. La venta ha acabado siendo respaldada por el 57,9% de los más de tres millones y medio de internautas que participaron.

«Me atendré a los resultados de la encuesta, sea cual sea el resultado», prometió el sudafricano antes del cierre de la votación. En 2018 se vio obligado a dejar la presidencia de Tesla después de que la SEC, el equivalente norteamericano de la CNMC, le acusara de manipular el precio de la acción por un mensaje en la red social.

La primera consecuencia de la votación fue que el valor de los títulos de la compañía se hundió ayer un 7% en la apertura, si bien la caída se moderó a lo largo del día. Según Bloomberg, Musk posee el 17% de las acciones en circulación de Tesla, que valen actualmente 208.370 millones de dólares, unos 180.000 millones de euros. Es actualmente el hombre más rico del mundo, gracias también a su participación en la empresa de exploración espacial Space X. Solo en lo que va de año los títulos de Tesla se han revalorizado más de un 70%.

La encuesta inicialmente se interpretó como una respuesta a la última propuesta del partido demócrata de Estados Unidos. El partido del presidente Joe Biden se inclina por incrementar la carga fiscal sobre los más ricos aumentando los impuestos sobre sus acciones, las cuales solo se suelen gravar cuándo son vendidas. «No recibo un salario en efectivo ni un bono de ningún lado. Solo tengo acciones, por lo que la única forma de pagar los impuestos personalmente es vendiendo acciones», pareció confirmar el directivo en un nuevo mensaje en la red social, en la que tiene casi 63 millones de seguidores.

Sin embargo, según reveló la cadena norteamericana CNBC, independientemente del resultado de la votación el magnate se iba a ver obligado a vender una parte importante de sus títulos de Tesla. En los próximos meses Musk afronta una factura fiscal de 15.000 millones de dólares, unos 13.000 millones de euros, antes de poder hacer efectivo un paquete de opciones que recibió en 2012 como parte de un plan de compensación, que debe ejecutar antes del próximo mes de agosto.

Hace nueve años, Musk recibió 22,8 millones de opciones de compra de acciones de Tesla a 6,24 dólares por acción. Ahora el precio es de unos 1.222 dólares, lo que implica una ganancia para el sudafricano de 28.000 millones de dólares, unos 24.000 millones de euros, de la que habría que descontar un bocado del fisco del 54,1%.

«Es una bomba de tiempo fiscal», corroboró a The New York Times el asesor fiscal Brian Foley, experto en la tributación de directivos, que aseguraba que «no se me ocurre ninguna forma de que la pueda pagar». «Tengo un montón de opciones que vencerán a principios del próximo año, así que... un gran bloque se venderá en el cuarto trimestre, porque tengo que hacerlo o vencerán», aseguró el propio Musk en septiembre, en la conferencia Code de la compañía.

