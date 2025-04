La DGT confirma una nueva multa de hasta 400 euros por llevar este complemento en tu coche

J. M. Lunes, 18 de marzo 2024, 20:07 Comenta Compartir

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha implementado una nueva sanción que afecta a los conductores sean de la edad que sean y tengan los años de carnet que tengan. Esta medida se implementa buscando la correcta identificación de los vehículos matriculados en España, al igual que con matrículas extranjeras. La DGT considera que este complemento que muchos propietarios de vehículo utilizan, im piden la correcta identifiación y por ello, lanza esta multa.

¿Cuál es el complemento por el que me multa la DGT?

Nos referimos a todos aquellos vehículos que tengan instaladas y que utilicen bolas de remolque sin la debida homologación. Para estos casos, la DGT ha establecido multas de hasta 400 euros. Esta medida busca asegurar la correcta identificación de los vehículos en todo momento, especialmente cuando se transportan bicicletas o pequeños remolques.

Según la DGT, la visibilidad de la matrícula del vehículo no debe verse comprometida por accesorios como la bola de remolque ni por cualquier vehículo no motorizado que ésta arrastre. Según explica el organismo dependiente del Ministerio del Interior, una obstrucción, aunque no intencionada, puede resultar en una multa de 200 euros.

La multa de 400 euros, por otro lado, se aplica cuando la bola de remolque carece de la homologación adecuada, es decir, cuando no ha sido instalada por un taller autorizado siguiendo un proceso específico. La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es responsable de verificar la correcta instalación y homologación de estos accesorios.

¿Cómo evitar las multas de la DGT?

Para evitar dichas multas, la DGT recomienda que los conductores se aseguren de tener toda la documentación necesaria que acredite la correcta instalación y homologación de la bola de remolque. Es fundamental contar con el informe de conformidad y el certificado de instalación del taller, que deben ser presentados ante una eventual inspección por parte de las autoridades competentes.

Además, se aconseja a los conductores revisar cuidadosamente sus vehículos antes de viajar, prestando especial atención al correcto aseguramiento de la bola de remolque y al peso de la carga transportada. La prevención y la preparación son claves para evitar contratiempos durante los desplazamientos, especialmente en periodos vacacionales cuando el tráfico en las carreteras aumenta significativamente.

