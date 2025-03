Cómo llevar los regalos de Navidad en el coche sin exponerte a una multa

A. Noguerol El Barco de Ávila Viernes, 24 de diciembre 2021, 03:09 Compartir

Durante estas Navidades está previsto, según la DGT, que se realicen un total de 19.530.000 desplazamientos por carretera. La mayoría de ellos se realizarán con numerosos bultos en el coche, puesto que además de las maletas habituales, los conductores aprovechan los viajes para trasladar un buen número de regalos.

Llevar paquetes sueltos en el vehículo supone un grave peligro que puede comprometer la seguridad vial de los conductores, pasajeros y el resto de usuarios de la vía, además de conllevar importantes sanciones.

Transportar objetos sueltos en el interior del coche, como botellas, teléfonos móviles o reproductores de música, o no llevar correctamente abrochados los cinturones de seguridad pueden provocar consecuencias fatales en caso de frenazo o accidente, ya que son dos de las circunstancias en las que se produce el llamado «efecto elefante».

La DGT explica que este fenómeno se produce cuando un pasajero que viaja en el asiento trasero, no se abrocha el cinturón de seguridad y se produce un frenazo. Esto hace que se golpee a quien viaja en el asiento delantero con una fuerza que equivale, en función de su peso y velocidad del vehículo, al peso de un paquidermo. A esto se le llama el efecto elefante, tomando la frase de una antigua campaña publicitaria francesa que rezaba «no viaje con un elefante en el asiento trasero».

Colocar los objetos en el coche de manera compensada e intentar no llevar bultos sueltos son algunas de las recomendaciones fundamentales. Pero además de las normas básicas para viajar seguro, también hay que tener en cuenta otras, en este caso para no cometer una ilegalidad. De hecho, hay que tener en cuenta que cada coche es diferente y, por eso, debemos asegurarnos de no superar la capacidad de carga recomendada por el fabricante. Así, evitaremos aumentar el desgaste del vehículo y, sobre todo, dificultar la conducción a la hora de acelerar y frenar.

El conductor debe cargar correctamente el equipaje en el espacio del maletero y adaptar su estilo de conducción. De no hacerlo se corre el peligro de perder el control o, en caso de accidente, el equipaje golpee a los ocupantes empeorando las consecuencias.

Desde el RACE explican que conviene dedicar el tiempo suficiente para asegurar correctamente la carga, de ello depende en gran medida la seguridad de los ocupantes. Abrocha los cinturones de los asientos traseros, aunque no haya pasajeros, ya que evita que el equipaje pase desde el maletero al habitáculo. Si utilizas un cofre, preferiblemente con cerradura y forma aerodinámica; o valora la opción de poner una baca en el coche. Ten en cuenta que los cofres elevan el centro de gravedad del vehículo haciéndolo más inestable, también reducen la potencia del motor y aumentan la distancia de frenado.

Desde Ocasion Plus recomiendan tanto en trayectos cortos como en viajes de larga distancia guardar todos los bultos en el maletero de forma ordenada.

Sin embargo, cuando el maletero no es suficiente, la práctica más extendida es la de llevarlos sueltos en el coche, una acción que conlleva numerosos peligros desconocidos para muchos conductores. Conocer sus riesgos y qué precauciones tomar es fundamental para garantizar la seguridad vial, no comprometer el comportamiento del vehículo y evitar, incluso, exponerse a una sanción.

Los principales riesgos al llegar objetos sueltos son los siguientes:

- Dificulta la visión del conductor: transportar paquetes muy voluminosos conlleva el peligro de reducir el campo de visión del conductor. En el caso de hacerlo en los asientos traseros puede comprometer la visión que ofrece la luneta trasera, por lo que se deberá disponer de un espejo retrovisor derecho. Si los bultos se sitúan en el asiento del copiloto, puede dificultar la ejecución de maniobras como el adelantamiento o el estacionamiento.

- El efecto elefante: llevar objetos sueltos en el habitáculo del coche es un gran peligro. En movimiento, un objeto puede multiplicar entre 50 y 60 veces el valor de su masa, con lo que ante un frenazo a 60 km/h, un paquete de un kilo tendría una fuerza equivalente a 60 kilos.

- Limita la libertad de movimiento: conducir con un objeto de gran volumen que limite los movimientos del conductor compromete su habilidad al volante y su capacidad de reacción.

- Atasco de los pedales: un regalo de pequeño tamaño puede desplazarse en las pendientes hasta situarse bajo los pedales del conductor, pudiendo llegar a bloquearlos y provocar un susto o la pérdida del control del vehículo.

- Si existe sobrecarga: el comportamiento del vehículo cambia: viajar con un exceso de carga incrementa la distancia de frenada, ralentiza la aceleración y modifica la dinámica del vehículo así como la reacción de los neumáticos.

Multas

Si no cumplimos con el Reglamento General de Circulación (RGC) a la hora de transportar los regalos nos podemos además exponer a recibir una importante sanción:

- Transportar paquetes sueltos dentro del coche: la sanción puede ascender a los 200 € si los bultos no van sujetos e inmovilizados dentro del habitáculo. Así lo refleja el artículo 14 del Reglamento General de Circulación, que señala que la carga transportada en un vehículo no debe «arrastrar, caer total o parcialmente o desplazarse de manera peligrosa.»

- Comprometer la estabilidad del vehículo: al igual que la anterior, es un supuesto recogido en el artículo 14 del RGC que específicamente señala que la carga no puede «comprometer la estabilidad del vehículo» o de lo contrario puede traducirse en una multa de 200 €.

- Manipular o recolocar algún regalo: aunque la acción en sí no está recogida de forma expresa en el Reglamento General de Circulación, si un agente considera que se pone en riesgo la seguridad vial sí puede ser sancionable con una multa de 80 euros. Al intentar mover un regalo, se retira una mano del volante y es posible que, incluso, se aparte la vista de la carretera durante unos 4 segundos, lo que a una velocidad de 100 km/h supone recorrer 113 metros a ciegas.

- Un bulto limita la movilidad o dificulta la visión: se trata de una infracción tipificada como grave que conlleva una multa de 200 €. El artículo 18 del RGC recoge explícitamente que «el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos».

- El paquete excede la masa máxima autorizada del vehículo: es difícil que suceda con los regalos habituales de Navidad, pero si así ocurre la sanción será de entre 301 y 4.000 euros. También será motivo de multa elevada si se transportan bultos que sobresalen de la planta del coche, no se señaliza esa carga con una placa homologada u oculta alguna luz u objeto de señalización obligatoria.

- El regalo cae a la vía por su mal acondicionamiento: la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad vial tipifica esta infracción muy grave y se sanciona con una multa de 500 €, por el peligro que puede suponer para el resto de usuarios de la carretera.

La última recomendación al llegar al destino, sobre todo si el vehículo va a permanecer en la calle, es la de vaciar el coche y no dejar ningún regalo escondido en él para evitar ser víctimas de un hurto. Los cacos saben que, en estas fechas, el coche es uno de los almacenes más populares para esconder las compras navideñas.