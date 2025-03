Cómo funcionan los servicios de coche por suscripción

J. Bacorelle Madrid Jueves, 31 de marzo 2022, 23:42 Compartir

Los planes de numerosas firmas automovilísticas contemplan ya, además de la venta directa, otros sistemas de acceso a los vehículos, cambiando por lo tanto el actual concepto de propiedad por el de suscripción, y convirtiéndose muchas de ellas en empresas de movilidad.

Mediante la suscripción un cliente paga una cuota mensual como precio final, haciéndose cargo únicamente del gasto de combustible. El «todo incluido» comprende el seguro a todo riesgo, la asistencia a carretera, mantenimiento y servicio, impuestos de circulación e ITV. Tras suscribirse el usuario puede elegir el tiempo que se queda con el coche elegido, desde 1 hasta 24 meses, y cuanto mayor sea la permanencia mínima, menor será la cuota.

Al finalizar la permanencia mínima se procederá a renovar mes a mes la suscripción hasta que el cliente indique lo contrario. En cualquier momento se puede cambiar de categoría de modelo de coche según cambien las necesidades del mismo. Las suscripciones incluyen un número total de kiló9metros al mes, aunque se pueden añadir pakcs de kilómetros adicionales.

El servicio de coche por suscripción es una nueva forma de movilidad que va ganando cuota en el mercado de nuestro país, según explican desde Wabi. Esta tendencia se explica por la flexibilidad del servicio -disponer de un coche con todo incluido, excepto el combustible, por una cuota mensual-, y también porque el comportamiento del consumidor español que cada vez entiende más las ventajas de la suscripción.

Así lo reflejan estudios como el informe The End of Ownership, de The Harris Poll para Zuora, del que se desprende que el 53% de los adultos españoles entienden la suscripción como una ventaja frente a los beneficios de la propiedad. La publicación también recoge que este porcentaje ha crecido en nuestro país 8 puntos desde su última encuesta realizada en 2018. Es más, si atendemos al impacto medioambiental, el porcentaje de españoles que afirman sentirse mejor con la suscripción frente a la adquisición se eleva hasta el 81%, ya que entienden que alarga el ciclo de vida de los productos al permitir que otros usuarios lo utilicen una vez han dejado de necesitarlo.

Esta tendencia también queda reflejada en el estudio sobre el servicio de coche por suscripción, realizado por Santander Consumer Finance, en 8 países europeos (Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Polonia, Noruega y España), en el que han participado más de mil personas en nuestro país. En España, el 70,3% de los encuestados valoran positivamente el concepto del servicio de coche por suscripción, destacando la libertad de cambiar de coche, la rapidez en la contratación y baja del servicio, y la comodidad de tener una única cuota mensual que lo incluya todo, como los atributos que más valoran del servicio.

Además, de este estudio también se desprende que el 88,2% de los encuestados creen que los beneficios del coche por suscripción son fácilmente comprensibles y el 67,3% consideran que este servicio resuelve o podría resolver sus necesidades actuales, de hecho, el 60,1% creen que es una solución de movilidad mejor que de la que disponen actualmente.

España es un mercado donde la economía de suscripción es una realidad que no deja de crecer. El informe The End of Ownship destaca que, de los 12 países en los que se realiza la encuesta, España está a la cabeza en el interés por contenidos de cine o televisión –el sector que encabeza la lista de servicios de suscripción- con un 70% de españoles adultos interesados en estos servicios.

El crecimiento de la suscripción en España no es una excepción, está implantándose a nivel mundial, y lo que comenzó con los servicios bajo demanda para el entretenimiento, ahora es una posibilidad real y bien acogida en sectores tan dispares como el del fitness, los productos electrónicos, el mobiliario, los viajes e, incluso, la alimentación. El sector de la automoción no se está quedando atrás.

Para conseguirlo, el teléfono móvil ha sido una pieza fundamental, porque en España el dispositivo básico para la actividad digital es el smartphone. Según el último informe Sociedad Digital en España, de Fundación Telefónica, el 91,5% de los usuarios de internet en España acceden a través del móvil, siendo el dispositivo elegido para la gran mayoría de actividades digitales, y estas actividades no solo se circunscriben a escuchar música o consultar el correo, sino que cada vez se dirigen a la contratación o compra a través del móvil de productos y servicios. Por ejemplo, en España el 61,1% de las personas que compran online lo realizan desde su teléfono y 3 de cada 4 usuarios de banca digital utilizan el móvil para acceder a sus servicios.

