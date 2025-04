«La Administración tendría que hacer un poco más para impulsar el coche eléctrico»

José Ramón Alonso Madrid Jueves, 4 de noviembre 2021, 00:50 Compartir

Alejandro Noriega lleva vinculado a Fiat prácticamente desde que acabó la carrera de Comercio Exterior en su Argentina natal. Desde entonces ha recorrido todo el escalafón y un buen número de países (España, Italia, Holanda, Reino Unido) hasta aterrizar en la dirección general de Fiat y Abarth Iberia, dentro del nuevo conglomerado de Stellantis. Convencido de que el futuro de la automoción es eléctrico, está seguro de que la marca italiana está llamada a liderar el mercado de los utilitarios en España, para lo cual confía en los nuevos modelos que llegarán en los próximos años.

-¿Cómo está capeando Fiat un año pospandemia en el que las matriculaciones están cayendo más de un 10% respecto al año anterior?

-En Fiat hemos dejado fuera de nuestras estrategias el canal de rentacar para centrarnos en el canal privado y en empresas, siempre buscando satisfacer a nuestros clientes. Tenemos muchos pedidos en cartera, que están creciendo, pero que en la situación actual, con la producción frenada en todo el sector, nos vemos obligados a retrasar entregas al año que viene.

-En septiembre el Fiat 500 fue el modelo más vendido en España y es el sexto en el acumulado del año ¿Os esperabais ese resultado?

-Hemos trabajado fuerte para eso. En la vida hay que darse un homenaje de vez en cuando y nosotros lo hemos conseguido con las ventas de septiembre. Aunque es cierto que justo ahí hemos entregado un volumen importante de vehículos a alquiladores. Todavía nos queda mucho más recorrido por hacer. Creo que el Fiat 500-e y el 500 clásico son nuestros buques insignia y tenemos que seguir aumentando la cuota. Es cierto que tenemos alguna limitación de entrega y eso nos complica vender más, pero creo que estamos empezando a entrar en otros canales de forma potente. Desde Fiat abogamos por un planeta más sostenible y estamos convencidos de que el 500 es el modelo ideal.

-¿Los objetivos fijados por Fiat para 2021 se van a cumplir?

-Vamos a cerrar con una cuota cercana al 4% que es nuestro objetivo en cuanto a vehículos comerciales y turismos. En números absolutos lo que se había calculado está en cifras similares al resto del mercado, pero la cuota de mercado la vamos a conseguir.

-¿El coche eléctrico es el futuro?

-Desde Fiat estamos plenamente convencidos de que el futuro es el coche eléctrico y precisamente por eso nuestros modelos serán eléctricos. Nuestra apuesta es clara y todas las novedades que lancemos serán modelos completamente eléctricos. Nuestra misión como marca es ser disruptivos, como ya lo fuimos con el Fiat 500 en 1957. De ahí viene el nuevo 500-e, que abre el camino de lo que será nuestra estrategia en el futuro.

-¿La Administración está haciendo los deberes para que el coche eléctrico sea realmente la solución a las necesidades de movilidad de la población?

-Todos tenemos que poner de nuestra parte y hay partes en las que la Administración tendría que mejorar. Nosotros, lo primero que hemos hecho, ha sido cambiar la mentalidad dentro de la empresa para priorizar esta tecnología. En segundo lugar, nuestra red de concesionarios se han adaptado. Estamos trabajando también para que estos vehículos sean cada vez más accesibles a todo el mundo, no solo para una pequeña proporción de la población. Es cierto que las Administraciones tendrían que hacer un poco más. Yo he tenido la suerte de vivir en otros países y puedo hablar desde la experiencia. Creo que lo primero que falta es una maypr coordinación entre las administraciones, locales, regionales y nacionales. Lo que tendríamos que conseguir primero es que la movilidad eléctrica sea visible para las personas. En estos momentos las electrolineras no se ven, mientras que en otros países están situadas en los mejores lugares, en las zonas donde es difícil aparcar a no ser que lleves un coche eléctrico. Siempre en las zonas más visibles. En otros países también hay incentivos que no van directamente a la compra del coche, sino que van encaminados al uso o los impuestos, que eran únicos en todo el país. Esto lo hace todo más fácil. En países como Holanda, Inglaterra o países nórdicos, lo primero que hacen es incentivar, no solo a las personas y a las compras, sino también al uso. En España es algo diferente. Hay un plan para la compra que ayuda en un primer momento, pero que luego están gravadas a posteriori.

-¿El Plan Moves no es suficiente para animar al comprador por la adquisición de un coche eléctrico?

-Es un paso importante hacia delante, pero falta un paso adicional. Si vemos el porcentaje de coches eléctricos en España es del 2%, mientras que en otros mercados están en el 10 o el 15%. Nos falta hacer deberes a todos, la administración y los fabricantes. Otro tema son las infraestructuras de recarga. España es la que menos puntos de recarga tiene por habitante de toda Europa. Desde Fiat estamos trabajando para aumentarlos y el próximo año se empezará a notar.

-¿Qué es necesario para que los clientes se convenzan de que el coche eléctrico es la solución?

-Precio de los vehículos, infraestructuras de recarga y un cambio mental que vendrá de la mano de los otros dos aspectos. La gente es reacia a cambiar, el hombre es un animal de costumbres, pero si hay un incentivo y una buena campaña, la gente empieza a entender que el cambio es a mejor. Nadie es mejor por haber nacido en Rotterdam que en Segovia, lo que ocurre es que los incentivos fiscales en Holanda están orientados hacia el coche eléctrico hace años, y eso ha ido creando una conciencia y un conocimiento sobre esta tecnología que ahora la interiorizado como la solución a sus necesidades de movilidad. En gran medida porque todos estamos cada vez más implicados con el cambio climático y todos tenemos que poner algo de nuestra parte.

-La crisis de los microchips está afectando a la industria en general y a la automoción especialmente, lo que está haciendo que los plazos de entrega de los vehículos se hayan alargado ¿Cuál es el tiempo de demora entre la compra y la entrega de un modelo de Fiat?

-Estamos entre los dos y tres meses, en función del modelo y el volumen de pedidos.

-¿Ha faltado previsión entre los fabricantes de automóviles para evitar el parón que se está viviendo actualmente por la falta de semiconductores?

-Esto no es un problema del sector del automóvil, es algo global. Nosotros no somos la industria más intensiva en el uso de microchips, hay otras que tienen más dependencia. Creo que la pandemia ha traído unas consecuencias, como ha sido un parón en la producción de estos componentes, pero también ha traído un aumento del gasto de los costes logísticos, además de la escasez de ciertas materias primas. Estamos pagando las consecuencias derivadas del parón provocado por la pandemia. Europa está poniendo medidas por considerar que el tema de los microchips es estratégico y así evitar la dependencia del sudeste asiático.

-Fiat tiene una gama de modelos corta ¿Es un hándicap para poder crecer?

-En estos momentos es un hándicap. Pero en el futuro, gracias a nuestra integración en Stellantis, que tiene la tecnología y la fuerza financiera, nos permitirá aumentar la gama en los próximos tres años. Tenemos un plan de producto, que será presentado oficialmente en su momento. Somos una marca urbana muy vinculada a la movilidad en las ciudades y es en lo que queremos seguir trabajando.

-¿Cuántos modelos le faltan a Fiat para tener una gama competitiva?

-En la ofensiva que se lanzará, llegarán modelos nuevos todos los años, siempre con tecnología eléctrica. Todos los modelos a partir del año 2025 serán 100% eléctricos, que es cuando creemos que habrán bajados los costos de producción. Con dos modelos más completaríamos una gama de cinco coches, que es lo que tendremos en los próximos años.

-¿A qué público se dirige Fiat?

-Es una marca para todos. Es cierto que en algún momento el 500 ha podido tener la etiqueta de coche para mujeres, pero se compensa con otros modelos como el Tipo o el Panda. Nuestro público objetivo es el habitante de las ciudades, que busque ser respetuoso con el medio ambiente. Nos dirigimos también a conductores que se quieran divertir y que busquen un coche que le simplifique la vida. En un momento de convulsión como el que estamos viviendo, la simplicidad es un valor muy Fiat. Nuestro compromiso con el medio ambiente es indiscutible, actualmente el 61% de los coches que estamos vendiendo tienen algún tipo de electrificación y el año que viene esperamos que sea el 90%.

-¿Formar parte de un conglomerado como Stellantis, con muchas marcas, complica el posicionamiento de Fiat dentro del grupo?

-Nosotros, como Fiat, somos muy diferentes a las otras marcas de la constelación Stellantis. Tenemos unas señas de identidad muy claras. Somos ciudadanos, italianos, sencillos, divertidos y accesibles. No creo que compitamos entre nosotros.

- ¿Abarth es un capricho? ¿cómo es el comprador de esta marca? ¿pega con la personalidad de los españoles?

-Cien por cien, más que con la personalidad incluso de los italianos. Abarth es la marca que genera más emociones con pequeñas cosas. Si lo conduces verás que no tiene nada que ver con Fiat, es completamente distintivo, con un toque rebelde y diferente. Si conduces un Abarth, cuando te bajas del coche lo haces con una sonrisa. Quizás lo que tiene en común con Fiat es ese componente de transmitir alegría. Sin embargo Abarth incluye una experiencia de conducción con mucha personalidad a pesar de no ser un supercoche. Tiene la justa medida de potencia para hacer la experiencia de conducir divertida.