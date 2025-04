El curso para aprender a conducir como un experto de la mano de Luis Moya

U. Mezcua Martes, 6 de junio 2023, 20:04 Comenta Compartir

Aprender, o mejorar nuestra forma de conducir, y mejorar la seguridad vial. Y ambas cosas, de la mano de expertos de primera categoría. Driving Experience, el programa de formación de Volkswagen abierto a clientes y no clientes de la marca, celebra su vigésimo aniversario con el doble objetivo de reducir las muertes y lesiones por accidentes de tráfico y enseñar al conductor a utilizar toda la tecnología de su vehículo.

Lo hace además bajo la batuta de Luis Moya, ex copiloto y bi campeón del mundo de rallyes. El propio Moya cuenta por decenas los casos de conductores que han pasado por el curso que se han salvado de, como poco, un buen susto gracias a los conocimientos adquiridos. «Incluido mi propio hijo cuando tuvo que hacer una esquiva en un día de lluvia», recuerda.

Los cursos, que nacieron en 2003 como un programa de formación a los comerciales de la marca, han servido para mejorar las habilidades de más de 33.000 conductores. Las formaciones se realizarán durante las próximas semanas en los circuitos del Jarama, en Madrid; y Montmeló, en Barcelona, y los precios parten de 20 euros. «Creemos que la formación es una de las mejores herramientas para reducir la siniestralidad y alcanzar los cero accidentes», destaca Laura Ros, directora general de Volkswagen España.

Los programas se realizan siempre con el apoyo de un monitor experto. Destacan las emocionales Escuela R, pensada para conductores experimentados, y Escuela GTI, enfocada en noveles. Ambas están dirigidas a personas que quieren mejorar su técnica de conducción con los modelos más prestacionales de Volkswagen. Por su parte, la Escuela ID., esta enfocada en aprovechar la eficiencia y características de los vehículos eléctricos. También hay formaciones específicas para terrenos off-road; o experiencias R Ice y 4 Motion para mejorar las habilidades sobre la conducción en hielo.

«Seguridad, innovación, fiabilidad son atributos que definen a Volkswagen, pero lo que de verdad nos diferencia de la competencia es la emoción que desprenden nuestros vehículos, con modelos tan icónicos como el Beetle o el nuevo ID. Buzz», afirma Albert García, director de Marketing de Volkswagen España. «Nuestra escuela de conducción nos permite transmitir todos estos valores a nuestros clientes en un entorno cercano».

Dentro del paraguas formativo se incluye también la escuela One to One, personalizada para cada cliente, que ofrece la posibilidad de acceder a una clase privada exclusiva con un piloto de la Escuela de Conducción de Volkswagen. Tiene lugar todos los sábados en Madrid y Barcelona bajo demanda.