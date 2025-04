Si compraste un eléctrico en 2023, puedes desgravarte hasta 3.000 euros en la renta

Juan Roig Valor Jueves, 28 de marzo 2024, 12:00 Comenta Compartir

Recuperar hast el 15% del valor del coche, siempre y cuando se trate de tecnologías alternativas. El Gobierno sigue fomentando la compra de modelos poco contaminantes y es una de las principales novedades de la campaña de la renta 2023, cuyo plazo para hacer la declaración comienza el próximo miércoles 3 de abril.

Este límite, que tendrá un tope de 3.000 euros, se aplicará a coches eléctricos, híbridos enchufables, de pila de combustible o de autonomía extendida comprados entre julio de 2023 y diciembre de 2024 –los híbridos convencionales están exentos–, cuando el comprador sea un particular.

Las motos y cuadriciclos que sean 100% eléctricos también podrán acogerse a esta medida, así como la instalación de puntos de recarga, que también tendrá un límite del 15% o de hasta 4.000 euros.

Esta medida fue publicada en el Boletín Oficial del Estado en junio de 2023, pero su impacto no ha sido cuantificado, pues la campaña de la renta aún no ha iniciado. Estas ayudas van dirigidas al consumo particular y no a la industria, como los Perte VEC.

Algunas condiciones que establece el Gobierno es que el vehículo debe aparecer en la base de datos del IDAE, solo se puede aplicar a una única compra de un coche eléctrico y la cuantía se calcula sobre el valor de adquisición –es decir, el importe de compra más los impuestos sin contar con subvenciones como el Plan Moves–.

Con respecto a estos incentivos, el Plan Moves III debe declararse como ganancia patrimonial y, por lo tanto, está sujeta a ser gravado. Esto podría hacer que se incremente la base imponible y que se suba de tramo.

En los coches de empresa, son las sociedades las que pueden desgravar una parte de su coste. Si este vehículo es usado por un trabajador de manera particular, se considera un rendimiento en especie que se debe declarar, a razón de un 20% del coste anual de adquisición, añadiéndolo a las rentas del trabajo.

Si se trata de un coche eléctrico o un híbrido con autonomía superior a 15 kilómetros en modo cero emisiones, este gravamen obtendrá un 30% de descuento, siempre y cuando el precio del coche fuera inferior a 40.000 euros. Si fuera híbrido, la reducción es del 15%, la misma que sería si se tratase de un diésel o gasolina menor de 25.000 euros, que emita menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro.

Las personas que usen el vehículo para trabajar –profesores de autoescuela, taxistas, representantes comerciales, transportistas…– podrán desgravarse totalmente el IVA que pagaran en su adquisición. Además, también podrán hacerlo de los gastos de mantenimiento y hasta un 50% de los gastos de combustible, siempre que se use para el trabajo.