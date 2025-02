Los coches eléctricos chinos baten su récord de ventas en Europa

A. Noguerol y Patxi Fernández Viernes, 2 de agosto 2024, 11:14 Comenta Compartir

La marcas chinas registraron un 11% de la cuota del mercado de automóviles en Europa durante el mes de junio, alcanzando un récord de matriculaciones, en plena cuenta atrás para la imposición de aranceles a la importación de vehículos eléctricos procedentes del gigante asiático.

Aunque SAIC Motor fue la responsable del mayor aumento de las importaciones de la marca china, alrededor del 40% de los MG4 matriculados en junio fueron automatriculaciones de concesionarios.

Otro factor que impulsó el mercado europeo de vehículos eléctricos en junio fue la introducción de incentivos para la adquisición de estos coches en Italia, que contribuyeron a duplicar las ventas de vehículos eléctricos de batería en el país con respecto al año anterior.

En su conjunto, las marcas del gigante asiático matricularon más de 23.000 vehículos eléctricos de batería en toda Europa durante el mes de junio, la cifra más alta de su historia y que se traduce en un aumento del 72% respecto a mayo, cuando se duplicó la cifra de matriculaciones de vehículos eléctricos en Europa.

SAIC Motor, tras enviar a los concesionarios en un gran volumen su MG4 hatchback, ha liderado la clasificación de matriculaciones de los fabricantes asiáticos en el Viejo Continente, según los datos publicados por Dataforce.

La estrategia del grupo chino responde a la razón de que los coches matriculados antes del 5 de julio podían venderse a los clientes sin los aranceles impuestos por la Comisión Europea a los vehículos eléctricos importados.

A este respecto, las importaciones chinas de fabricantes occidentales como Volvo, BMW y Tesla también están sujetas a los nuevos aranceles, tal y como puntualiza la firma en el último de sus informes.

Más de la mitad de los españoles posiciona a las firmas chinas como pieza indiscutible de desarrollo e impulso de los vehículos eléctricos en nuestro país. Así y, hasta un 56% de los usuarios, asegura que la irrupción de estos fabricantes en el mercado español, a través de modelos con un menor coste económico para el ciudadano, promoverá un alto nivel de demanda de vehículos electrificados en España.

Cómo vemos los coches chinos en España

A esta conclusión llega el estudio presentado por Toluna y las consultoras PONS Mobility y Nort3 en el Observatorio de Movilidad «Las marcas ante la disrupción de la movilidad: nueva regulación, nuevos actores, nuevos clientes» celebrado por el Comité de Marketing de Movilidad de la AMKT (Asociación de Marketing de España).

El estudio ha revelado la percepción positiva de la sociedad con dichos fabricantes chinos en lo que respecta a la generación de empleo (para casi 1 de cada 2 usuarios encuestados), así como en la contribución al impulso de la innovación en la cadena de valor del sector automoción (para 3 de cada 4 usuarios encuestados). Una imagen positiva que se extiende, especialmente, entre los menores de 35 años, los mayores seguidores de las marcas chinas (56%).

Las firmas europeas lideran el ranking de las marcas más sostenibles para los españoles (67%), así como las que presentan un mejor diseño y atractivo visual (57%). No obstante, cuando se trata de precios, las chinas logran escalar a la primera posición y son consideradas como las firmas con unos precios más accesibles (45%), aunque seguidas de cerca por las europeas (32%). Pero cuando entra en juego la simbiosis calidad-precio, las europeas se llevan la palma (50%), superando a las chinas (11%). En este sentido, las generaciones más mayores forman el grueso de la población que más confía en el precio como principal valor añadido de las marcas chinas (54%). Los jóvenes, por su parte, aún no las perciben de manera mayoritaria como opciones de buen precio (30%).

Asimismo, las firmas europeas despuntan en otros valores añadidos como la seguridad (72%) o las últimas tecnologías incorporadas (43%). Entre las firmas chinas, tres de ellas son las que celebran el Top 3 de las marcas más conocidas entre los usuarios: MG (41%), Lynk & Co (19%) y BYD (18%). No obstante, resalta el dato de que más de un 31% de los encuestados asegura no «recordar ninguna en particular». En esto último, despuntan el público femenino (40%) y los mayores de 55 años (42%).