Diseño y lujo francés

El nuevo DS 3 muestra una silueta única. Su diseño logra un equilibrio perfecto entre líneas y volúmenes. Los cambios más visibles están a la parte frontal, que le dan un nuevo dinamismo y una mayor sensación de robustez conservando un toque de elegancia. Además, ofrece una gama reestructurada junto con la llegada de nuevas tecnologías y un nuevo conjunto eléctrico-batería para su versión 100% eléctrica.

Los nuevos faros LED, de serie en toda la gama, presentan un diseño más dinámico y dan al DS 3 un aspecto más nítido, con tres los módulos característicos resaltados en cromo satinado. También están disponibles como opción los Matrix Led Visión, con gestión inteligente y automática de las luces largas. Las nuevas luces de circulación diurna cuentan con dos filas de LED dispuestas verticalmente a cada lado del frontal. Los LED de esta unidad se encienden y apagan gradualmente, segmento a segmento, según las condiciones de conducción detectadas por una cámara ubicada en la parte superior del parabrisas, que permite iluminar a lo largo y ancho sin deslumbrar nunca al vehículo que viene de frente o al que se sigue.

La evolución del estilo del nuevo DS 3 también lo es técnicamente. El nuevo paragolpes y la parrilla se han rediseñado por completo para optimizar el rendimiento aerodinámico del vehículo con perfiles aerodinámicos que rodean la rejilla inferior de entrada de aire. El nuevo perfil conserva sus características diferenciadoras, con la típica aleta de tiburón DS 3, los tiradores de las puertas escamoteables y los burletes invisibles de los cristales. La tecnología de tiradores de puertas permite desplegarlos cuando los usuarios los necesitan y desaparecen en la carrocería del automóvil el resto del tiempo, ya sea cuando está parado o en movimiento. Además, con su sistema de acceso y arranque manos libres, solo hay que acercarse al coche (desde 1,5 metros) para que se desbloquee y los 4 tiradores aparezcan automáticamente. A medida que se aleja el mando, se retraen y el vehículo se bloquea.

El nuevo DS 3 se inspira en el savoir-faire del lujo francés para dar vida a un ambiente exclusivo. En particular el cuero Nappa con acabado de pátina Alcantara, los detalles como los pespuntes de punto de perla, significan la exclusividad de los interiores de DS. El puesto de conducción ha evolucionado con la adopción de un nuevo volante, que reúne los controles de asistencia a la conducción y los mandos de información, todo ello acompañado por las levas del cambio de marchas en el caso de las cajas de cambio automáticas. Ahora se ofrece de serie una nueva pantalla central de alta definición de 10,3 pulgadas con integración del nuevo sistema de información. Los asientos están fabricados con una espuma de alta densidad y pueden ser calefactables, con masaje lumbar y eléctricos, con regulación longitudinal, altura, inclinación y lumbar. Para los niveles de acabado Performance Line, los asientos, el entorno del salpicadero y los paneles de las puertas están revestidos de tejido Alcantara.

El nuevo DS 3 se ofrece con tres tipos de motorizaciones diferentes: eléctrica, gasolina y turbodiésel. La versión Tense (por 40.500 euros, sin incluir ayudas del Plan Moves), recibe un nuevo motor eléctrico y una nueva batería para mejorar la eficiencia y la autonomía. Entrega 115 kW (156 caballos) de potencia y 260 newton-metro de par-motor a un voltaje de 400 voltios. La nueva batería de 54 kWh cuenta con refrigeración líquida y una bomba de calor que permiten una carga rápida, mayor autonomía y mayor duración. El cargador de serie a bordo puede cargar a 100 kW en corriente continua (del 10 al 80 % en apenas 30 minutos) y a 11 kW en corriente alterna (de 0 a 100 % en 5 horas y 45 minutos). La batería es muy compacta y está repartida debajo de los asientos delanteros y traseros y bajo el túnel central. El espacio y la posición de conducción son estrictamente idénticos a los de los otros motores y la resistencia al impacto supera las exigencias más severas. El DS 3 E-Tense alcanza una autonomía de hasta 404 kilómetros en carretera y más de 500 km en uso urbano.

El nuevo DS 3 también se ofrece con dos motores de gasolina: PureTech 100 caballos con caja de cambios manual de 6 velocidades (desde 27.150 euros) y PureTech 130 caballos con caja de cambios automática de 8 velocidades (desde 30.000 euros). También está disponible un motor turbodiésel BlueHDi 130 caballos acoplado a una caja de cambios automática de 8 velocidades, con un precio de salida de 31.650 euros. Los precios están vinculados a la financiación de la compra con la marca.

El nuevo DS 3 recibe un nuevo sistema de información y entretenimiento disponible en una gran pantalla central de alta definición de 10,3 pulgadas que ofrece navegación conectada y reconocimiento de voz inteligente. La particularidad de este sistema es la posibilidad de que el usuario personalice la pantalla central y el panel de instrumentos de 7 pulgadas, que se complementa con un head-up display, que proyecta información esencial frente a la mirada del conductor. La pantalla central está dividida en 12 zonas y puede acomodar widgets de diferentes tamaños. El terminal, por su parte, está dividido en 2 zonas diferenciadas que también son personalizables. Al mismo tiempo, las funciones se pueden controlar gracias a un sistema de reconocimiento de voz o gracias a los controles sensibles en la parte central.

Visible desde la gran pantalla central, el sistema Visio Park 2 mejora la gama de ayudas a la conducción disponibles al ofrecer asistencia de estacionamiento con una visión de 360° gracias a las nuevas cámaras digitales de alta resolución. También esta equipado de serie con la ayuda activa al mantenimiento de carril, lectura de las señales de velocidad, visualización de la información en el panel de instrumentos y frenada automática de emergencia hasta 85 km/hora.

Al escanear su entorno mediante un radar ubicado detrás del parachoques delantero y con sensores adicionales, el sistema Drive Assist del nuevo DS combina el control de crucero adaptativo con la función Stop and Go y con la ayuda al mantenimiento de carril para ofrecer una conducción semiautónoma de nivel 2. El sistema posiciona el automóvil con la ayuda de las marcas en el suelo según los deseos del conductor. Esta característica significa que no tiene que preocuparse por paradas y arranques repetidos, mientras mantiene la trayectoria con total tranquilidad. Está asociado al sistema Active Safety Brake. Capaz de detectar otros vehículos, así como ciclistas y peatones, incluso con poca luz entre 5 y 140 km/h, esta frenada automática de emergencia analiza los riesgos de colisión y puede activar por sí misma la frenada máxima para evitar el impacto o limitar sus consecuencias. Disponible como opción, el reconocimiento ampliado de señales de tráfico detecta, además de las señales de velocidad, determinadas señales de tráfico: señales de stop, dirección prohibida, prohibición de adelantar y fin de prohibido adelantar.

Ficha técnica DS PureTech 130 Performance Line

Combustible: Gasolina

Motor: 3 cilindros

Cilindrada: 1.199 cm3

Potencia: 130 caballos

Tracción: Delantera

Cambio: Automático 8 marchas

Velocidad: 201 kms/hora.

0 a 100: 9,2 segundos

Consumo: Desde 6 litros

Etiqueta DGT: C

Largo: 4,12 m. Ancho: 1,79 m. Alto: 1,53 m.

Maletero: 350 litros

Precio: Desde 30.000 euros

