El Cupra León es más sofisticado, más caro y con más potencia que el Seat León

Aunque se trata de un modelo, el León, con la misma denominación en las dos marcas españolas hemos querido aclarar al lector las diferencias entre ambos.

La principal es el precio, motivado porque el Cupra utiliza mejores materiales, está más equipado y en las carrocerías, aunque gozan de las mismas dimensiones, los cambios realizados en al frontal, capó y zaga del Cupra le hacen ser más moderno. Sin duda, van dirigidos a públicos distintos y el precio se encarga de hacer los distingos. Así el Cupra 5 puertas cuesta entre 33.180 y 52.250 euros, y el familiar Sportstourer de 34.650 a 53.720, mientras que los Seat están entre 27.180 y 36.440 el 5 puertas y de 28.640 a 37.760 euros.

Los 5 puertas miden ligeramente más en Cupra, 4,39 metros, en Seat 4,36, diferencia provocada por el nuevo frontal rediseñado y mejorado para convertirse en un modelo con personalidad propia. Sus dos versiones de carrocería adoptan el ADN del nuevo lenguaje de diseño, con el frontal en forma de nariz de tiburón, los faros triangulares Matrix LED y el logotipo iluminado e integrado en la luz trasera. En ambos el maletero es de 380 litros, quedando en 270 litros el Cupra Hybrid enchufable que por la batería. El familiar Sportstourer es más largo, 4,65 metros en Cupra, 4,64 en Seat, con idéntico maletero de 620 litros, salvo en el Hybrid que se reduce a 470 litros.

En los propulsores comparten el 1.5 eTSI de 150 CV, etiqueta ECO, un microhíbrido de 48 voltios, gasolina con cambio automático DSG de siete velocidades, consumo oficial de 5,5 litros. Otros son exclusivos.

Así en Cupra hay motores de 272, 300 y 333 CV. El primero 1.5 Hybrid enchufable, etiqueta 0; el segundo y el tercero son 2.0 TSI etiquetas C, reservados a las versiones VZ (veloz). Todos tracción delantera salvo el de 333 CV que 4Drive. Por su parte, Seat ofrece un motor diésel, el 2.0 TDI de 150 CV, etiqueta C, cambio automático DSG de siete, consumo de 4,9 litros; más dos gasolina 1.5 TSI, etiquetas C, de 116 y 150 CV, consumos de 5,7 litros con el cambio manual de seis. Todos tracción delantera.

Y finalmente los 6.000 euros que valen más los Cupra León que los Seat León están en el habitáculo. El interior ofrece un ambiente de mayor calidad, con elementos rediseñados como la consola central, los paneles de las puertas y el salpicadero. También incluye nuevos tejidos y materiales, y adopta un enfoque más sostenible con los asientos tipo Bucket, que pueden ir tapizados con una microfibra sostenible (73% reciclada) o un cuero respetuoso con el medio ambiente.

La digitalización se centra en el conductor. Recibe una nueva interfaz hombre-máquina (HMI) que se aprecia tanto en la instrumentación Digital Cockpit tras el volante, como en el sistema de info-entretenimiento, que integra una pantalla más grande de 33 centímetros, con un control deslizante retroiluminado. La pantalla central en el Seat es menor, de 26 centímetros.

