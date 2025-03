Cómo obtener una licencia de taxista para trabajar como autónomo en el sector

A. Noguerol El Barco de Ávila Viernes, 7 de enero 2022, 00:32 | Actualizado 08:11h. Compartir

Las asociaciones del taxi consideran que este sector puede ser una interesante oportunidad para aquellos que están desempleados, y animan a aprender el oficio. Estas organizaciones estiman que hacen falta más de 5.000 taxistas autónomos para cubrir las necesidades del sector tras la pandemia, situando las ciudades de Valencia, Madrid y Barcelona como importantes enclaves turísticos en los que se prevé que crezca lad emanda de taxistas.

El presidente de la Asociación Gremial de Auto Taxi Madrid, Alberto Miñambres, asegura a Autonomos y Emprendedores que las personas que deciden emprender en el mundo del taxi lo hacen porque «saben que tendrán trabajo de por vida». Asegura que en España hay 75.693 licencias de taxis, de las que el 90% pertenece a trabajadores por cuenta propia. Y Miñambres cree que, en estos momentos y tras la pandemia «el sector puede convertirse en una oportunidad y en una salida profesional para muchos trabajadores que no encuentran empleo o que han sido expulsados del mercado laboral, ya que necesita 5.000 profesionales más. Además «a la creciente demanda tras la recuperación, se le une el problema del relevo generacional que tiene el sector del taxi». Se estima que la edad de la mayoría de estos trabajadores por cuenta propia supera los 45 años.

Quien sienta la llamada del taxi, no obstante, deberá cumplir una serie de requisitos, ya que como servicio público es obligatorio obtener una licencia, y además es necesario ser autónomo y estar dado de alta en Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Evidentemente, también hace falta el carné de conducir, en concreto el permiso B1, y superar una prueba específica de carácter mecánico. Se puede preparar en una autoescuela, a través de alguna asociación de taxistas o por libre. El precio aproximado del examen es de 100 euros. Sin embargo, en comunidades como Madrid, sólo se exige un año de antigüedad del permiso B1 para poder ejercer la actividad.

Además de tener la licencia de conducción en vigor, normalmente los ayuntamientos exigen superar un examen con preguntas sobre la ciudad. El examen es tipo test y el precio medio del mismo es de 19 euros.

El futuro taxista debe demostrar no tener ningún antecedente legal por abusos sexuales o crímenes contra la infancia. En comunidades como Madrid o Barcelona se ha eliminado este requisito, pero es posible también que nos soliciten el título de graduado de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Los taxistas deben pasar un examen sanitario y psicotécnico donde se valide que no tiene ninguna enfermedad contagiosa o degenerativa que pueda perjudicar la seguridad vial y de sus pasajeros.

En cuanto a la licencia, aunque en ciudades como Madrid su precio puede superar los 100.000 euros, la media en España suele rondar los 25.000 euros.

En el caso de Madrid, quien desee transmitir la licencia de taxi no deberá tener ninguna deuda derivada de infracciones impuestas por la norma que regula el servicio público de transporte en automóviles de turismo. Una misma persona, no podrá ser titular de un número superior a tres licencias si han sido adquiridas en una fecha posterior al 4 de agosto de 2005, y quienes hayan realizado una transmisión de licencias de taxi, si desean adquirir posteriormente otra, no podrán hacerlo hasta que hayan pasado 2 años.

En cuanto al comprador, deberá tener fijado su domicilio en la Comunidad de Madrid, ser persona física, y ser español o de un país que pertenezca al espacio de la Unión Europea. También se admitirán los ciudadanos de otros países con los que España haya suscrito algún tipo de tratado. Otras condiciones son: contar con un conductor al menos para el desempeño de la profesión de taxista; seguro de responsabilidad civil por un importe de al menos 50 millones de euros; tener autorización para realizar transporte público discrecional interurbano en automóviles de turismo y contar con un vehículo afecto a la licencia que cumpla con las prescripciones técnicas y legales necesarias para realizar el servicio.