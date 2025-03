La Alianza Renault Nissan Mitsubishi contempla nuevos proyectos en América Latina, India y Europa

Patxi Fernández Martes, 7 de febrero 2023, 03:22 Compartir

Un año después de definir la hoja de ruta de la Alianza en el horizonte 2030, las compañías han anunciado este lunes nuevos proyectos clave en América Latina, India y Europa que tienen como objetivo brindar a los miembros de la Alianza resultados mutuamente beneficiosos, a gran escala y tangibles en tres dimensiones: mercados, vehículos y tecnologías.

Así lo han comunicado los máximos dirigentes de las tres firmas automovilísticas tras la aprobación de los Consejos de Administración de las automovilísticas, Luca de Meo (Renault), Takao Kato (Mitsubishi) y Makoto Uchida (Nissan), en un envento celebrado en Londres.

El nuevo acuerdo, según han explicado los tres directivos, supone al mismo tiempo un mayor compromiso y colaboración de las marcas, pero con una mayor frexibilidad, lo que hará que cada una de ellas pueda lograr una mayor fortaleza en sus respectivos mercados. Se contempla que Renault transferirá a un fideicomiso francés el 28,4% de las acciones de Nissan, una participación que la firma francesa podrá ordenar vender cuando considere oportuno, mientras que la compañía japonesa mantendrá un derecho de tanteo para realizar la primera oferta.

De esta forma, Renault y Nissan mantendrán una participación del 15% de forma cruzada y tendrán obligación tanto de conservación de estas acciones y también de limitar su representación en el accionariado de su socio. Los términos del acuerdo también contemplan que Renault transferirá el 28,4% de las acciones que posee en Nissan a un fideicomiso francés, donde se «neutralizarán» los derechos de voto para la mayor parte de las decisiones. Ambas compañías se han comprometido a mantener durante 15 años sus participaciones cruzadas del 15% para garantizar la estabilidad de su alianza y permitir así el desarrollo de proyectos comunes con su también socio Mitsubishi.

Además, Renault podrá nombrar dos representantes en el consejo de administración de Nissan, que, a su vez, podrá designar otros dos representantes en dicho organismo de Renault.

En Europa Renault Group y Mitsubishi aprovecharán los activos de Renault Captur y Renault Clio para desarrollar dos nuevos vehículos como son los nuevos ASX y Colt, basados en la plataforma CMF-B. Así, el nuevo Mitsubishi ASX se convertirá en el primer modelo de la firma japonesa fabricado en España.

Renault Group lanzará en 2026 en Europa, en el mercado de vehículos comerciales ligeros, FlexEVan, su primer vehículo en beneficiarse de la aplicación de la tecnología Software-Defined Vehicle, y lo compartirá con Nissan.

Más allá de 2026, Nissan y Renault Group también explorarán oportunidades de colaboración en la próxima generación de vehículos eléctricos del segmento C. Para garantizar un tiempo de carga óptimo, Nissan y Renault Group continuarán compartiendo sus tecnologías en vehículos europeos, incluido el potencial uso de una arquitectura común de 800 voltios.

Estas iniciativas reforzarán los compromisos anteriores, incluido el futuro vehículo eléctrico compacto de Nissan (segmento B), basado en la plataforma CMF-BEV, que se producirá en la planta de ElectriCity de Renault Group en Francia a partir de 2026.

Cuatro proyectos en América Latina

En América Latina la Alianza proyecta un nuevo pick-up desarrollado por Renault Group y compartido con Nissan en Argentina.

Además continuará con su colaboración en la familia existente de pick-ups Nissan Frontier/Renault Alaskan. Renault Group producirá pick-ups en Córdoba (Argentina) para Renault Group y Nissan.

En México, Nissan producirá un nuevo modelo para Renault Group. Por primera vez en 20 años se producirá un vehículo Renault en México. Y además, Nissan y Renault Group comercializarán dos vehículos eléctricos comunes del segmento A, ambos basados en la plataforma CMF-AEV.

Para la India y la exportación, Renault Group y Nissan colaborarán en varios proyectos de vehículos nuevos, incluidos los nuevos SUV, compartidos por Renault Group y Nissan, y un nuevo automóvil Nissan derivado del Renault Triber. Además, al igual que en América Latina, Nissan y Renault Group también están considerando vehículos eléctricos conjuntos del segmento A.

Vehículos eléctricos

La Alianza ha definido una hoja de ruta común para 2030 en materia de vehículos eléctricos puros y movilidad inteligente y conectada, compartiendo las inversiones en beneficio de sus tres empresas.

Nissan se compromete a hacerse con hasta un 15% en Ampere, la filial de vehículos eléctricos y software de Renault, mientras que Mitsubishi también se plantea entrar en dicha sociedad. Además, Nissan y Mitsubishi serán socios de Horse, la iniciativa de Renault orientada a aumentar los efectos de escala y la cobertura de mercado de sus tecnologías de motores de combustión interna e híbridos de bajas emisiones.

Los miembros de la Alianza han desarrollado una metodología de «diferenciación inteligente» que define el nivel de coincidencia deseado para cada vehículo, integrando varios parámetros de posible puesta en común, como plataformas, plantas de producción, motorizaciones o segmento de vehículos. Esto se complementa y mejora con un enfoque más estricto del diseño y con la diferenciación de la carrocería superior. Por ejemplo, la plataforma común para el segmento C y D incluirá cinco modelos de tres marcas de la Alianza (Nissan Qashqai y X-Trail, Mitsubishi Outlander, Renault Austral y un próximo SUV de siete plazas).

Para reforzar este proceso, los miembros de la Alianza aumentarán el uso de plataformas comunes en los próximos años, pasando del 60 % actual a más del 80 % de sus 90 modelos combinados en 2026. Esto permitirá a cada empresa centrarse más en las necesidades de sus clientes, en sus mejores modelos y en sus mercados principales, al tiempo que extenderá las innovaciones a toda la Alianza, con un coste menor.

Baterías en estado sólido

La Alianza está trabajando con socios comunes para lograr una escala real y asequible, que permita reducir los costes de las baterías en un 50% en 2026 y en un 65% en 2028.

Con este enfoque, en 2030 la Alianza tendrá una capacidad total de producción de baterías de 220 GWh para vehículos eléctricos en los principales centros de producción del mundo.

Además, la Alianza comparte una visión común sobre la tecnología de baterías de estado sólido (ASSB). Basándose en la experiencia en tecnología de baterías, Nissan liderará las innovaciones en este ámbito, que beneficiarán a todos los miembros de la Alianza.

Las ASSB tendrán el doble de densidad energética que las actuales baterías de iones de litio líquidas. El tiempo de carga también se reducirá a un tercio, lo que permitirá a los clientes realizar viajes de mayor recorrido.

Dentro del plan conjunto, la Alianza invertirá un total de 23.000 millones de euros adicionales a los más de 10.000 millones de euros ya invertidos en el campo de la electrificación en los próximos cinco años, lo que se traducirá en 35 nuevos modelos de vehículo eléctrico de cara a 2030.

El 90% de estos modelos se basarán en cinco plataformas de vehículo eléctrico comunes, que cubrirán la mayoría de los mercados, en todas las regiones.

El plan conjunto contempla la utilización de la denominada CMF-AEV, la plataforma más asequible del mundo, como la base del nuevo Dacia Spring; la familia de plataformas KEI-EV (mini vehículos) para los VE ultracompactos, y la familia de plataformas LCV-EV para clientes profesionales, como base para la Renault Kangoo y la Nissan Townstar.

El grupo utilizará la CMF-EV, la plataforma global y flexible para vehículos eléctricos como el Nissan Ariya EV y del Renault Megane E-Tech Electric. Esta plataforma, con sus innovaciones tecnológicas y el potencial que ofrece su modularidad, es una referencia para una nueva generación de vehículos eléctricos para los socios de la Alianza. La plataforma ha sido creada para integrar y optimizar todos los elementos propios de una motorización 100 % eléctrica, albergando un nuevo motor de alto rendimiento y una batería ultrafina. De aquí a 2030, más de 15 modelos se basarán en la plataforma CMF-EV, y se producirán hasta 1,5 millones de coches al año con esta plataforma.

Finalmente la plataforma CMF-BEV, se lanzará en 2024. Ofrece hasta 400 km de autonomía, una reducción del coste en un 33 % y el consumo de energía en más de un 10 % en comparación con el actual Renault ZOE. Será la base de 250.000 vehículos al año bajo las marcas Renault, Alpine y Nissan. Entre estos vehículos se encuentran el Renault R5 y el nuevo vehículo eléctrico compacto que sustituirá al Nissan Micra. Diseñado por Nissan y fabricado por Renault, está previsto que el nuevo modelo que se fabrique en Renault ElectriCity: el centro industrial eléctrico del norte de Francia.

Servicios de recarga

En cuanto al servicio de recarga, Mobilize Power Solutions brindará a los clientes un servicio integral que incluye diseño de proyectos, la instalación, el mantenimiento y la administración de una infraestructura de carga optimizada incluidos todos los servicios relacionados con las necesidades comerciales.

En este sentido, a través del proveedor de su proveedor de servicios, Plug Surfing, la Alianza ha firmado un acuerdo con Ionity para que sus clientes puedan acceder a la red de carga superrápida del consorcio y en Europa a precios preferenciales.

Renault no se plantea la entrada del fabricante chino de automóviles Geely en el accionariado de Ampere, la filial de vehículos eléctricos y software de la firma francesa, ha asegurado el consejero delegado del grupo Renault, Luca de Meo. «Nosotros no creamos Ampere por el reequilibrio, llevamos trabajando en este proyecto desde hace un año y medio (...) No necesitamos el dinero para crear Ampere, la mayor parte está financiada«, ha subrayado el directivo. En esa línea, el consejero delegado de Renault ha asegurado que le preguntaron a Nissan sobre la posibilidad de que Geely entrase en el accionariado de Ampere y ha apuntado que la firma nipona dijo que «no estaba interesada en este momento».

«Tenemos una muy buena relación con Geely, es una muy buena compañía, pero no estamos planeando que Geely entre en Ampere», ha zanjado De Meo al ser preguntado por esa posibilidad.

En ese sentido, el grupo Renault suscribió el pasado noviembre un acuerdo marco no vinculante con Geely para crear una nueva sociedad denominada Horse para el desarrollo, producción y suministro de sistemas de propulsión híbridos y térmicos de alta eficiencia energética en la que cada socio contará con una participación del 50%.

Finalmente la movilidad inteligente y la movilidad conectada se convierten en áreas clave para la Alianza. Mediante plataformas y dispositivos electrónicos compartidos, para 2026, más de 10 millones de sus vehículos, de 45 modelos diferentes, estarán equipados con sistemas de conducción autónoma.