Diez errores que debes evitar al poner las cadenas del coche

Aunque año tras año la DGT recomienda, con la llegada del frío, la lluvia, heladas y nieve, equipar el coche con neumáticos de invierno o cadenas, la realidad es que en torno al 60% de los conductores no sabe poner correctamente estos complementos.

Aunque no es una tarea especialmente complicada, conviene practicar con antelación, ya que cuando sea necesario ponerlas en condiciones reales la tarea pueed hacerse mucho más complicada debido al frío y al mal tiempo, y además nos podemos encontrar con que el tráfico de la carretera no hará que precisamente estemos en una situación relajada.

Uno de los primeros factores a tener en cuenta es la elección de las cadenas. Podemos clasificarlas en cuatro grupos:

-De eslabones: Las cadenas metálicas tradicionales o también conocidas como cadenas de eslabones, son las más comunes y están constituidas por eslabones de acero entrelazados, de ahí su nombre. Pueden ser transversales o de rombos aunque éstas últimas son más seguras y con un mayor agarre. Suelen incluir varios tensores manuales con los que conseguirmos que la cadena quede bien pegada al neumático. Son muy duraderas y resistentes, pero son más complicadas de colocar que el resto de modelos. Además, son ruidosas y transmiten vibraciones a través de la dirección y suspensión. Pero es un tipo de cadena asequible: entre 20 y 35 euros la pareja aproximadamente.

-Textiles: Las cadenas textiles han encontrado un hueco entre los usuarios por su facilidad a la hora de montarlas y su alta fiabilidad. Están compuestas por una funda de lona que se queda fijada al neumático mediante una goma elástica por la cara interior, y radios o lona por el exterior. Son las más fáciles y rápidas de montar y desmontar, y también son las más ligeras. Su utilización se nota muy poco en cuanto a vibraciones o temblores, pero son mucho menos duraderas. De hecho, están indicadas para usar ocasionalmente ya que si se circula con ellas sobre el pavimento sin nieve se deterioran con mucha rapidez. El precio del juego oscila entre los 30 y 70 euros aproximadamente.

-Híbridas: Este tipo de cadenas recuerdan mucho a las cadenas textiles pero en vez de estar realizadas con lona están fabricadas con red. En su parte interior se sujetan con una coma a la rueda, mientras que en el exterior se fija mediante varios radios. Su colocación es relativamente fácil, aunque hace falta tener fuerza para poder tensar la goma. También son bastante más caras que las convencionales ya que la pareja cuesta entre 70 y 90 euros.

-Tipo araña: Las cadenas tipo araña o semiautomáticas constan de dos partes: un disco que queda siempre colocado sobre la llanta, fijado a los tornillos, y la propia cadena en sí, que puede ser de varios subtipos. Su colocación es muy rápida y son las más recomendables para quienes las tengan que utilizar con mucha frecuencia y en condiciones muy adversas, pero también son las más caras con diferencia: cerca de 400 euros el par.

Además de seguir las instrucciones del fabricante de las cadenas, desde Norauto nos enumeran una serie de errores comunes que debemos evitar a la hora de colocarlas:

1-En primer lugar, evitar colocar las cadenas de nieve en un lugar inapropiado, es decir, hay que elegir un lugar seguro y apartado del tráfico ya que, colocarlas requiere de tiempo para hacerlo bien. Por un lado, no se puede entorpecer la circulación y, por otro, se pone en riesgo la seguridad. Por supuesto, hay que indicar la situación con los triángulos de emergencia o la señal V-16 y ponerse el chaleco reflectante si se hace en el arcén, algo que no es aconsejable.

2-No se recomienda esperar al último momento para poner las cadenas de nieve. Aunque todavía no sea obligatorio (Tráfico (o DGT) puede tardar un tiempo en comunicarlo a través de sus paneles, es importante colocar las cadenas de nieve si se observa que la nieve se empieza a acumular en la vía.

3-Esperar a colocar las cadenas por primera vez cuando ya está nevando. Se recomienda aprender a colocar las cadenas previamente y practicar. De esta forma, se evitan imprevistos en plena nieve.

4-No seguir las indicaciones del fabricante para la correcta colocación de las cadenas es un error muy común. Sigue las pautas indicadas para evitar complicaciones y que las cadenas vayan bien puestas o sujetas.

5-Colocar las cadenas sin guantes es un gran error ya que pueden provocar cortes en las manos.

6-Intentar colocar cadenas que no corresponden con el tamaño del neumático. No es lo mismo un neumático que requiere una cadena estándar de 7 mm que la que necesita un Suv o 4X4. Las cadenas que se utilizaban para un anterior vehículo pueden no valer para el nuevo. Hay que comprobarlo antes.

7-Se deben colocar sobre las ruedas motrices. Si el vehículo es de tracción delantera, se deben situar en las ruedas del eje delantero. Si es de tracción trasera, en las ruedas traseras. En el caso de los 4x4 con tracción integral, se recomienda poner las cadenas en los cuatro neumáticos.

8-Cadenas tensas y con revisión frecuente. Si se ha optado por cadenas de tensión manual, se recomienda que se circule 100 metros para posteriormente volver a ajústalas. Hay que revisar con frecuencia que las cadenas están bien montadas y sujetas, que no se haya soltado ningún enganche.

9-Con cadenas de nieve se deben reducir la velocidad y, sin embargo, no todos los conductores lo saben o lo ponen en práctica. Con cadenas de nieve no se pueden exceder los 50 km/h. En todo caso, es muy importante reducir la velocidad hasta circular en condiciones de seguridad, adaptándola a las circunstancias de la vía y condiciones climatológicas, siempre siguiendo las indicaciones de las señales y, sobre todo, de los paneles de información y agentes de Tráfico. También hay que evitar acelerones bruscos y frenazos.

10-Otro error muy común es seguir circulando con las cadenas de nieve a pesar de no ser ya necesario. La compañía recomienda quitarlas cuando ya no sea obligatorio o las condiciones ya no lo requieran ya que se pueden dañar los neumáticos y otros sistemas de seguridad.

