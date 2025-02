Los siete errores que debes evitar al comprar coche de segunda mano

Lunes, 9 de octubre 2023, 05:26 Comenta Compartir

Por cada coche nuevo que se ha vendido durante el primer semestre de 2023, se han traspasado casi dos de segunda mano. En España hay 9,9 millones de vehículos con más de un propietario desde la primera matriculación, según GIPA.

El encarecimiento de los vehículos nuevos, entre otros factores, está contribuyendo a que este mercado prolifere. Hay que tener en cuenta que el perfil del automóvil de segunda mano que se está comprando hoy son coches de 13,4 años, con una media de 168 mil kilómetros y diésel, según GIPA.

Según los expertos de Autocasión, lo primero que debes hacer es mirar el exterior del automóvil; comprueba si tiene golpes. Los arañazos y pequeñas abolladuras de aparcamiento no deben desanimarte a la hora de comprar un coche: te servirán como arma para negociar el precio, pero no significan nada grave. Busca asimetrías en la carrocería. Si un faro está más bajo, si el parachoques tiene más hueco entre él y la aleta en un lado que en otro o si el capó ajusta más por un lateral… nos indica que hay un golpe mal reparado; eso sí debe ponernos en alerta.

Comprueba además que todas las luces, pilotos, molduras… Desconfía de los coches que equipan las tulipas traseras tipo «tuning», a veces se montan tras un accidente, ya que son más baratas que las originales.

Abre el capó y revisa los anclajes de los faros, los puntales delanteros y los soportes de los amortiguadores. Sigue jugando a las siete diferencias… si la soldadura de uno de los puntales es distinta a la del opuesto, puede haber sido reparado. Y finalmente, ya que estás en el vano motor, comprueba si hay fugas de aceite, si la mecánica está demasiado limpia o demasiado sucia

A la hora de acceder a la compra de un vehículo usado hay que tener en cuenta unas cuantas claves con las que se podrán evitar en gran medida correr riesgos en esta importante compra.

Los errores que debes evitar

El primer error que se comente en la adquisición de vehículos usados es no comprobar que la documentación está en regla. Los coches deben contar con permiso de circulación y la tarjeta ITV o ficha técnica. Desde Norauto recuerdan que los coches deben pasar la ITV a partir de los cuatro años, cada dos entre los cuatro y diez años de antigüedad y anualmente a partir de entonces.

Se recomienda solicitar los datos técnicos y administrativos del vehículo a la Dirección General de Tráfico para saber si está al día de la ITV o cuándo es la próxima revisión. Además, este informe puede verificar la existencia de embargos, procedimientos concursales o cualquier otra carga de naturaleza administrativa o judicial.

Otro error consiste en no realizar una revisión visual del vehículo. Bultos, arañazos u otros desperfectos pueden afectar al valor del vehículo y a la seguridad. Además, cualquier desperfecto debe ser solucionado de cara al seguro. Un golpe de chapa importante puede suponer que pueda tener algún problema interno no apreciable a primera vista.

Esta primera revisión debe ser de elementos tan relevantes como la chapa, neumáticos, frenos…pero también de aquellos puntos que pueden considerarse menos notables como tapicería, interruptores o salpicadero. Por supuesto, hay que verificar que no se enciende ningún testigo en el cuadro.

Igualmente, si el vehículo ha estado mucho tiempo en una zona de playa o con humedad, puede tener determinados elementos oxidados, especialmente en las zonas metálicas. Si el coche ha estado la mayor parte de su vida en zonas húmedas, hay que revisar las vigas del chasis, el sistema de escape, los pasos de rueda, la suspensión, los puntos de unión…

El error número 3 consiste en no probar el coche antes de comprarlo. Es importante sentirse cómodo al volante y comprobar en persona que no hay vibraciones, que no hay olores llamativos, ni ruidos anómalos. Verificar que el volante gira adecuadamente, que el freno funciona con normalidad, así como el pedal de freno, la palanca de cambios o el acelerador.

Además hay que verificar que ha realizado las revisiones de mantenimiento oportunas. Los fabricantes establecen una revisión periódica por tiempo o por kilómetros recorridos, imprescindible para garantizar el buen funcionamiento del coche. Además dichas revisiones, son obligatorias para mantener la garantía dentro del plazo legal de la misma..

Esta revisión no tiene que ser realizada obligatoriamente en el concesionario de la marca. Desde Norauto recuerdan que pasar la Revisión Oficial en talleres mantiene esta garantía oficial del fabricante. Se puede comprobar que el vehículo tiene todas las revisiones hechas en el Libro de Mantenimiento o aportando las factura correspondientes.

El quinto error consiste en no tener en cuenta los gastos futuros, ya que los vehículos van necesitando un mantenimiento concreto según van pasando los años o los kilómetros. Por ejemplo, la correa de distribución se suele cambiar entre los 60.000 y los 240.000 kilómetros según la marca y el modelo o entre los 5 y 10 años y esto suele suponer un coste extra que hay que tener en cuenta a la hora de negociar el precio de venta. En el caso de que el coche lleve cadena de distribución, esta operación no es necesaria.

Si el coche es adquirido en un concesionario u otra empresa dedicada a los vehículos de ocasión, la garantía mínima que se otorga es de 1 año (12 meses). Por supuesto, hay muchas compañías que amplían esta garantía. Si el automóvil es adquirido a un particular, hay 6 meses desde que se entrega el vehículo para detectar desperfectos o vicios ocultos, es decir, averías que no son visibles a primera vista.

Otro error importante consiste en no comprobar si cumple con las necesidades individuales del conductor y resto de usuarios. Hay ciertas características indispensables. Por ejemplo, una familia puede requerir que todos los asientos traseros tengan los anclajes Isofix o si se va a circular mucho por el centro, hay que tener en cuenta el distintivo ambiental. Si se viaja con mucho equipaje, el maletero debe ser espacioso… Todos son factores que hay que comprobar en persona.

En cualquier caso, hay determinados elementos que es mejor que sean revisados por profesionales, como la suspensión, los neumáticos, la batería, el motor o el sistema de frenado. Además, hay que tener en cuenta que gracias a una máquina de diagnosis profesional se pueden detectar averías eléctricas que haya registrado el propio vehículo (problemas con el airbag, el ESP o el ABS) que han podido ser ocultadas. Esto es muy importante para evitar sorpresas poco agradables.