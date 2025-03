Los concesionarios responden Teresa Ribera: «El 90% de los clientes no tienen garaje ni cargador»

Patxi Fernández Jueves, 3 de noviembre 2022, 12:59 Compartir

Las cifras de ventas no acompañan, aunque en el acumulado del año los vehículos electrificados aumentan un 26% sus ventas, hasta las 59.824 (incluye eléctricos e híbridos enchufables). Las matriculaciones de eléctricos aumentaron un 21,1% en septiembre, y alcanzan las 3.829 unidades matriculadas en este mes, pero la cuota acumulada del año es de 3,55% del total de vehículos vendidos en España.

Los dos principales motivos, según declaró el pasado fin de semana a ABC la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, son que el coche eléctrico «es muy caro y otro que (el ciudadano) va al concesionario y le recomiendan que no lo haga. Porque también ocurre eso».

Una afirmación que no se corresponde con la realidad, según explican desde la asociación de concesionarios oficiales Faconauto y la de vendedores y reparadores de vehículos GANVAM.

Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, se muestra contundente: «Las declaraciones de la ministra muestran un gran desconocimiento de la realidad del vehículo eléctrico y sobre todo del consumidor. Hoy el consumidor está tratando de pagar su hipoteca, poder ir al supermercado, vestirse y cubrir sus necesidades mínimas. Y cuando la ministra pide que todos los consumidores que todos compren un vehículo eléctrico es que no conoce la realidad y eso es preocupante».

Para el responsable de esta asociación, los concesionarios y fabricantes han realizado grandes inversiones para poner en marcha «una revolución, un cambio de mentalidad en el cliente tan complicado como es ir de un motor de combustión a uno eléctrico».

Pérez explica que los concesionarios han sido siempre «asesores de nuestros clientes y como comprenderéis es muy fácil prescribir, y así lo hacemos, un vehículo eléctrico en las grandes capitales como Madrid o Barcelona, donde ya hay algunos puntos de recarga». El directivo de Faconauto considera no obstante muy complicado «para un comercial de Logroño, de Écija o de Linares recomendar la compra de un vehículo eléctrico» cuando no hay, en algunos casos, ni un solo punto de recarga en la vía pública.

Así, el comercial recomendará con más intensidad la compra de un eléctrico «en aquellas zonas donde las administraciones públicas hayan hecho su trabajo. Ese trabajo es fundamentalmente poner cargadores en la vía pública o facilitar que los haya. Que tarde un año y medio una autorización administrativa para poner un cargador de alta potencia en vía pública no ayuda, pero no sé si eso lo sabe la ministra«, sentencia el presidente de Faconauto.

Desde GANVAM su director general Fernando Miguélez, asegura que a los concesionarios «nos interesa vender vehículos eléctricos. En primer lugar porque los concesionarios ofrecen lo que tienen, y las marcas han realizado un gran esfuerzo e inversiones para que en estos momentos tengamos vehículos eléctricos».

Y en segundo lugar porque los equipos comerciales «están formados para analizar las necesidades de los clientes, y el vehículo eléctrico forma parte de los incentivos de las marcas y de los propios concesionarios. El concesionario tiene un portfolio de productos, con una amplia gama de opciones electrificadas, y, desde luego, asesora al comprador en función de sus particularidades y sus preferencias».

Otra cuestión es el precio, ya que en este aspecto desde GANVAM comparten la reflexión de la ministra, ya que «el precio no es accesible a todas las rentas. Es necesario garantizar una transición ecológica justa en términos sociales, que no excluya a grandes capas de la sociedad de la movilidad eléctrica por razones económicas».

Desde esta organización creen que «la realidad es que al ciudadano se le ha confundido». Así, al anunciar desde la Unión Europea la prohibición de venta de vehículos con emisiones de CO2 a partir de 2035 «hemos empezado por el final, ya que no hemos hablado de las posibilidades que tenemos por delante con vehículos eléctricos, de hidrógeno o combustibles neutros en emisiones».

Según explica Fernando Miguélez, la realidad es que si la propuesta es la del coche eléctrico «el 90% de las personas que entran en el concesionario no tiene garaje, y por lo tanto no tiene posibilidad de tener su propio cargador. Para que el coche eléctrico evolucione primero tenemos que ofrecer una red de carga que facilite la movilidad».

Por su parte el presidente de Faconauto va más allá y cree que la política medioambiental de la Comisión Europea es un disparate. «Y lo venimos diciendo desde los inicios. Es cierto que hay algunos países en los que la movilidad 0 emisiones está funcionando, pero no así en el sur de Europa, sobre todo en España. Tenemos que ver que algo estamos haciendo mal cuando en Portugal la situación es muy diferente. ¿Allí los concesionarios sí recomiendan el vehículo eléctrico?. Si alguien piensa que en 2035 podemos dejar de vender combustión y en 2050 dejar de utilizarla no sabe de lo que está hablando».

Desconocimiento de las tecnologías disponibles

Solo un 60% de la población conoce las tecnologías de los coches eléctricos, mientras que un mero 30% (3 de cada 10) es consciente de otras alternativas tecnológicas para reducir las emisiones en el transporte, como los combustibles renovables o el hidrógeno. Esta es una de las conclusiones del Estudio sobre la percepción y valoración de las nuevas tecnologías de movilidad en el transporte por carretera, realizado por GAD3 y Fundación Repsol en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y Fundación Corell, con el apoyo de entidades como Anfac, Faconauto y Sernauto.

Otra de las conclusiones del informe es que el 50% de la población retrasa su decisión de compra de un nuevo coche debido a la falta de claridad en cuanto a las tecnologías de movilidad y la regulación existente, y aumenta la intención de compra de vehículos de segunda mano. En este sentido, los jóvenes tienen el mayor porcentaje de intención de compra de un coche de segunda mano y un menor porcentaje de intención de compra de un vehículo nuevo.

Los datos muestran que un 64% de la población desconoce que es posible un motor de combustión con muy bajas o cero emisiones netas de CO2, usando combustibles renovables. Estos combustibles pueden utilizarse ya en los vehículos actuales, aprovechando las infraestructuras de distribución y repostaje existentes. El estudio también recoge que el 50% de los españoles no es consciente de que los coches eléctricos generan emisiones de CO2 durante su producción y cuando utilizan electricidad que no es renovable.

Fiscalidad

Desde GANVAN afirman que no se sienten apoyados por la administración. Una prueba de ello es que el PERTE VEC excluye a las actividades de intermediación y por tanto a los distribuidores (vendedores y reparadores). «Si queremos fabricar coches eléctricos debemos ser capaces de venderlos y para eso es necesario visión conjunta: ni fabricantes ni distribuidores por separado podremos construir una movilidad eléctrica y conectada que responda a las expectativas del cliente digital», explica Fernando Miguélez.

Desde Faconauto creen que «la Administración está persiguiendo al motor de combustión y al fin y al cabo lo que está persiguiendo es a los consumidores con menor poder adquisitivo», asegura Gerardo Pérez, para quien «la gran revolución del vehículo eléctrico hoy solamente la pueden asumir el 15% de la población, que es la población que tiene una renta superior a 30 mil euros. El resto son ajenos y se muestran perplejos porque ya no pueden cambiar su coche, no pueden tener un coche menos contaminante y más seguro y tienen que ir al mercado de ocasión donde la gran estrella es el vehículo de más de 10 años».

El responsable de la Asociación de Concesionarios Oficiales afirma que «cuando hablamos de 'Estado de Bienestar' hablamos de todo, también de que puedas viajar con tu familia en condiciones de seguridad. Y este Gobierno con sus políticas está dificultando el acceso de las rentas más débiles a comprar un coche más seguro y menos contaminante».

«Solo el 15% de la población puede asumir la compra de un coche eléctrico»

Desde GANVAM se refieren por su parte a la necesidad de mejora los incentivos ya que «el Moves funciona, pero tiene que funcionar mejor». Así, destaca que «ahora mismo nos encontramos con 17 planes diferentes y, sin duda, hace falta simplificar la gestión y la tramitación en todo el territorio nacional».

Sin embargo el plan Moves no es tan satisfactorio para Faconauto. Su presidente explica que «no podemos estar satisfechos de su funcionamiento cuando hay muchos consumidores que tributan en renta antes de conseguir el incentivo». Afirma que la amalgama de 17 Comunidades Autónomas haciendo planes diferentes y con velocidades diferentes está haciendo que «no todos los españoles tengan las mismas oportunidades de acogerse a estos planes».

En cuanto a la fiscalidad, la apuesta de GANVAM es por aplicar un IVA reducido a los vehículos eléctricos para reducir la barrera del precio y aplicar deducciones fiscales para impulsar el vehículo eléctrico como solución de movilidad corporativa. «Se debe garantizar una movilidad accesible y asequible y esto no puede hacerse pensando solo en soluciones para una minoría», con ayudas que no sean solo para cambiar un coche por otro nuevo o seminuevo, sino que se «pueda cambiar ese coche antiguo por monederos de kilómetros canjeables en las diferentes soluciones de sharing».

España ocupa el último puesto en Europa en cuanto a ingresos por la fiscalidad procedente de los vehículos y los combustibles, según el informe 'The good tax guide' en el que se comparan los sistemas impositivos para la matriculación de coches privados y de empresa en 31 países del continente.

Según Transport & Environment, nuestro país se destaca entre los «peores de Europa», debido a que sigue ofreciendo «más ventajas» a la compra de vehículos contaminantes que a la de coches eléctricos.

Incentivos a la compra

En cuanto a los intensivos a la compra de vehículos de cero o bajas emisiones, desde Faconauto creen que debe ser algo mucho más profundo del que se ha planteado. Para una revolución de este calibre «no vale con darle un incentivo al que compra un coche de más de 50 mil euros. Eso no tiene sentido. Y, además, pedir que se achatarre un vehículo cuando ese cliente nunca ha conducido un vehículo de esas características».

Su propuesta consiste en que en los vehículos 0 emisiones haya un IVA 0 y que, además, haya beneficios por utilizar estos coches en las ciudades. Pero sobre todo la infraestructura de recarga «de la cual como venimos diciendo se necesitan 350 mil puntos y no hay ni 20 mil». Gerardo Pérez asegura que en España vamos por detrás de toda Europa donde en algunos casos ya están dando marcha atrás a los incentivos porque está cumpliendo sus objetivos sobradamente. «Y en España parece que no se cumplen por culpa del concesionario… Esa respuesta de la ministra es que no tiene desperdicio», sentencia Gerardo Pérez.

En cuanto a las fechas y previsiones, Pérez asegura que «si alguien piensa que en 2035 podemos dejar de vender combustión y en 2050 dejar de utilizarla no sabe de lo que está hablando. A no ser que queramos que mucha gente no disponga de coche propio y que no pueda tener la libertad de movilidad que hoy tiene. Si es así, se podrá conseguir. Si queremos que cada español medio tenga un coche poco contaminante y seguro, eso no va a ocurrir de ninguna de las maneras con las rentas que tenemos ahora mismo. Pero hacen previsiones para 2035-2050 donde ninguno de los políticos que tenemos ahora mismo seguirá y no tendrán que rendir cuentas. Nosotros sí estaremos y recordaremos que llevábamos razón«.