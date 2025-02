La DGT confirma las situaciones en las que los radares no te pueden multar pese a incumplir el límite de velocidad

Si el radar está averiado : puede que no se registre exactamente la velocidad por fallos del aparato, caso en el que no se produciría la multa.

Si no se tienen imágenes suficientes: para poder multar, la DGT necesita, como mínimo, dos fotografías del vehículo para acreditar la infracción. Si no existen y no son de diferentes ángulos podría cancelarse la multa.