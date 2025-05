La alta inflación y la incertidumbre política frenan las ventas en septiembre

A. Noguerol Miércoles, 4 de octubre 2023, 17:54 Comenta Compartir

Con dos días de retraso debido a problemas informáticos de la DGT, ayer miércoles se han publicado las cifras oficiales de matriculaciones en el mes de septiembre, con un total de 68.083 unidades. Aunque el mercado vuelve a sumar una cifra positiva, este noveno mes ha registrado una tasa de crecimiento menor que los meses anteriores, con un aumento del 2%.

En el acumulado del año, ya son 711.380 unidades matriculadas, un 18,5% más respecto al año anterior, pero un 15,8% más bajo que en 2019, previo a la pandemia.

Por canales, las ventas a empresas registran un incremento del 4,9%, con 32.096 ventas, mientras que el canal de particulares, aunque inferior a las cifras prepandemia, logra sumar 33.155 ventas, con un aumento del 9,4%. Los alquiladores caen un 43,9%, con 3.552 unidades en septiembre.

Las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros logran un crecimiento del 15,5%, con 11.061 unidades. Hasta septiembre, se han vendido un total de 104.773 vehículos, lo que supone un aumento del 20,6%. En las ventas por canales, solamente las ventas a autónomos registran un descenso 11,2%, con 1.631 unidades. Mientras que tanto empresas, con 8.231 ventas, como alquiladores, con 1.199 vehículos, aumentan un 22,1% y un 20,3%, respectivamente.

En septiembre, las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses alcanzan un nuevo aumento mensual, con un incremento del 0,5% y 2.338 unidades. En el total del año, acumula 23.049 unidades, que representan un aumento del 26,7% respecto a 2022. Por tipo de vehículos, los industriales registran un descenso del 12,2%, con 1.705 ventas, mientras que los autobuses, autocares y microbuses crecen un 54,8% hasta las 633 unidades.

Según las asociaciones de fabricantes y concesionarios, la incertidumbre política y los elevados tipos de interés han hecho mella en el volumen de ventas en el último mes. El objetivo del sector para 2023 es alcanzar las 950.000 unidades matriculadas, por lo que en el último trimestre será necesario matricular unas 200.000 unidades.

Desde Anfac valoran estas cifras afirmando que «todos los meses del año han cerrado en positivo. Pero no menos cierto es que la incertidumbre política, un escenario elevado de tipos de interés han hecho mella en el volumen. Un mercado con cerca de 70.000 unidades para un mes como septiembre no es una gran cifra. De todas formas, el año continúa siendo positivo con un alza del 18,5%. Con estos datos y persistiendo una inflación al alza, no somos optimistas para conseguir alcanzar las 950.000 unidades previstas como cierre de año».

Mientras, la asociación de concesionarios Faconauto indica que está creciendo el mercado en este ejercicio porque «hay más stock en los concesionarios, se ha regularizado la entrada de coches a las concesiones, y esto, lógicamente, se traduce en matriculaciones. De cara al tramo final del ejercicio, el hecho de que haya más stock en los concesionarios, de que haya más coches disponibles, va a abrir buenas oportunidades para los compradores en el último trimestre, pero no será suficiente como para que nosotros cambiemos nuestra previsión de cierre que mantenemos entre las 930.000 y 940.000 unidades matriculadas».

Desde Ganvam apuntan que «las matriculaciones de turismos han atravesado su particular cuesta de septiembre con un día hábil menos que en septiembre del año pasado, lo que influye en el resultado de la comparativa». Desde esta organización encaran la recta final de año «con incertidumbre, a sabiendas de que alcanzar un escenario político estable contribuiría a no debilitar todavía más un mercado que cerrará el año alrededor de un 25% por debajo de su volumen natural»

Las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos en septiembre se quedan en 116,7 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 1,3% inferior que la media de emisiones de los turismos nuevos vendidos en el mismo mes de 2022. Durante 2023, las emisiones se sitúan en 118,2 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 2,2% menos que el mismo periodo del año anterior.